唯快不破！PCIe 5.0 SSD终于来了 Crucial英睿达T700体验

【天极网DIY硬件频道】距离处理器、主板支持PCIe 5.0已经过去很久了，甚至PCIe 5.0显卡也已经抢先一步亮相。到2023年，PCIe 5.0 SSD终于来了，相比PCIe 4.0“翻倍”的速度，让等待的票价赚回来了。

日前，天极网收到了Crucial英睿达T700 PCIe 5.0 NVMe SSD(下文简称：“T700”)，官方标称顺序读取和写入速度分别达到12400MB/s、11800MB/s，随机读取与写入速度达到了1500KIOPS，即使相比顶级的PCIe 4.0 SSD，性能也有显著提升。

接下来就带着大家一起“尝鲜”PCIe 5.0 SSD的强悍性能。(需要指出的是，本次体验的T700为工程版本，并非最终市售产品。)

T700采用美光232层3D TLC NAND，配备Phison PS5026-E26控制器。作为Phison首款PCIe 5.0主控，PS5026-E26采用台积电12nm制程工艺，集成2个ARM Cortex-R5内核，可支持DDR4/LPDDR4缓存。

T700提供1TB、2TB、4TB三种容量，可选配备无风扇散热器版本及无散热器版本(M.2 2280)。可靠性方面，1TB版本写入寿命可以达到600TBW，2TB版本写入寿命为1200TBW，4TB版本写入寿命高达2400TBW，并提供5年有限质保。

本次体验为2TB且配备散热器的T700，宽度23mm、长度80mm、高度20.5mm。

在安装时需要将主板上M.2接口的导热垫取下，才能保证T700平放安装，其散热器底部支架可以起到贴合、导热的作用。

T700散热器并没有风扇，使用时更安静、可靠，采用铝和镀镍铜材质，加上定制设计带来了更大的散热面积和更高效热量导出。

由于是工程版本，我们并没有将散热模块拆下，SSD上芯片布局这次就不做介绍了。

下面进入性能测试，本次测试的平台如下。ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI主板提供一个PCIe 5.0 M.2接口，可以直接用于测试(将主板散热铠甲取下)。

通过CrystalDiskMark 8.0.4进行性能测试，T700的顺序读取速度达到了12400MB/s，写入速度约11600MB/s;4K(Q1T1)随机读取和写入的速度分别约90MB/s、380MB/s;4K(Q32T16)随机读取、写入速度分别约为1576KIOPS、1712KIOPS。成绩与官方性能介绍相比，还有小幅领先。

通过3DMark进行游戏场景下存储基准测试，T700得分为5587、平均带宽约952.61MB/s、平均存取时间32μs。

将T700与PCIe 4.0 SSD进行对比(顺序读写速约6700MB/s、4800MB/s;4K随机读写742KIOPS、655KIOPS)，结果如下。

T700在3DMark存储测试中成绩、平均带宽提升均达到了90%，同时在游戏加载测试中，速度提升也相当显著。对于游戏体验有高要求的发烧友，或者边游戏边直播/录制的主播、创作者而言，T700支持更畅快的体验，提供更出色的性能。特别是在4K高分辨率、高画质设定下，避免了存储性能成为瓶颈。

不仅是游戏，对于追求极致的用户，更快的存储也可以提升效率，减少等待。通过PCMark 10进行完整系统盘基准测试、数据盘基准测试，T700成绩如下。(完整系统盘基准测试使用一系列来自流行应用程序和常见任务的真实轨迹，以全面测试性能。数据盘基准旨在测试用于存储文件而不是运行应用程序的盘。)

与同样的PCIe 4.0 SSD相比，T700无论是作为主力盘，还是数据盘，都有更出色的性能，综合成绩最高提升超过200%，带宽提升也达到了150%以上，平均存储时间可减少70%。

顺便提一下温度测试，在待机状态下T700的温度维持在60℃左右;高负载读写状态下，温度约为70℃-73℃。

除了PCIe 5.0带来了极致读写性能，T700还支持动态SLC缓存、独立NAND冗余阵列、多层数据完整性算法、自适应热保护、断电时间数据保护、ECC、内置安全功能等特性。

写在最后

性能是Crucial英睿达T700 PCIe 5.0 NVMe SSD最大亮点之一，不仅是12400MB/s、11600MB/s的顺序读写性能，还有1500KIOPS的4K随机读写性能，面对高分辨率高画质游戏体验，专业高质量内容创作等持续高数据量加载、保存、传输的使用场景，仍能游刃有余，避免存储瓶颈，保证高效顺畅。

与此同时，散热器与无散热器两个版本，给不同用户提供了更多的选择。通过测试，配备散热器的T700在持续高负载运行下，温度也没有太高，且相比风扇散热设计，更加安静。

虽然，对于多数消费者而言现阶段PCIe 4.0 SSD已经足以满足日常使用中绝大多数需求，但可以看到“积蓄已久”的PCIe 5.0 SSD已经准备好发力了，未来在更多数据量爆发、井喷的应用场景带动下，或将受到更多关注。