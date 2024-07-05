iPhone15 Pro影像CP来了！雷克沙SL500移动固态硬盘磁吸套装评测

【天极网DIY硬件频道】无论是日常摄影、旅行摄影、工作生活娱乐存储或者商业拍摄，轻薄高速大容量的C口移动固态硬盘都成为越来越多朋友的选择。年初我们对颇受欢迎的雷克沙SL500移动固态硬盘进行了评测，现在我们又收到雷克沙送测的1T版SL500移动固态硬盘磁吸套装，能够更好的吸附在有磁吸功能的手机如iPhone 15系列、等旗舰手机背面，让影像拍摄更加舒适自由。(对SL500普通版感兴趣的朋友可以翻看我们之前的评测链接：https://diy.yesky.com/119/87619.shtml)

相对早前评测的雷克沙SL500而言，本磁吸套装在性能上并无变化，在没有磁吸硅胶套的情况下SL500最薄处仅4.8毫米，重量轻至43g，搭配磁吸硅胶套重量在95g，厚度为13.6毫米，并拥有高达2米的防摔保护。雷克沙SL500小巧的尺寸搭配可拆卸的磁吸硅胶套可以稳定吸附在iPhone或其他有磁吸功能的手机背面，且不会遮挡手机的广角摄像头。

雷克沙Lexar SL500移动固态硬盘磁吸套装容量规格有1T、2T、4T三种版本(SL500有512G版)，均采用TCL颗粒。性能规格方面，采用单芯片移动固态主控，相对传统桥接双芯片有能带来更低的发热、功耗、体积且确保稳定不掉速，支持顶级USB3.2 Gen 2x2传输规格，读写速度高达2000MB/1800MB每秒(需要相应设备支持USB3.2 Gen 2x2 规格，和SL500一样)，让工作和生活娱乐极速高效，也能确保iPhone 15 Pro/Pro Max 4K-60FPS ProRes高清视频录制持续稳定不掉帧，满足iPhone 15、华为Mate 60等智能手机以及相机、笔记本电脑、 XBOX X IS、PS4、PS5等设备的高性能需求。

配件方面相对SL500普通版多了一个硅胶磁吸套，一个挂绳，一个备用可粘贴磁吸环(支持没有磁吸的设备或表面，说明书有教如何更换)。

数据线增加了20Gbps的标签且感觉也更粗了。

套上磁吸硅胶套后SL500会更厚一些，可以保证高达两米的跌落防护





磁吸套件测试：

我们用iPhone 15 Pro作为参照物，雷克沙SL500磁吸套装正好紧贴手机背面的空间，并不会太突兀。

雷克沙SL500磁吸套装可以直接贴合iPhone 15 Pro背面，随意翻转也不会松脱，不过如果在用手机壳的朋友也需要搭配磁吸手机壳，这也是适配磁吸设备的基础要求。除了连接手机也可以连接各类微单相机及磁吸支架，让创作轻松自由。

另外利用备用的磁吸环，硬盘可以轻松贴附在MacBook电脑的屏幕背面或其他没有磁吸的手机、设备背面，让扩容巧妙又优雅。

通过GIF动图我们可以看到，通过备用磁环SL500磁吸套装可以稳定吸附在MacBook电脑背面。

从侧面看，加上了磁吸硅胶套后SL500还是厚了一些的，可能有些朋友担心会否影响手机的广角拍摄。

我们打开了iPhone 15 Pro的相机广角，要知道iPhone 15 Pro的相机广角可是比摄像广角要更广的，但是SL500磁吸套装也并未遮挡相机广角镜头，所以朋友们大可放心。

接下来是磁吸套装的温度测试，我们都知道iPhone拍摄视频的时候机身发热量是比较大的，套上SL500磁吸套装这层“小棉被”后情况又是如何的呢？我们关闭空调在室温接近30摄氏度的环境模拟夏天进行测试，测试前SL500磁吸套装的温度为31.2摄氏度，我们将进行20分钟4K 60帧ProRes的最高画质拍摄。

20分钟的连续拍摄会让iPhone 15 Pro机身温度有较大的提升，我们来看看SL500磁吸套装的表面温度如何。

通过20分钟的拍摄，SL500磁吸套装的温度升至36.8摄氏度，升高了约5.6摄氏度，考虑到硅胶套散热不太好，但SL500磁吸套装还留了一面进行散热，整体表现还是不错的。我们此前测试的SL500普通版则升高约3摄氏度左右(并无紧贴iPhone)，如此看来SL500的主控对温度控制比较好，温度的升高估计更多是来自iPhone本身。官方给到的SL500运行温度是0°C~50°C，因此即使夏天在户外拍摄问题也不大，另外不少手机在户外拍摄时会出现机体过热无法存储拍摄的问题，外接存储设备拍摄也能一定程度缓解手机机体的温度并解决存储发热的问题。

理论数据测试：

由于硬件性能与此前雷克沙SL500 1T版并无太大区别，因此我们理论数据测试环节都是全程套着磁吸硅胶套进行测试的，还是常用的理论数据测试SSD软件CrystalDiskInfo、CrystalDisk Mark、AS SSD、ATTO、HD Tune Pro软件对解雷克沙SL500 1T磁吸套装的各项参数、读写速度、缓存等数据等，而作为一款移动存储设备我们主要测试的是符合使用场景的顺序读写性能等。

CrystalDiskInfo信息无法显示传输模式，我们接入的是14900K+ROG Z790-I台式机电脑后部的USB3.2 Gen 2x2 Type-C接口，满足SL500最高传输速度要求，信息显示内部芯片温度为32°，此时室内温度是30°，不知道是不是进行了固件更新，相对此前测试的SL500温度控制要更好一些。

从CrystalDiskMark的数据看到深度队列Q8读写数据方面雷克沙SL500读速超过官方标称的2000MB/s，写入速度接近1800MB/s，基本达到官方标称速度，和此前评测SL500普通版几乎没有区别。

AS SSD主要测常态读写性能，读取速度为1841MB/s，写入速度为1598MB/s，远超一般1000MB/s标称速度10Gbps的SSD(大概读写800MB/s-600MB/s)，得分1089分，大概是一些SATAIII固态硬盘得分的两倍左右。多次测试发现相对此前普通版的SL500略有提升，可能与温控更好有关。

ATTO测试数据中，读取速度稳定再1.86GB/s(1860MB/s)，写入稳定在1.66GB/s(1660MB/s)，高速传输表现十分稳定，与此前的SL500普通版几乎没有区别。

HD Tune Pro我们选择200GB的文件写入测试，雷克沙SL500采用模拟SLC缓存技术，从测试数据看到SL500 1T的高速虚拟缓存在42GB左右，缓存之后写入速度从1.7GB/s左右轻度降低到1.4GB/s，读取速度稳定接近1.9GB/s左右，写入稳定在1.4GB/s左右，与SL500普通版并无太大区别。一般来说我们建议SSD硬盘要留有一定空间给虚拟缓存，能够确保足够的传输速度，SL500 1T版我们建议保留50GB作为缓存空间，稍后我们还有大文件的实际测试，表现也比理论测试更好。

实测环节：

实测环节主要是展示各个应用场景中雷克沙SL500 1T的真实表现，由于不同设备不同环境对测试结果存在一定影响，评测数据仅供参考。我们测试连接电脑的USB3.2 Gen 2x2规格高速接口进行文件传输、连接微单相机进行4K 120帧高速视频摄影，连接安卓手机测试兼容性，连接苹果iPhone15 测试C口4K 60帧长时间视频拍摄会PSSD否过热以及文件帧率是否稳定。

1 文件实际传输测试：

首先我们连接电脑的USB3.2 Gen 2x2 20Gbps高速Type-C接口进行测试。

我们拷贝一个大约78GB的大文件，其读取速度稳定在1.51GB/s，速度十分稳定。写入速度超过1GB/s，写入速度同样十分稳定，，且超过42GB之后也没掉速(HD Tune测试SL500的高速缓存约为42G)。

除了大文件，我们也进行了小文件测试，这个拥有1500个文件大小约2.3GB的文件夹读取速度也基本在1.5GB/s左右，写入速度则持续提升，整个文件夹拷贝时间在5秒左右(请忽视微软WIN10的错误时间)。

2 手机使用及影像测试：

我们将连接安卓和苹果手机进行测试，包括扩充使用、拍摄等。

安卓手机的兼容性是比较好的，除了此前OPPO Find X系列手机即插即用插入立即提示外，我们又测试了荣耀和努比亚手机。荣耀手机(左图)和OPPO一样可以即插即用，而努比亚手机则需要重新格式化才可以使用，我们还是建议大家选择主流一些的手机品牌如华为、苹果、荣耀、OPPO、VIVO等。对于安卓手机的用户来说，使用雷克沙SL500作为扩充存储非常方便，只要在文件管理中就可以方便管理，也能方便进行影像拍摄存储，安卓的兼容性和开放性还是很好的。

接入iPhone 15 Pro则不会弹出类似的提示框，更多的是类似无感接入，在拍摄界面会显示“USB-C”的提示，表示当前的存储模式为USB-C，也就是直连存储到雷克沙SL500，并且会在顶部显示剩余空间可拍摄的时长。

我们也在拍摄界面顶部看到“4K・60”的字样，意味着雷克沙SL500支持直连录制4K 60帧画质，性能优异。另外在苹果相册中，也可以导入雷克沙SL500里面的影像内容。

前面的温度测试环节和大家分享过我们录制了20分钟的ProRes 4K 60帧视频文件，大小为200GB，我们从文件夹属性看到分辨率为4K，帧率为59.96帧/秒。

通过PotPlayer我们可以看到视频录制稳定，帧率持续稳定在60帧，没有出现帧率下降的问题，证明SL500磁吸套装影像录制表现十分优秀。

雷克沙SL500还支持微单相机的直录功能，相对高速存储卡的高昂价格，移动固态硬盘PSSD确实是非常高性价比的解决方案，但前提是需注意相机型号是否支持USB协议直接录制，譬如松下新款微单S5M2等可用，索尼A7M4、佳能R6等则无法使用。

3 安全软件使用

作为移动存储设备，数据安全是十分重要的，雷克沙SL500内置了基于AES256加密技术的免费数据安全软件Lexar DataShield，可以建立保密文件夹保护重要的商业或隐私数据。

我们使用几个文件进行测试，在建立了密码保护的安全文件夹后，就可以将需要保密的文件直接拖动进去，往后需要打开的时候则需要输入密码。不过目前只支持PC操作，手机上无法看到保密文件夹。

总结：

作为全球一线存储大厂，雷克沙产品的性能与品质是值得信赖的，SL500本就性能不俗，在手机已经成为全影像主流设备的当下，叠加磁吸套装能够很好适配如iPhone 15系列等各种具备磁吸功能的旗舰影像手机，无论是个人记录还是商业短剧拍摄都非常便捷好用，所以SL500移动固态硬盘磁吸套装是我们非常推荐的一款全能移动存储解决方案。