Zilia智忆巴西启动新投资计划 增强母公司江波龙海外存储制造领域竞争力

【天极网DIY硬件频道】巴西时间2024年7月1日，深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称“江波龙”)宣布其巴西子公司Zilia(智忆巴西)已经开始封装生产江波龙存储产线。这一成功导入标志着江波龙海外并购服务和技术赋能的正式落地，为江波龙向高端、品牌、海外发展提供存储制造竞争力。

与此同时，智忆巴西公布了6.5亿雷亚尔(约8.59亿人民币)的投资计划。这一自筹资金的投资计划将协同江波龙技术、产品和供应链资源优势，主要用于研发创新及产能的进一步扩张，以丰富存储产品组合，并扩大在美洲市场的份额。

江波龙积极深耕海外市场，提供存储产品技术制造服务合作模式，为海外市场提供从芯片设计、软硬件开发、封装测试到最终存储器生产制造的存储产品foundry综合性服务，从而在效率、成本、创新、质量上为客户创造领先优势。

江波龙在智忆巴西启动新产品线，赋能“巴西高端制造”

2023年11月30日，江波龙成功收购巴西半导体和电子元件领军企业Zilia(原SMART Modular Brasil)，并更名为Zilia Technologies(智忆巴西)，计划在巴西进行专用存储器的制造，为巴西市场定制高端存储产品，拓展整体美洲市场。

自收购智忆巴西以来，江波龙一直致力于将自身积累的存储技术和产业链资源引入巴西，助力智忆巴西实现技术升级和产能提升。同时，江波龙还积极协同智忆巴西与埃尔多拉多研究所(Instituto de Pesquisas Eldorado)等海外科研机构进行深入的技术创新合作。

此次江波龙在智忆巴西启动的新产品线，将运用江波龙引入的先进存储设备、产品技术和封装工艺，以提升智忆巴西在嵌入式存储器(eMMC、UFS)、内存模块、固态硬盘(SSDs)等领域的生产能力，进而满足美洲市场对美洲本土制造的需求。

此外，江波龙还为智忆巴西在技术、产品以及供应链方面提供更大支持，助力智忆巴西在研发、生产制造、市场营销等方面实现全面升级。

智忆巴西基于商业信心发布新投资计划

与此同时，智忆巴西(Zilia Technologies)同期宣布了6.5亿雷亚尔投资计划。该投资计划，主要用于研发创新以及扩大现有产能，并在巩固Zilia过去20多年发展成果的同时，丰富存储产品组合，扩大在美洲市场的份额 。

其中，1.75亿雷亚尔将用于研发创新，包括重点研发投入、系统流程提升和工程人员培训，4.75亿雷亚尔将用于扩大现有产能，包括封装和测试(圣保罗州阿蒂巴亚)以及基于半导体的电子设备的组装(亚马逊州马瑙斯)。此外，智忆巴西还计划生产一系列新型组件，包括DDR5内存条、LPDDR5、uMCP、UFS 4.0、第四代固态硬盘(SSD)，以及先进内存模块等产品。

圣保罗州阿蒂巴亚

亚马逊州玛瑙斯

智忆巴西首席执行官Rogério Nunes强调，此次投资将使公司在产品多样化、进入新领域和新出口市场方面处于独特地位。“我们也在为存储品牌产品零售市场的技术制造服务做准备，将我们的业务扩展到当前的OEM(原始设备制造商)市场之外。”

江波龙向海外扩展始终坚持以技术创新为核心，以市场需求为导向。通过多次战略收购和布局，江波龙已经建立了较为完整的产业链体系，具备了研发、生产到销售端的一站式出海服务能力，并不断探索完善有自身特点的出海模式。在半导体存储领域，江波龙已经成功的实施了多起收购案，包括Lexar(雷克沙)零售品牌、元成苏州和Zilia(智忆巴西)。这些收购从产品、品牌，以及封测制造等多个层面为江波龙带来了新的竞争力。通过自有国内供应链、海外供应链和第三方合作供应链，江波龙已经形成了服务全球市场的存储产品供应体系，为全球客户提供高效、成本优化及定制产品多样化的存储技术制造服务。