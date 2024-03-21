铠侠参展CFMS2024 展示消费级、企业级、数据中心级存储方案与新技术

3月20日，2024中国闪存市场峰会CFMS2024在深圳成功举行，本届CFMS2024以“存储周期 激发潜能”为主题，汇聚了全球存储产业链及终端应用企业，共同探讨新的市场形势下的机遇。铠侠在峰会上展示了针对不同领域的存储解决方案，并分享了存储在人工智能、大模型、智能出行等中的应用，展示前沿存储技术与铠侠未来探索方向。

峰会现场，铠侠带来的产品展示可清晰分为消费级、企业级、数据中心级三类，且分别对应表面设计中醒目的绿色、蓝色与橙色。在消费级领域铠侠展示了BG6与XG8系列，其中BG6采用BiCS 6 NAND Flash打造，具备HMB技术，拥有2230规格的紧凑体型，且最大支持2048GB容量。

企业盘方面，铠侠展示了支持U.2、U.3、E.3S接口的CM7与PM7系列，其中CM7系列最高支持PCIe 5.0x4通道与NVMe 2.0协议，顺序读取速度可达14000MB/s，随机读取速度可达2700K IOPS，最大容量30.72TB，且支持断电保护、安全加密等功能，可应用于服务器、存储系统，适用于人工智能计算、大数据、云计算等多种场景。

最后是橙色的数据中心级存储方案，铠侠带来了采用U.2接口的CD8系列，U.2与E.3S接口的CD8P系列，以及E1.S接口的XD7P系列。其中体型小巧的XD7P采用PCIe 4.0x4通道，顺序读取速度最高为7200MB/s、随机读取速度可达1650K IOPS，容量最大可达7680GB的同时拥有优秀的功耗与散热表现。

在加速SSD产品投入的同时，铠侠也聚焦前沿技术研发，包括更高密度的TLC与QLC技术，未来QLC SSD将以更好的性能与成本控制表现替代现有HDD存储。存储芯片领域，铠侠车规级UFS 4.0蓄势待发，性能达车载UFS 3.1两倍，未来新一代UFS 4.0产品也将进入旗舰智能手机和移动设备中。

目前，铠侠已在存储领域展开权威度的技术探索与研发，为客户提供更具多样性、更高性能和高可靠性的选择。