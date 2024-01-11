追求卓越 从内存开始，Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 内存注入新能量

【天极网DIY硬件频道】在日常生活中，我们越来越离不开电脑。无论是工作、学习还是娱乐，电脑已经成为我们生活不可或缺的一部分。而要让电脑发挥出最佳的性能，关键就在于内存。金士顿公司推出的Kingston FURY Renegade DDR5 RGB内存能够达到8000MT/s，就是为了让你的电脑焕发生命力而设计的。

相比于之前的DDR4内存，DDR5内存具备更高的频率、更大的带宽和更低的延迟。这意味着用户可以在游戏、图形设计和视频编辑等领域享受更流畅、更高效的计算体验。无论是多任务处理还是大型游戏，Kingston FURY Renegade DDR5 RGB内存都能轻松胜任。

除了卓越的性能，Kingston FURY Renegade DDR5 RGB内存还具备一系列令人眼前一亮的视觉效果。每个内存模组都内置了RGB照明，可以通过金士顿的FURY CTRL软件进行个性化的灯光设置。用户可以根据自己的喜好选择不同的灯光效果和颜色，将自己的电脑打造成一个炫目的艺术品。无论是在白天还是在夜晚，Kingston FURY Renegade DDR5 RGB内存的RGB照明都会为你的电脑增添一抹绚丽的色彩。

接下来，一起来看看这款面向游戏玩家、发烧友、内容创作者和极端超频爱好者的全新Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 内存吧。

在外包装设计上采用全封闭纸盒设计，相当传统规整的内存外包装设计。

同时，包装背面印有内存所支持的灯控软件，包括了微星、技嘉、华硕、华擎等主流品牌，当然也少不了自家的FURY CTRL RGB 控制软件，能设置多种的颜色、灯效或整体系统灯光联动。

套装内为两条16GB内存。内存条外形保持着传统内存的方正的外观设计，采用黑色PCB基板与银色散热马甲组成。大面积的金属散热片大幅增加了内存条的被动散热能力，保证内存条在高频状态下能够稳定运行。

顶部布局有RGB灯光区域，采用的是白色内磨砂处理的导光罩与内置的RGB灯带的组合。灯条开启后，内磨砂的导光罩能将灯光柔和且均匀的展示出来。妥妥的电竞游戏的标准配置。

配合FURY CTRL软件或主板制造商的控制软件，实现多元化的灯效展示，并且内存还整合了金士顿专利Infrared Sync Technology技术，得益于这项技术以及丰富的灯珠分布，可以实现延迟低，充满动感和活力的RGB灯效。不论是静态的颜色展示还是动态灯光效果，FURY CTRL软件中光动态灯效就有多达18种的选择，相比其他“灯厂”提供了非常丰富的选择。

现在就来看看这款Kingston FURY Renegade DDR5 RGB内存实际表现吧。

为了更好地发挥出内存的整体性能，我们在评测平台的搭配上将会选择Intel的12代酷睿系列处理器平台作为这次的测试平台，CPU处理器为Intel的Core i7-12700K，搭配MSI主板以及NVIDIA GeForce GTX 1080组成测试平台。

而内存的测试方式，由于Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 内存自身支持最新的Intel XMP 3.0，可以让内存条更简单更可靠地实现高频状态下的运行。故此我们将对内存进行模拟各工作频段的性能测试。

通过AIDA64能对8000MT/s的Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 内存有更深入的参数与规格了解，如内存所采用的DDR5存储芯片来自SK hynix、XMP工作电压为1.45V以及内存XMP工作频率为DDR5-8000。

也正是得益于Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 内存支持最新的Intel XMP 3.0，故此在调用不同频率的XMP参数时，只需在BIOS简单的选择就能实现，对于新手用户来说是相当的方便且简单，降低了因参数问题导致出现故障的情况发生。

内存频率：DDR5-7600

首先我们模拟的是DDR5-7600这个DDR5内存的频率，时序调用是38-46-46-105 CR2。性能部分，读取速度为114.50GB/s、写入速度为102175MB/s、复制速度为101.57MB/s、延时为65.4ns。

内存频率：DDR5-8000

然后测试频率设定为DDR5-8000，时序调用是38-48-48-128 CR2。性能部分，读取速度为122.46GB/s、写入速度为104.14MB/s、复制速度为107.38MB/s、延时为59.3ns。可以看到内存在提升了工作速度后，在读、写、复制以及延时四个部分的成绩都有非常大的提升。

无论是开启最高设置实现极致游戏体验，还是以4K+格式进行在线直播，亦或是执行大型动画和3D渲染，Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 内存都是用户需要的升级方案。这款内存同时经过测试和认证，获得世界领先主板制造商的认证，可以顺利帮助用户增强个人风格并释放强大性能。