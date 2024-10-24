英特尔15代首发评测：雷克沙D5内存8000秒开机 PCIe5.0固态超稳

【天极网DIY硬件频道】2024年10月24日晚上11点，英特尔全新的15代平台性能数据解禁，我们也同步首发。本次英特尔15代Z890主板首发平台与存储相关的亮点包括拥有更多的PCIe5.0通道组合以及配备内存超频技术更好支持高频内存。此前Z790高端主板也才最多支持7200MT/S，甚至如果插频率更高的内存还不一定能点亮，但15代Z890就值得期待了。我们本次找来了国际存储大厂雷克沙的顶级存储设备：海力士金标认证A-die ARES战神之翼RGB DDR5 8000MT/s 32GB套装以及读速高达12000MB/s的PCIe5.0 SSD固态硬盘NM1090，看看他们在15代Z890平台平台性能与稳定性表现如何。(两款产品详细资料以及Z790平台评测参考： Lexar雷克沙NM1090 PCIe 5.0固态硬盘评测 雷克沙战神之翼ARES RGB DDR5 8000评测)

本次测试平台CPU用Ultra7 265K正式版以及华硕 ROG的Z890-E，华硕 ROG的Z890-E作为一款高端主板整体配置都相当不错，为硬盘位也配置了优秀的散热马甲，我们使用的雷克沙NM1090 SSD，附赠的主动散热马甲支持拆卸，所以今天我们使用主板自带马甲覆盖进行测试。

由于时间关系，我们并无进行超频测试，有兴趣的朋友可以等我们后续的Z890超频内容。而ARES战神之翼RGB DDR5 8000MT/s 32GB套装在ROG Z790-I平台能超至8400MT/s，相信Z890平台或许可以探索8600MT/s,毕竟海力士金标A-die潜力相当高。

测试使用的平台部分配置如下：





内存测试 ：

进入BIOS后直接开启XMP选项 同时也看到NM1090 SSD的信息

内存XMP项相关的时序和电压

此前在我们评测中遇到部分Z790平台对于高频内存支持不到位，打开XMP后往往开不了机。本次Z890平台雷克沙 ARES战神之翼RGB DDR5 8000MT/s 32GB套装在BIOS打开XMP后就能轻松开机进入系统。在CPU-Z中我们看到XMP已经开启，内存容量为32GB。

CPU和主板参数

内存参数

资源管理器查看

在AIDA64内存测试中，我们可以看到XMP模式下频率为8000MT/s，时序为38-48-48-100，延时在75.8ns。对比此前ROG Z790-I平台期延迟稍高了一些，我们猜测应该是主板刚上市BIOS等各设置匹配都比较保守，估计等1-2次BIOS更新后会有一定性能提升，喜欢超频的朋友可以直接设置更激进的时序或频率试试。

在testmem5测试中，雷克沙内存没有报错，整体表现十分稳定，如此高频和15代Z890平台的兼容性也非常好。

SSD固态硬盘 半盘 测试：

此前Z790由于高速通道分配限制，大部分主板匹配的都是PCIe4.0x4的SSD接口，当时我们好不容易才找到一个拥有PCIe5.0x4的ROG Z790-I主板进行测试。但Z890平台高速通道更灵活，PCIe5.0的SSD接口已经成为标配，相信接下来对PCIe5.0的SSD将会成为高端的主流配置。

PCIe5.0 x4模式

由于我们用雷克沙 PCIe5.0 NM1090作为主硬盘确保整个系统的性能，因此里面的文件比较多，也更符合日常使用的状态，下面的测试均为半盘测试。

半盘状态下的CrystalDiskMark测试中，NM1090达到了11645.94MB/s的顺序读取速度与9168.48MB/s的顺序写入速度，混合读写速度达到8463.35MB/s，和我们此前测试的Z790-I PCIe5.0性能相当，性能全面释放。

切换至IOPS显示，半盘状态下的NM1090在多队列多线程的随机4K读写测试中，测得随机4K读取约为1497K IOPS，随机4K写入为941K IOPS，这个数据和Z790平台有较大出入，譬如读取大幅提升等，考虑到15代CPU与14代也有较大差异，因此这个数据也属正常范畴，另外混合读写超过1250K IOPS。其中，多队列多线程与单队列单线程的4K读取性能稳定，达到PCIe 5.0旗舰的水准。

半盘状态下的AS SSD Benchmark测试中，NM1090测得顺序读写速度为8816.43MB/s与9095.04MB/s，总评分达到14141分。考虑到每次跑分有误差，也比原来Z790平台的PCIe5.0x4得分提升10%左右，Z890平台对高速通道的优化是看得见的，所以PCIe5.0 SSD成为新平台的必选项。另外我们发现SSD的温度再50°左右，新的华硕ROG Z790-E 采用了更好的SSD散热系统，能很好的解决PCIe5.0 SSD的发热问题让性能全面释放。

评测总结：存储硬件的新时代

作为全新的平台，英特尔15代Z890平台可以说是近年对存储硬件升级支持力度最大的，不仅标配有完善高速的PCIe5.0x4通道和更丰富的高速通道组合，也增加了内存超频技术以支持更高频率的内存，让存储设备性能得到全面的展现。PCIe5.0的SSD和8000MT/s或以上更高频率的内存给系统带来看得到的性能提升。

我们也推荐在新的15代Z890平台选择PCIe5.0的SSD和8000MT/s的高频内存，而雷克沙作为国际存储大厂，其产品的性能和稳定性是有口皆碑的，通过本次与英特尔15代Z890平台同步首发测试，我们也可以看到雷克沙的存储设备能够稳定兼容全新的15代平台，并能确保性能的全面释放，值得选择。