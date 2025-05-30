看这道蓝色闪电！三星microSD PRO Plus索尼克存储卡体验评测

【天极网DIY硬件频道】不知道你的童年有没有喜欢过一只“蓝色的耗子”，它有着大大的眼睛和尖尖的耳朵，背上长满了蓝色的刺，最大的特征在于拥有超级快的速度――说到这里相信你已经能猜到我说的角色了，它就是索尼克，它也并非“耗子”而是“世界上最快的刺猬”。

作为动漫史上的经典角色，刺猬索尼克以其超快的速度深入人心，索尼克家族的精神与超快速能力与三星PRO Plus存储卡高速可靠的特性相得益彰，二者强强联手不仅为广大用户带来了视频、游戏存储的实用之选，更为索尼克爱好者们提供了不容错过的收藏品。

本次三星microSD PRO Plus索尼克存储卡共有4款，容量分别为128GB、256GB、512GB以及1TB。除了索尼克(512GB)和1TB(夏特)，128GB的角色是红色的纳克鲁斯、256GB则是黄色的塔尔斯。我们评测将以1TB“夏特”版为主。

从包装上来说，此次的联名可谓下足了功夫。三星存储卡一贯的卡片式包装，背景就是索尼克和夏特的角色照，配色也与角色保持了一致。包装顶部介绍了“PRO Plus”产品名以及容量，同时也介绍了产品可以用于游戏掌机、运动相机、无人机、智能机等设备，提供了10年的有限质保。

它可以完美兼容任天堂Switch掌机，其采用microSDXC格式，支持UHS-I、U3、V30、A2速度等级，能够轻松满足Switch对存储卡的要求。

包装内除了microSD PRO Plus索尼克存储卡本体还附赠了SD卡托，方便用户在像单反相机这样的设备中使用，扩展了使用场景。

我们这次测试的PRO Plus是一款SDXC存储卡，支持UHS-I标准，能够达到U3、C10、A2、V30速度标准，支持4K UHD超高清视频拍摄。官方标称其读取速度可达180MB/s，写入速度可达130MB/s。

本次测试存储卡我选择了两个平台，其一为我们常用来测硬盘的平台，主板为ROG STRIX Z790-E Gaming WIFI，采用第14代英特尔酷睿i9-14900KF搭配RTX 4070Ti Super，配合32GB的Crucial DDR5 Pro 6000MHz高频内存，拥有10Gbps的USB 3.2 Gen2接口。另一台设备则是一款拥有microSD卡槽的游戏本电脑，采用锐龙7 6800H+RTX 3060处理器，测试结果显示，在接口适配的情况下，两个平台测得的数据基本一致。

使用前者测试时我们先将microSD PRO Plus索尼克存储卡本体插入卡托，然后使用三星自家的读卡器接入USB 3.2 Gen2接口进行测试。

首先是CrystalDiskMark软件测试，在多次测试数据稳定之后，三星microSD PRO Plus卡的顺序读取速度能够达到169.62MB/s，顺序写入速度能够达到144.79MB/s，速度稳定。

使用TxBench软件所测得的读写数据与CrystalDiskMark软件所测得的数据基本一致，与前者数据相互印证。

使用三星Magician魔术师软件进行Benchmark测试，同样获得了一致的性能表现。

在ATTO Disk Benchmark软件的读写稳定性与性能测试中，三星microSD PRO Plus卡在测试文件大小为64KB之后读取速度可以达到162.37MB/s，写入速度能够达到138.38MB/s左右，且可以始终维持峰值高速，整体表现十分稳定。

使用HD Tune Pro软件对三星microSD PRO Plus存储卡进行了测试。持续读取/写入200GB数据之后，三星microSD PRO Plus卡并没有产生掉速的情况，读取速度稳定在160MB/s左右，写入速度也能够超过130MB/s，表明microSD PRO Plus存储卡在进行长时间大容量传输任务时十分稳定。在实际录制4K视频的体验过程中，三星microSD PRO Plus存储卡也并没有因写入速度不够导致无法拍摄的情况，这是一张游戏/视频卡所应具备的优秀品质。

实际传输测试，将300张RAW格式图片(约17.8GB)以及单个大视频文件(约26.5GB)分别写入三星microSD PRO Plus卡，传输速率基本维持在超过标称的130MB/s以上，甚至可以达到138MB/s。

向外拷贝同样的文件，microSD PRO Plus卡也速度也能达到165MB/s以上。

三星PRO Plus microSD卡同样具备极强的安全性能。支持防水、耐受高低温度、防X射线、防磁、防跌落、耐磨六重防护，支持在-25℃-85℃的温度区间内工作，能够在1米深盐水中浸泡72小时。在使用耐久度上，可经历10000次拔插，并且官方提供10年有限保修。用户在居家办公、户外旅游，甚至是使用无人机拍摄等场景下，都可以放心使用，不需要担心数据安全问题。

*具体防护标准：

1)防水：1m深盐水持续72小时; 2) 耐受高低温度：工作温度-25℃～85℃，非工作温度-40℃～85℃; 3)防X射线：100mGy(相当于机场X射线机); 4)防磁：高达15000高斯，或相当于高强度MRI的磁场;5) 防摔：能够承受高达5米(16.4 英尺)的跌落; 6) 防磨损：多达10000次插拔。

测后总结

作为三星与《刺猬索尼克3》的联名力作，三星microSD PRO Plus索尼克存储卡从包装设计到性能都展现出了卓越品质。它能兼容包括大卡小卡在内的众多的使用场景，无论是游戏掌机、运动相机、无人机，还是单反相机、智能机等设备都能轻松适配。测试与实际体验显示了它应对高负载存储任务时的稳定性和可靠性，完全能够满足游戏玩家快速加载游戏资源、视频创作者高效录制和存储4K视频等需求。

此外，安全防护性能同样出色。这款存储卡具备六重防护功能，再加上官方提供的10年有限保修服务，我们无需担忧数据安全和产品质量问题。这款产品不仅有出色的性能，还有不错的粉丝收藏属性，可以说是相当优质的选择。

如果你是三星存储的忠实用户、同时又恰好喜欢索尼克，那么这个系列的microSD PRO Plus存储卡可一定不要错过哦!

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