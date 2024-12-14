水墨国风融入性能装备 iGame影系列DDR5 6000 C28内存套装评测

【天极网DIY硬件频道】七彩虹一直以来都是国内市场PC硬件生态领域的佼佼者，与旗下高端电竞品牌iGame共同在众多品类推出独具特色的硬件产品，并成为主流DIY玩家的选择之一。而在存储产品方面，随着前段时间AMD推出新一代搭载3D V-Cache技术的高性能游戏处理器锐龙7 9800X3D，一对兼具高效能、低延迟的DDR5内存不失为新平台理性、省心的搭配。

近期我们就在新平台上体验了七彩虹旗下iGame推出的影系列DDR5 16GB*2内存套装，它不仅拥有专为AMD平台优化的6000 C28 EXPO规格，在外观设计方面更是独具特色，如果你想DIY一套清新素雅的国风PC硬件，它就是市面上已有的优质选择。

外观设计&硬件配置

iGame影系列DDR5内存采用优雅的“水墨”设计语言，拥有6000C28、8000C40等，至高达到8400MT/s速率的多种规格可选。外包装设计与内存马甲采用相似的水墨挥洒风格，正面没有过于繁杂的元素，仅有左上角iGame品牌Logo与小字标注的产品类型，墨黑色区域的右下角有书法风格的“影”字。

与市面上多数超频内存相似，影系列内存同样采用大面积的铝合金材质散热马甲。而在马甲设计的细节上，内存侧面继续采用类似外包装的水墨国风设计，在顶部则别出心裁地采用阶梯层叠式的RGB灯带设计，并搭配马甲边缘亮面倒角与iGame Logo等设计元素。

从马甲表面的两端，我们能看见两处梅花螺丝与螺柱对锁的紧固结构，拆下即可快速分离马甲、RGB匀光板与内存条本体。这对iGame影系列内存采用单面颗粒设计，颗粒与PMIC均在马甲对应位置配有完整贴合、无覆膜的导热垫，有助于提升散热性能。

从机箱正侧面垂直于主板观看时，它能提供完整的RGB灯效，而我们稍微改变角度，转向机箱正前方或侧前方观看时，则带来层次更丰富的视觉体验，适合当下越来越多的双面侧透与曲面玻璃机箱。

而在硬件方面，这对iGame影系列DDR5内存采用特挑海力士A-Die颗粒，十层强化PCB与板载PMIC提供解锁电压等更多超频空间，DIY玩家能够在高阶主板与处理器平台进一步手动调参，获得更优内存效能。它也内置6000MT/s C28 EXPO与XMP超频规格，且工作电压低至1.4V，提供一键轻松获得的高性能与低延迟体验。

性能测试

接下来我们将这对iGame影系列DDR5 6000 C28内存套装安装至测试平台，并通过软件进行XMP频率下的跑分测试与游戏体验。

我们将内存安装至插槽2与插槽4，并使用CPU-Z读取其SPD信息，可见iGame影系列DDR5内存采用SK海力士颗粒，支持EXPO与XMP 3.0，支持的JEDEC频率为2400MHz(4800MT/s)，开启EXPO/XMP后可以来到标注的3000MHz(6000MT/s)，时序为CL28-38-38-76，内存电压均为1.4V。

原厂特挑高品质颗粒提供了低时序、低电压等特性，一方面与AMD平台性能甜点频率相适应，另一方面也带来更丰富的超频调优空间。

接下来我们使用AIDA64内存与缓存测试，对它与同平台下的另一对6000C32内存进行测速对比，同时也使用HWiNFO记录测试过程中的内存温度等信息。

内存读取：62243MB/s、内存写入：84915MB/s、内存复制：58334MB/s、延迟为76.6ns。

作为对比的6400C32内存虽然提升了频率，但并没有在所有项目中都取得优势：

内存读取：61935MB/s、内存写入：87029MB/s、内存复制：57092MB/s、延迟为84.3ns。

可以说，目前AMD平台的特性就在于当内存频率超过甜点频率进入分频模式时，可能对内存性能带来一些不利影响，例如直观的延迟提升等。而玩家如果想要抵消这一部分影响，就需要继续进行手动超频，但这更多时候受到玩家平台配置、硬件体质、超频经验等多方面因素影响，并不是一件易事。一键开启的EXPO、XMP等内存超频功能能够带来更稳定的体验，也更适合多数玩家。

软件测试的最后，我们使用TestMem5验证EXPO状态下内存的稳定性，使用1usmus_v3配置文件进行3轮测试，iGame影系列内存无报错完成测试。

接下来进入游戏实测环节，我们选择了两款与CPU、内存性能都密切相关的游戏，分别是《PUBG》与《绝区零》，且均在高画质、1080P分辨率下进行实测，排除显卡瓶颈对测试结果的影响。

测试过程使用FrameView软件记录平均帧、1%Low帧，不过这两款游戏都无法记录到系统平均延迟，影系列6000C28内存的测试结果如下：

在经典“吃鸡”游戏《PUBG》中，测试平台在训练场简单场景下达到平均515.509的超高帧数，1% Low帧也高达344.708，可以说画面极致丝滑，不存在卡顿的情况。

而《绝区零》在战斗场景下平均帧数为155.147，1% Low帧为78.676，对动作游戏而言同样表现不错。

作为对比，在同平台使用6400C32内存进行测试，FrameView软件记录下的测试结果如下：

在《PUBG》中我们能明显看到，对比内存在平均帧与1% Low帧方面均低于影系列内存的测试结果，尤其1% Low帧方面降低约16%，这意味着在多人游戏的更高压力场景下更有可能出现卡顿情况。

在《绝区零》战斗场景中的情况也类似，平均帧数维持在相近水平，但1% Low帧表现有所降低。

评测总结

我们本次体验的这套iGame影系列DDR5 6000 C28内存套装既拥有别出心裁的水墨国风外观设计，也在颗粒用料与散热设计方面拥有出众表现，因此成为这套最新最热门的9800X3D“游戏神U”配置的好搭档。电竞玩家无需纠结各种手动设置，一键EXPO即可获得高效能、低延迟的游戏体验与更好的1% Low帧表现，值得选择。

而如果你是一个多平台的超频发烧玩家，iGame影系列也提供至高8400MT/s规格的内存套装供你选择，专为高频优化的特挑颗粒与超频设计可在最新Z890平台发挥出色性能，并提供极致超频提升空间。