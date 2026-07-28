【天极网DIY硬件频道】7月27日，长鑫科技(688825.SH)登陆上交所科创板。首个交易日，该股以49.50元/股高开，较8.66元/股发行价上涨471.59%；盘中最高触及55.03元，最终收于49.00元/股，较发行价上涨465.82%。全天成交额超过1400亿元，收盘总市值约3.28万亿元，登顶A股市值榜首。

如果只把这一幕理解为新股行情，显然低估了它的产业含量。科创板新股上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制，有限流通盘与高关注度共同放大了首日的价格弹性：长鑫科技上市初期无限售流通股占发行后总股本约6.73%。高开、盘中波动与收盘定价，反映的是资本市场对稀缺DRAM资产的集中博弈；但真正值得关注的，是这场博弈背后的产能、技术与供应链再配置。

图源：长鑫科技招股说明书

作为国内DRAM研发设计制造一体化龙头，长鑫科技本次基础募资约579.19亿元，资金拟投向75亿元存储器晶圆制造量产线技术升级、130亿元DRAM技术升级和90亿元前瞻技术研发。对设备、材料、零部件、封测和模组企业而言，这不是简单的“概念外溢”，而更可能意味着更长周期的工艺验证、协同研发和量产导入。链主扩产的意义，在于把单点技术突破转化为上下游共同迭代的工程能力；这也正是国产存储能否从“可用”走向更广泛应用的关键。

图源：长鑫科技招股说明书

资本名单同样在提示产业风向。长鑫科技上市前的机构股东中，既有农银投资、建信投资、中银资产、交银金融等银行系AIC，也有阿里云、兆易创新、美的投资、TCL、小米等产业资本；最终战略配售则覆盖阿里云、美团、小米、蔚来、奇瑞，以及设备、材料、封测等多个环节的企业。这类“资本+产业”组合，不宜被简化为财务收益预期，对相关产业投资者的界定，本身就包括与发行人具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业及其下属主体。

图源：长鑫科技招股说明书

在AI数据中心、智能终端和智能汽车同步拉动存储需求的当下，科技企业与车企入股或参与战略配售，更可能服务于长期业务合作：一端是面向新产品的存储验证、规格协同与供给多元化，另一端是以更稳定的需求预期支撑本土厂商投入研发与产能。新华社分析指出，AI领域大客户正普遍通过长期供货协议提前锁定产能；Morningstar也认为，终端厂商会以供应链多元化来缓和内存供应紧张和既有供应商的定价压力。在外部环境与存储周期仍存变数的背景下，关键不是把资本关系等同于订单承诺，而是看到合作网络正在成为稳定关键供应链的一种现实选择。

长鑫科技上市给国产存储产业提供的，不只是更大的融资平台，更是一场关于耐心资本、技术攻坚和产业协同的压力测试。存储仍是强周期行业，技术迭代、供需变化与外部环境都会影响其长期进程；但当金融资本、设备材料伙伴与终端客户开始围绕同一条DRAM主线形成更紧密的协作，国产存储的“造血能力”才有机会真正形成闭环。