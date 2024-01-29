小体积掌机伴侣 Lexar雷克沙PLAY NVMe M.2 2230固态硬盘评测

【天极网DIY硬件频道】伴随着Steam Deck、ROG Ally，以及更多Windows掌机的火爆，2230固态硬盘从一个小众的品类逐渐出圈，但它作为OEM存储解决方案的历史更早于此，尤其对于多种主打紧凑、便携的PC，包括二合一平板与轻薄笔记本等产品，都可能对2230固态硬盘有硬性需要。

许多设备在需要2230固态硬盘的同时，也仅配备了一个NVMe M.2硬盘插槽，这就对于唯一存储设备的性能、容量、稳定性提出了更高要求。我们能够看到诸多国内外存储品牌开始发力这个原本小众的赛道，为用户提供更丰富的选择。

近期我们就收到了Lexar雷克沙PLAY系列的首款2230固态硬盘产品，让我们一起通过评测来了解一下它的性能表现。

此前我们就见过Lexar雷克沙PLAY系列的Micro SD存储卡产品，同样主打掌机扩容等应用。本次登场的PLAY 2230固态硬盘则是针对市面上日渐丰富的游戏掌机，以及增长的掌机玩家群体需求，提供一个高性能、大容量、高稳定性的存储解决方案。

Lexar雷克沙PLAY固态硬盘(后文简称PLAY SSD)当前已经在京东自营旗舰店等平台上架，目前在售有1TB容量版本，采用PCIe 4.0接口、标准的M.2 2230规格与单面颗粒设计，能够充分适配采用2230 M.2固态硬盘位的游戏掌机、轻薄本等设备，以及拥有更多兼容规格的台式机M.2硬盘位。

包装与外观设计方面，PLAY SSD采用更加时尚动感的红蓝渐变配色，贴合“掌机”主题与年轻化风格。PLAY SSD表面覆盖的标签同样采用红蓝渐变融合的环形图案，凸显品牌、名称、规格等核心信息。值得一提的是，这块覆盖了SSD表面主控、存储颗粒等元件的标签贴纸采用纳米铜箔复合材料，传导、均热的同时增大与空气接触面积，成为多一重温控装备。

在散热标签下，PLAY SSD配备了慧荣科技SM2269XTF主控与一颗江波龙自封TLC存储颗粒，采用无DRAM设计，拥有HMB机制与SLC Cache智能缓存技术。Lexar雷克沙官方信息显示其连续读取速度可达5200MB/s，连续写入速度可达4700MB/s，随机读写最高均达到800K IOPS，1TB版本使用寿命为600TBW，且拥有5年质保。

对于此类采用2230规格的PCIe 4.0固态硬盘产品，我们将使用台式机与仅支持2230固态硬盘的笔记本作为测试平台，并使用CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark、ATTO磁盘基准、HD Tune Pro等软件进行跑分测试。

测试平台的部分配置如下：

首先通过CrystalDiskInfo查看固态硬盘本身的属性与更多信息，可以看到PLAY SSD的实际容量为1024.2GB，支持NVMe 1.4标准和TRIM等功能。

首先在台式PC平台上打开常用的CrystalDiskMark进行预设状态和单线程模式下的跑分测速，结果如下：

CrystalDiskMark预设的多队列多线程状态下，可以看到PLAY SSD在台式PC平台可达到5251.76MB/s的连续读取速度，4702.55MB/s的连续写入速度，超出标称水平，表现优异。单线程单队列的随机4K读取速度也达到了68.88MB/s，充分满足使用场景中的性能需求。

在台式PC平台运行压力更大的AS SSD Benchmark时，PLAY SSD测得连续读取性能为4310.10MB/s，连续写入性能为4008.30MB/s，4K读写达到51.26MB/s与260.86MB/s，且延迟表现良好，整体评分达到7623分。

在ATTO磁盘基准测试中可以测得存储产品对不同大小文件的读写性能，PLAY SSD在64KB大小以上的文件中可以发挥接近峰值的写入性能，在512KB大小以上的文件中可以发挥接近峰值的读取性能。

最后，我们使用HD Tune Pro软件测试大容量文件的连续写入和读取，查看ARES SSD的模拟缓存使用情况以及性能稳定程度，并使用软件监测硬盘温度表现。设置连续写入和读取200GB文件，可见橙色曲线记录下的连续写入速度维持在约4000MB/s，蓝色曲线记录的连续读取速度则在一开始为3500MB/s左右，并在约165GB文件出提升至接近4500MB/s，全程没有离开模拟SLC缓存，且波动幅度较小，稳定性出色。

在测试过程中，PLAY SSD的最高工作温度为68摄氏度，在性能较高的PCIe 4.0固态硬盘中可以说相当凉爽。

随后我们进入笔记本测试环节，需要提前说明的是，测试平台的NVMe M.2接口为PCIe 3.0规格，因此无法完整发挥PLAY SSD的读写性能，我们会加入笔记本原装的2230固态硬盘测试作为对比。

首先是AS SSD Benchmark，PLAY SSD测得连续读取性能为2480.87MB/s，连续写入性能为1700.85MB/s，4K读写达到41.46MB/s与122.68MB/s，延迟表现依旧良好，整体评分为4254分。

笔记本原装的另一款2230固态硬盘在AS SSD Benchmark中，测得连续读取性能为2101.73MB/s，连续写入性能为1492.65MB/s，4K读写为35.50MB/s与105.29MB/s，延迟测试中呈现与PLAY SSD相反的结果，读取延迟更高而写入延迟更低，整体评分为3159分。

而在ATTO磁盘基准测试中，PLAY SSD表现出的性能特性与台式机测试时相似，均能够在一定大小尺寸的文件开始维持通道上限速度。

原装2230固态硬盘则在ATTO磁盘基准测试中表现不佳，出现了写入降速的情况，且整体速率不及PLAY SSD。

评测总结

我们借助本次对Lexar雷克沙PLAY固态硬盘的评测，讨论了逐渐步入主流的2230固态硬盘应用，应该说，即使受限于紧凑的体型，此类固态硬盘产品也在尽力为用户提供更高的性能，并以此适配游戏掌机、轻薄笔记本等应用，具有处于上升期的用户群体。

Lexar雷克沙推出的这款PLAY NVMe M.2 PCIe 4.0 2230固态硬盘，则表现出符合标称性能的读写水平，并且具有充满活力的外观设计，合适的外部散热与温控配置，最终能够为内部空间紧凑、散热压力大的游戏掌机、轻薄本等用户设备提供稳定的性能。不过在笔者看来，PLAY SSD系列下一步可不仅限于读写性能，推出更大容量版本增强存储扩容能力，这对于普遍采用单盘位的用户设备而言至关重要，也是直接影响用户购买选择的因素。

当前这款Lexar雷克沙PLAY固态硬盘正在雷克沙存储京东自营旗舰店等渠道发售，参与3C数码年货节活动，1TB容量的它到手价不高于599元，且可参与晒单返E卡等活动，京东认证校园用户到手价低至569元，近期购入了SteamDeck、ROG Ally等掌机的玩家值得参考。