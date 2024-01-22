赋能行业领先的硬件生态 Lexar雷克沙NM存储卡512GB评测

【天极网DIY硬件频道】作为智慧终端存储协会(ITMA)推出的标准化产品，NM卡成为了华为、荣耀等品牌手机理想的存储扩容介质，它最大的特点就是小型化，与Nano SIM卡的尺寸规格相匹配，因此能够装入手机适配的Nano SIM卡槽中，在功能上代替MicroSD卡。因此，它能够在尽可能缩小手机SIM卡托尺寸的前提下提供额外的存储扩容能力，对于一部分无需双卡功能的用户而言，将会是进行拍摄创作的得力助手。

近期我们就体验了一款Lexar雷克沙新推出的NM存储卡512GB版，可存储高达88000张的2000万像素照片，或是530分钟的4K分辨率视频。对于在影像能力上拥有出色表现的这一部分手机而言，可以说是极具性价比的扩容选择。

接下来我们就从外观、性能、体验等多个方面，对Lexar雷克沙NM存储卡512GB进行了解。

外观设计

Lexar雷克沙NM存储卡的外包装设计，整体采用了存储卡常见的简约风格设计，包括上部经典货架挂孔。它将产品Logo、容量、主要性能特点等信息集中印刷在包装正面，并嵌入装有存储卡本体的透明塑料包装内，整体使人一目了然。

取出内层包装，可以看到Lexar雷克沙NM存储卡被牢固地保护在硬质塑料包装内。同时，NM卡表面继续采用Lexar雷克沙专业存储产品的黑白分色风格，印有清晰的容量、速率等产品信息。

我们也将Lexar雷克沙NM存储卡与一款MicroSD(TF)卡放在一起，可见NM卡相比本就小巧的MicroSD卡进一步缩减了体积，有助于需要存储扩容的手机产品节省更多内部空间。

同期我们还收到了Lexar雷克沙推出的NM存储卡2合1 USB 3.1读卡器，用于此次评测体验中的读写和测速需要。

2合1读卡器拥有适配NM卡与MicroSD卡的双槽，以及USB-A和USB-C的双口设计，除了作为NM卡的好搭档，也可适配大部分用户的MicroSD卡读写与设备接口需求。

性能测试与体验

接下来我们将进入性能实测环节，为了测试这款NM卡的理论读写性能以及实际体验，除了前文提到的2合1读卡器，我们还找来了一台它的“目标用户”：华为Mate X5典藏版，作为国产新锐旗舰折叠屏，遥遥领先的它搭配大容量的NM卡，能够带来怎样的体验呢？

首先是基于PC端存储测速软件的理论测试，我们将Lexar雷克沙NM存储卡插入读卡器，并插入主板后侧IO背板的USB 3.2 Gen2x2高速率接口，避免接口通道性能对读写性能产生瓶颈，并使用CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark与ATTO磁盘基准进行了测试，结果如下：

CrystalDiskMark进行的测试可见，Lexar雷克沙NM存储卡的连续读取速度可达94.35MB/s，连续写入速度达87.31MB/s，超过了标称90MB/s读取、85MB/s写入的性能水平，表现不错。

在AS SSD Benchmark中，实测NM存储卡连续读写速度达到89.87MB/s与83.00MB/s，同样表现不错。

最后的理论测试我们使用ATTO磁盘基准，它能够进行同容量但不同大小的文件写入读取测试，以此衡量存储产品应对不同大小文件时的对应性能。测试结果可见，作为主要应对影像内容拍摄需求的存储产品，Lexar雷克沙NM存储卡拥有相当大范围的“满血”性能覆盖，从64KB大小的文件开始，更大的文件就能够进行达到标称水平的满速读写，至高可达90.14MB/s读取与83.39MB/s写入。

NM卡标准制定之初，目标是达到不低于SD V3的写入性能水平，而从我们的实际体验来看，它无疑远超这一基础标准，能够达到V60以上的性能水平，足以应对手机4K视频拍摄需求。

外置存储卡在手机中的常见应用，包括高品质照片与视频的拍摄存储、应用资料备份，以及流媒体视频内容缓存等。我们将结合手头上的Mate X5典藏版对其进行体验

首先是影像功能，我们可在手机的相机设置中，选择将拍摄图片与视频优先存储至存储卡，随后进行高品质的图片与视频拍摄测试。不过遗憾的是手机设置中，高速连拍仅能将照片保存至内置存储，因此我们选择了拍摄高品质未压缩的4K60FPS视频进行体验。

软件显示的视频信息可见，Mate X5典藏版拍摄的4K60FPS视频，平均码率达到30000kbps左右，时长仅2分9秒的视频大小已达到475MB，考验存储卡的写入性能，而Lexar雷克沙NM存储卡可以说完美符合了要求。

我们还可以使用手机设置中的备份与恢复，将外置存储卡作为重要文件与应用资料的备份空间，提升数据的安全性。对华为、荣耀品牌常见的商务用户而言，这应当是一项实用价值很高的功能。

最后是常见视频与音乐软件的内容缓存功能，Lexar雷克沙NM存储卡自然能够轻松胜任此类工作，仅需在软件中设置默认的缓存目录至存储卡即可。

总结

我们本次体验的Lexar雷克沙NM存储卡，应当说是近年来较为新颖的一种存储形式，在尺寸规格方面进行创新，拥有更小体积、更高存储密度、恰当的性能，并与有相当存量的目标用户群体需求契合。

当下大部分手机产品已经告别了外置存储插槽，也失去了便捷扩容的一种选择，而NM卡的独特之处就在于借助Nano SIM这种目前仍然大量存在的插槽，为这一部分用户群体带来多一种选择。Lexar雷克沙新推出的512GB大容量版，更是进一步提升了这种存储扩容形式的实用价值，值得华为和荣耀手机用户体验。

Lexar雷克沙NM存储卡512GB版当前已在雷克沙存储京东自营等渠道上架销售，现在参与年货节活动可享不高于369元到手价，感兴趣的手机用户可以关注。