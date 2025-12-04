【天极网DIY硬件频道】说到NAS(Network Attached Storage，网络附属存储)，相信不少小伙伴并不陌生，它已经有了较长的发展历史，并且在近几年迎来了爆发，让这样一款面向专业人群的设备飞入了寻常百姓家。简单说它就是私人的网络存储服务器，可以存储照片、视频、文件等资料，相比于公有云，数据完全存储在用户自己掌控的本地设备中，大大降低了数据泄露的风险，并且拥有低网络延迟和高速稳定的数据传输速度等。

正凭借其独特优势，在家庭、企业等场景中发挥着越来越重要的作用，而当NAS与AI技术相遇，究竟会产生怎样的火花？在刚刚举行的英特尔AI NAS解决方案峰会，英特尔与一众生态伙伴给出了它们的答案和展望。

多种方案满足不同场景需求

其实AI NAS这个概念并非是刚刚诞生，在去年就已经由英特尔提出，并且与OEM、OSV/ISV等产业伙伴陆续开始合作，实现了从技术概念到产品落地的完整闭环。如今NAS已经拥有了越来越多的用户，存储了海量的数据，而端侧AI能力越来越强，它需要数据进行喂养，所以AI+NAS是天生耦合的，同时本地数据的高安全性和AI低算力成本等为AI NAS发展带来了优势，加速NAS走入千家万户。

AI NAS的核心技术支撑源于XPU(CPU、GPU、NPU)融合架构，可支持1.5B到70B+MOE多规格AI模型运行，搭配锐炫多卡硬件方案与AI SDKs软件工具集，形成全方位技术赋能。

为了满足不同用户群体和应用场景的需求，英特尔带来了差异化的产品方案矩阵，从面向家庭、个人及小型企业用户的 酷睿Ultra平台方案，到为中小企业及设计师打造的酷睿Ultra搭配双锐炫显卡的算力中心，再到采用英特尔 至强W系列处理器和多颗锐炫显卡、服务专业行业和内容创作者的专用方案，提供AI NAS系列方案。

除了底层硬件算力外，英特尔还提供配套完善的AI软件SDK方案，包括图片和视频检索SDK、EC-RAG参考设计、英特尔樱桃AI助手等，旨在充分释放硬件潜能，加速AI NAS产业创新，帮助OEM、OSV/ISV和行业客户快速开发和上市新产品。

NAS与AI结合带来全新体验

当然，无论是硬件还是软件的支持，最终还是要落地到使用体验上，那么AI NAS相比于传统NAS到底有哪些不一样的功能呢？

首先无论是个人用户或是内容创作者，在海量数据中寻找自己想要的东西无疑是一件很麻烦的事情，过去搜索一个文档、一张图片、一个视频需要花费不少时间，而基于本地AI算力和多模态的技术带来了能相册和文本智能检索功能，将这件事变得非常简单。比如用户想要寻找图片时，只需要按照自然语义输入关键词，即可搜索到想要的图片，它可以按照与关键词的相似程度进行排序。

而相比于静态图片，拥有时间相关性的动态的视频内容同样可以按照对应的关键词找到对应的视频片段，甚至一些较长的视频，还可以将关键词对应的内容定位到具体的时间节点，根据需求寻找到对应的素材。

对于中小企业用户来说，可以在AI NAS上构建本地知识库，AI可以对大量的业务文档进行自动分类、索引和摘要提取，方便员工快速查找和阅读相关文档。企业可以将客户数据存储在NAS中，利用AI算法对客户数据进行分析和挖掘。例如，通过分析客户的购买行为、偏好等信息，为企业提供精准的客户画像和营销建议，帮助企业提高客户满意度和销售业绩。

另外，AI NAS上还可以部署樱桃智能助手，它集成了当前业界领先的大语言模型和语音模型，可以支持全面精准的语音识别以及中间大语言模型进行赋能的强大的语义理解，通过智能和高效的语音交互，可以在NAS的各种各样的使用场景全方位的赋能用户，让他们进一步得到体验提升。

随着生态的发展我们将会看到各种各样的AI Agent在AI NAS上实现落地，提供更加丰富的功能和更为智能的体验。

并且非常重要的是，AI NAS使用的是本地硬件AI算力，数据都跑在本地，在运行AI应用的时候不需要连接到公有云，这样对本地数据有更高的可靠性保护。并且是一次性的AI算力成本，不需要每个月或者是定时掏公有云的费用。所以，从数据的高可靠性性和低的AI算力成本，为AI NAS带来更大的发展优势。

与广大生态合作伙伴携手共进

与之前的AI PC一样，英特尔并非只是提出AI NAS这样一个概念，并提供底层硬件算力，而是扮演着AI NAS整体生态的推动者的角色，通过战略合作，整合硬件、软件、渠道全链条资源，并通过拓展AI NAS渠道及市场联合推广等方式，降低生态伙伴开发门槛，推动AI NAS新产品形态、新技术和应用发展。

在本次会议期间，绿联、极空间、铁威马、畅网、飞牛等AI NAS厂商，发布和展示了一系列基于英特尔酷睿Ultra处理器和英特尔锐炫Pro B60显卡的多场景AI NAS解决方案，旨在打造智能本地数据存储创新模式，为中小企业和家庭等用户提供集存储、管理、算力于一体的智能本地算力中心。

比如绿联展示的iDX6011 Pro主要面向于个人/家庭用户，依托于英特尔酷睿Ultra 7 255H处理器和本地大语言模型，拥有高超的自然语言处理能力以及AI驱动的交互特性，内置AI Chat、智能会议总结等智能功能，以及家庭相册分类、影视海报墙生成等实用功能;铁威马T12-500 Max则专为中小企业打造，同样搭载了酷睿Ultra 7 255H处理器，提供超强AI算力和超大存储，拥有AI语义搜索、RAG知识库等高级AI功能，可显著提升办公效率;

畅网AI NAS系统则依托全新的跨平台AI服务器系统理念，为中小企业提供一站式AI解决方案，深度集成了英特尔图片视频检索SDK技术，实现了文档、图片、视频等全类型文件的自然语言检索，并且提供从入门级到专业级的全场景AI算力产品。

当NAS遇上AI，英特尔正携手生态伙伴开启智能本地存储与算力融合的新风向，通过硬件创新、软件生态及场景化解决方案，推动AI NAS从传统存储设备向“存储+算力+智能管理”一体化中心转型，为中小企业、家庭及专业用户提供更高效、安全、智能的数据管理体验。

写在最后

英特尔凭借前瞻视野与强大技术实力，在AI NAS领域积极布局，不仅以融合架构、多样方案提供坚实支撑，更携手众多生态伙伴，从硬件到软件全方位发力，基于英特尔技术打造的AI NAS解决方案，将会为不同用户群体带来前所未有的智能体验。

尽管目前AI NAS还处于发展初期，英特尔和生态合作伙伴都在“摸着石头过河”，但这种探索并非盲目，而是基于对行业趋势的精准把握。当下NAS设备的愈加普及，端侧AI能力越来越强，当两者相遇，本地数据的高安全性和AI低算力成本，让AI NAS可以为个人/家庭用户以及中小企业提供更为高效、可靠、智能的数据管理体验。