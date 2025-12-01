【天极网DIY硬件频道】2025年无疑是对消费级存储产品，乃至整个PC硬件行业都影响重大的一年。从年初CES上新一代RTX 50系显卡等产品发布掀起了硬件换代的浪潮，到搭载新一代高效主控的满血PCIe 5.0固态硬盘集体亮相。再到贯穿全年的AI应用热潮，AI基建对存储需求的爆发增长，直接引发了近期从存储上游蔓延至整个PC硬件行业的行情变化。

硬件迭代大势之下，唯独不变的是消费者再次获得了更加丰富且优质的产品选择。作为全球知名的高端电竞存储品牌，宏掠夺者聚焦电竞、AI等前沿消费应用，不断创新技术、迭代产品，不断以先进方案与极致性能征服高端玩家群体，多品类存储系列均获得出色的市场表现。

顶级旗舰 疾速狂飙 宏掠夺者GM9000 神舆固态硬盘

CES 2025上，搭载新一代SM2508主控的多款PCIe 5.0固态硬盘新品集体亮相，凭借更高的通道数、支持颗粒速率，以及固件算法的升级带领消费级PCIe 5.0固态硬盘进入了“满速时代”。同时在先进制程主控与完善的外部散热措施加持下，新品普遍实现了能效与散热等综合表现的提升，让Gen 5带来的疾速体验触手可及。

其中掠夺者存储推出的GM9000 神舆就是一款面面俱到的顶级旗舰，它采用PCIe 5.0 x4通道规格M.2接口，支持NVMe 2.0协议，为标准2280盘身设计，提供单面颗粒的1TB、2TB、4TB容量选择，并在后续推出双面颗粒8TB超大容量版本。

掠夺者GM9000 神舆身为旗舰产品采用有缓设计，表面布置了SSD主控、DRAM缓存与多片闪存颗粒等元件，其中8TB版本搭载容量高达8GB的独立缓存，主控与DRAM缓存分置两面以更大程度分散热源。

在旗舰级多通道PCIe 5.0主控与高品质闪存颗粒加持下，掠夺者GM9000 神舆标称达到14000MB/s顺序读取速度与13000MB/s顺序写入速度，4K随机读写速度分别达到2000K IOPS与1600K IOPS，耐久度至高可达6400TBW(8TB版本)，并提供长达5年的质保支持。

可以说，作为2025年度旗舰固态硬盘的掠夺者GM9000 神舆，能够延续家族的满血电竞基因，在能耗控制、算法控温、售后支持等方面带来多角度优化，并以最新超大容量版本满足游戏、生产力、本地AI模型等综合性能需求不断增长的应用场景需求。

无缓新锐 下一代主流之选 宏掠夺者GM9固态硬盘

同样在2025年登场的还有PCIe 5.0规格的最新DRAM-less设计固态硬盘产品，这一类型在PCIe 4.0时代就以良好的性能，更低的功耗、发热以及出色质价比表现深受硬件玩家喜爱。掠夺者存储此次带来的则是传承了前代GM7定位的GM9，为想要体验PCIe 5.0固态硬盘旗舰性能的玩家提供兼具体验与质价比的出色选择。

掠夺者GM9采用新锐的MAP 1806A主控，同为8CH 4CE设计，并支持最高3600MT/s颗粒速率，支持PCIe 5.0x4通道规格与NVMe 2.0协议。作为无缓固态硬盘采用了HMB机制+SLC cache智能缓存，降低了高负载场景功耗、发热的同时，依然能为玩家提供媲美旗舰级的高性能流畅表现。

掠夺者GM9提供了1TB、2TB、4TB三种容量选择，标称最高可达14500MB/s的顺序读取速度与11000MB/s的顺序写入速度，4K随机读写速度分别达到2000K IOPS与1500K IOPS，耐久度至高可达2400TBW(4TB版本)，同样提供长达5年的质保支持。

随着AI PC时代到来，PC用户的各式应用场景对存储产品在性能、容量、品质等方面的需求也水涨船高。掠夺者GM9作为新一代DRAM-less固态硬盘的代表作，能够凭借实力成为PCIe 5.0时代的主流之选。

电竞血统 极客之选 宏掠夺者GP30 RGB电竞移动固态硬盘

如果说为高端PC打造的新锐PCIe 5.0固态硬盘代表了掠夺者存储攀登性能巅峰的实力，在2025年中带来的GP30移动固态硬盘则是掠夺者存储探索新极客场景与用户情绪价值的新方向。

掠夺者GP30移动固态硬盘采用铝合金一体式外壳结合透明可视化窗口的侧透设计，并搭配定制RGB灯效展现盘身内构以及掠夺者Logo，点燃电竞氛围、彰显玩家个性。同时，它也具备同类PSSD产品中最小巧的盘身尺寸。

掠夺者GP30移动固态硬盘搭载USB 3.2 Gen2x2规格20Gbps速率Type-C接口，标称最高读写速率均达到2000MB/s，并提供1TB/2TB/4TB/8TB多种容量选择，满足玩家高速传输与存储3A游戏、超高清视频、工作大文件等的需求。

同时，高速率接口也为掠夺者GP30移动固态硬盘带来与iPhone手机等移动设备搭配，进行高品质视频外录的能力。连接后可满足iPhone Pro系列使用ProRes编码，以4K120帧或是片门全开60帧录制Apple Log视频，素材导出时更可尽享2000MB/s的少等待无焦虑体验。

目前全球主流的存储品牌都推出了包括闪存盘、移动固态硬盘等在内的移动存储产品，满足当下用户的丰富存储需求。掠夺者存储推出的GP30移动固态硬盘立足于旗下电竞存储系列的性能底色，并拥有RGB灯效、侧透内构等独特设计，能够更好满足当下新极客用户对于性能与情绪价值的追求。

AMD游戏PC绝佳搭档 宏掠夺者Hermes冰刃DDR5内存

掠夺者存储在台式PC内存行业中久负盛名，进入DDR5时代后也推出了炫光星舰、冰刃、影锋等多个玩家熟悉的内存系列。在2025年，伴随着上游存储企业推出新一代3GB M-die颗粒，掠夺者存储也再次上新，为硬件玩家带来更多容量选择与更优超频体验。

其中，掠夺者Hermes冰刃系列就带来了提供24GB*2、48GB*2两种规格的最新内存套装产品，并以EXPO-6000MT/s频率、低至CL28时序，提供了专为AMD Zen5桌面处理器与800系主板调优的出色性能。

掠夺者Hermes冰刃提供了白色、银色、黑色三种色系的散热装甲设计，在元素的搭配、表面细节以及质感处理上却十分精巧，将各式纹路、刻线层次感丰富的压铸金属装甲与RGB雾化导光条组合在一起，无论是侧面还是顶部都能带给玩家独特观感。

内存采用严选高品质原厂超频颗粒，并经过实验室严苛调试，带来更强的同频稳定性与低延迟表现，并针对主流板厂推出的Z890、X870以及B系主板进行广泛的QVL认证，名单仍在持续更新中。

单条24GB版本的掠夺者Hermes冰刃采用单面颗粒设计，但两面均采用导热垫与散热装甲紧密贴合，借助高性能PMIC电源管理芯片与10层强化PCB，实现更大布线空间与更好的电气性能，有效增强信号完整性，为玩家带来更广阔的超频空间。

值得一提的是，掠夺者存储推出的内存均拥有终身保固服务，在为电竞主机、本地AI等应用需求注入强劲动力与疾速体验的同时，也能为玩家带来无后顾之忧的售后保障。

消费级PC用户的终极答案 宏掠夺者Hera影锋192GB内存套装

Hera影锋内存作为掠夺者存储近两年推出的新锐旗舰系列，在专为Z890、X870等高端新平台打造的同时，也与OC LAB内存超频实验室达成多种合作，并带来一系列联名产品。其中既有冲击DDR5频率巅峰的CUDIMM内存，也有伴随着3GB M-die颗粒登场的超大容量套装。

这套Hera影锋192GB黄金内存套装由宏掠夺者与OC LAB联名推出，采用新一代特挑颗粒搭配10层PCB实现单条48GB容量，四条套装总容量高达192GB。内存装甲采用多重打磨工艺，并融入24K真金，拥有尊贵且独特的金辉镜面观感。单侧2mm厚度的高密度合金与X异型散热结构大幅强化气流传导效果，带来扎实的散热能力。

这套Hera影锋系列192GB黄金内存套装专为AMD Ryzen 9000系列平台调优，可通过一键开启EXPO超频至6000MT/s的AMD平台甜点频率，并拥有顶级的C28超低时序表现。同时它也通过了板厂“御三家”的QVL认证，并持续更新兼容主板名单。

高达192GB的大容量内存用在哪？对于当下正处于AI PC时代的硬件用户而言，用法可以说数不胜数，包括本地部署大语言模型、软件开发、调试训练等。而对于创作类工作，192GB容量内存同样能够在Pr、Ae、达芬奇等视频剪辑后期类软件中提供充足发挥空间。在游戏场景下同样可以凭借甜点频率与CL28低时序实现高吞吐、低延迟的高性能表现。

可以说，Hera影锋192GB内存套装是专为高端硬件玩家打造的尊享选择，原厂特挑的四条套装充分保障多场景、多用途下的兼容性，无论是极限超频、AI生产力还是游戏电竞都能带来即插即用的舒适省心体验。

人气爆棚 宏掠夺者存储斩获618、双11节点多平台销冠

前文介绍的多款掠夺者存储2025年新品在一定程度上展现了其在当下的发展方向，即延续前代优秀基因，拥抱最新的行业标准、技术，为高端存储用户带来超预期的性能与品质体验。

在已经过去的2025年618、双11等电商平台关键大促节点中，掠夺者存储品牌也夺得出色的销售表现。

618大促期间，掠夺者存储斩获京东内存与DDR5品类双料冠军，同时获得天猫内存品类店铺、抖音内存品类与拼多多内存品类首位。其中的高人气爆款正是前文提到的掠夺者GM9固态硬盘与Hermes冰刃DDR5 6000C28内存套装。

而在刚过去的双11期间，掠夺者存储再次斩获京东平台DDR5内存与RGB灯条品类品牌榜首位，在天猫榜单与抖音商品榜单都拿下了内存产品的竞速榜首位。固态硬盘方面，GM9再次成为全平台PCIe 5.0爆款，帮助掠夺者存储拿下天猫固态硬盘品牌榜与抖音固态硬盘好物榜首位。

目前，双12大促已经拉开帷幕，宏掠夺者存储全线新品均已重磅上架京东自营店等官方平台，继续为硬件玩家与极客用户带来高品质的全场景存储选择，有需要的用户可以关注选购。

总结

即将过去的2025年中，宏掠夺者存储推出了多款走在消费级存储行业前列的出色产品，也如愿获得了可喜的市场表现。而在AI热潮下，存储行业的未来仍将面临诸多变数，期待掠夺者存储能够坚持进行技术创新，做好用户需求洞察与服务能力建设，在历练中不断壮大品牌实力与韧性，在未来继续为用户带来质价皆优的存储产品。