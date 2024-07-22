硬核玩家 纵横天下 雷克沙三防高速移动固态硬盘ARMOR 700 1TB评测

【天极网DIY硬件频道】 我们总说贝爷的荒野求生厉害，然而更厉害的是给贝爷拍摄的摄影师，和贝爷面对一样极限严酷的环境，还得带着一堆三防摄影设备跟上贝爷的速度。三防一般指防跌落、防水、防尘，我们常见的IP65、IP66等是IEC订立的电器的防护标准，前者是防尘后者是防水，三防还要叠加厂商的防跌落高度等。要面对环境严苛的户外工作，三防设备是必不可少的，即使在日常环境中，拥有三防的设备其安全性也远高于普通设备，尤其是保护重要的数据。国际存储大厂雷克沙推出了高端ARMOR系列三防高速移动固态硬盘ARMOR 700，既能帮助各类专业人士在严苛的环境下保护艰难采集的珍贵数据，也能在日常生活中最大限度保护我们的重要数据，无惧各种意外。

无论是严苛的户外环境还是各种日常意外，拥有三防属性的设备能让我们更安心。

雷克沙ARMOR 700三防高速移动固态硬盘采用USB 3.2 Gen 2x2 传输标准，官方标称读写速度高达 2000MB/s(相对普通的SL500在写入速度上有200MB/s的提升)，具备IP66防护等级的防尘防水标准(6级防尘是最高级别，可以完全防止外物及灰尘侵入，6级防水能防止大浪侵入、防持续至少3分钟的大量喷水)，硅胶外壳拥有3米防摔保护，工作温度0°C至50°C，存放温度-40°C到85°C，并拥有5年有限质保。不仅能轻松应对日常防护所需和各种意外，即使在户外暴雨沙漠等恶劣环境也完全无惧，几乎满足地表全使用场景。雷克沙ARMOR 700能够适配iPhone 15 Pro及Pro Max视频直录、华为Mate 60 系列等Type-C口的智能手 机，同时与电脑、平板、相机、等设备兼容，满足多样化需求存储需求。

我们本次收到的雷克沙ARMOR 700三防高速移动固态硬盘为1TB版本，背面印有ARMOR专属LOGO 。

配件方面雷克沙ARMOR 700相当务实，配备了一条质感十足的20Gpbs满速type-c及USB 双口数据线，一线解决多口问题，无论是户外还是日常使用都十分实用，我们建议往后其他品牌也可以学习雷克沙配备这样的数据线，但成本可能会稍微高点。

拥有三防属性的雷克沙ARMOR 700重量为80g，大小为86.2*54.4mm厚度为13.2mm，仅比雷克沙SL500稍厚，十分方便携带。由于支持iPhone 15 Pro 视频直录，小巧的雷克沙ARMOR 700正好放置在iPhone的背面，让创作更加方便。

三防测试：

在官方说明中，雷克沙ARMOR 700三防高速移动固态硬盘，具备IP66防护等级的防尘防水标准，硅胶外壳拥有3米防摔保护。我们看看IP66中防水的具体规则： IP66 中防水条件 为:(1)喷嘴的喷水口内径为12.5 mm，试验样品至喷水口相距为2.5m ～3m ，水流量为100 L/min 。我们本次主要测试的是防水以及防摔，防水测试部分我们更为严苛一些直接在水龙头下方以最大水量冲刷1分钟，估计最大的暴雨也没那么大;而防摔测试则是从3米高的办公室顶部跌落到大理石地面，看看能否正常使用。

我们是先进行跌落测试再进行防水测试，这样极限性更高一些，看看跌落的震动会否产生一些细微的裂缝影响防水性能，毕竟在户外什么情况都会发生，而且是长期频繁面对各种严苛环境，所以我们测试再极限一些也不为过。

经过上抛到天花板再跌落到大理石的地面，雷克沙ARMOR 700外观没有任何的损毁，插入电脑就能立即识别。

我们直接放在水龙头下方以最大水量冲刷1分钟，并不断变换冲刷角度，雷克沙ARMOR 700擦干后直接插入电脑立即识别。

在防摔和防水测试环节，雷克沙ARMOR 700完美过关，因此各位用户在户外面对各种恶劣的环境也不用担心数据安全了，日常使用更是能够应对各种的意外情况。

理论数据测试：

雷克沙三防高速移动固态硬盘ARMOR 700官方标称读写速度钧高达 2000MB/s，是目前我们测试过最快的雷克沙移动固态硬盘，相对其他同级移动固态硬盘也是有明显优势的。我们将通过常用的理论数据测试SSD软件CrystalDiskInfo、CrystalDisk Mark、AS SSD、ATTO、HD Tune Pro软件对解雷克沙ARMOR 700的各项参数、读写速度、缓存等数据等，而作为一款移动存储设备我们主要测试的是符合使用场景的顺序读写性能等。

CrystalDiskInfo信息面板，我们接入的是14900K+ROG Z790-I台式机电脑后部的USB3.2 Gen 2x2 Type-C接口，满足最高传输速度要求，信息显示内部芯片温度为32°，此时室内温度是30°，即使有着一层厚厚的“铠甲“但温控做得不错。

从CrystalDiskMark的数据看到深度队列Q8读写数据方面雷克沙ARMOR 700读速超过官方标称的2000MB/s，写入速度接近2000MB/s，写入速度比此前评测的雷克沙SL500 1TB要快上不少。

AS SSD主要测常态读写性能，读取速度为1858MB/s，写入速度为1604MB/s，远超一般1000MB/s标称速度10Gbps的SSD(大概读写800MB/s-600MB/s)，得分1092分，大概是一些SATAIII固态硬盘得分的两倍左右。测试分数也比雷克沙SL500 1TB略高一些。

ATTO测试数据中，读取速度稳定再1.9GB/s，写入稳定在1.67GB/s，高速传输表现十分稳定，整体同样超越雷克沙 SL500 1TB。

HD Tune Pro我们选择200GB的文件写入测试，雷克沙ARMOR 700采用模拟SLC缓存技术，从测试数据看到雷克沙ARMOR 700高速虚拟缓存在40GB左右，缓存之后写入速度从约1.7GB/s左右轻度降低到1.46GB/s，读取速度稳定接近1.9GB/s左右，写入稳定在1.46GB/s左右，相对雷克沙SL500 1TB也有一定提升。一般来说我们建议SSD硬盘要留有一定空间给虚拟缓存，能够确保足够的传输速度，ARMOR 700 1T版我们建议保留50GB作为缓存空间，稍后我们还有大文件的实际测试。

实测环节：

实测环节主要是展示各个应用场景中雷克沙ARMOR 700 1T的真实表现，由于不同设备不同环境对测试结果存在一定影响，评测数据仅供参考。我们测试连接电脑的USB3.2 Gen 2x2规格高速接口进行文件传输，连接安卓手机测试兼容性，连接苹果iPhone15 测试C口4K 60帧长时间拍摄视频文件帧率是否稳定以及整体温度控制如何。

1 文件实际传输测试：

首先我们连接电脑的USB3.2 Gen 2x2 20Gbps高速Type-C接口进行测试。

我们拷贝一个大约78GB的大文件，其读取速度稳定在1.52GB/s，速度十分稳定。写入速度超过1.1GB/s，写入速度同样十分稳定，，且超过40GB之后也没掉速(HD Tune测试ARMOR 700的高速缓存约为40G)。

除了大文件，我们也进行了小文件测试，这个拥有1500个文件大小约2.3GB的文件夹读取速度也基本在1.5GB/s以上，写入速度则持续提升，整个文件夹拷贝时间在5秒左右(请忽视微软WIN10的错误时间)。

2 手机使用及影像测试：

我们将连接安卓和苹果手机进行测试，包括扩充使用、拍摄等。

安卓手机的兼容性是比较好的，除了此前OPPO Find X系列手机即插即用插入立即提示外，我们又测试了荣耀和努比亚手机。荣耀手机(左图)和OPPO一样可以即插即用，而努比亚手机则需要重新格式化才可以使用，我们还是建议大家选择主流一些的手机品牌如华为、苹果、荣耀、OPPO、VIVO等。对于安卓手机的用户来说，使用雷克沙ARMOR 700作为扩充存储非常方便，只要在文件管理中就可以方便管理，也能方便进行影像拍摄存储，安卓的兼容性和开放性还是很好的。

接入iPhone15 Pro则不会弹出类似的提示框，更多的是类似无感接入，在拍摄界面会显示“USB-C”的提示，表示当前的存储模式为USB-C，也就是直连存储到雷克沙ARMOR 700，并且会在顶部显示剩余空间可拍摄的时长。我们也在拍摄界面顶部看到“4K・60”的字样，意味着支持直连录制4K 60帧画质，性能优异。另外在苹果相册中，也可以导入雷克沙ARMOR 700里面的影像内容。

前面的温度测试环节和大家分享过我们录制了一段时长为21分钟的ProRes 4K 60帧视频文件，大小为249GB，我们从文件夹属性看到分辨率为4K，帧率为59.96帧/秒。

通过PotPlayer我们可以看到视频时长为21分钟，录制十分稳定，帧率持续稳定在60帧，没有出现掉帧的问题，证明雷克沙ARMOR 700表现十分优秀。

我们整个视频录制时长为21分钟，录制前室内温度为24.6度，经过21分钟的录制后雷克沙ARMOR 700的温度升至25.4度，升温可以忽略不计。

和雷克沙SL500一样，雷克沙ARMOR 700还支持微单相机的直录功能，能够更好的支持户外创作工作，且有足够能力保护珍贵的影像数据。相对高速存储卡的高昂价格，移动固态硬盘PSSD确实是非常高性价比的解决方案，但前提是需注意相机型号是否支持USB协议直接录制，譬如松下新款微单S5M2等可用，索尼A7M4、佳能R6等则无法使用。

3 安全软件使用

作为移动存储设备，数据安全是十分重要的，雷克沙ARMOR 700同样内置了基于AES256加密技术的免费数据安全软件Lexar DataShield，可以建立保密文件夹保护重要的商业或隐私数据。

我们使用几个文件进行测试，在建立了密码保护的安全文件夹后，就可以将需要保密的文件直接拖动进去，往后需要打开的时候则需要输入密码。不过目前只支持PC操作，手机上无法看到保密文件夹。

总结：

对于硬核玩家来说，探索未知世界，开启宏伟的旅程，是他们一声的梦想。而面对各种严苛的环境，除了极致高性能的交通工具、户外装备、摄影设备外，同样需要一款极致安全且极致高性能的数据存储工具来匹配高性能影像设备记录他们精彩的旅程，经得起时间考验且兼容性极佳的雷克沙ARMOR 700就是一个不错的选择。当然在信息化时代，我们日常的生活工作都离不开各种各样的数据，拥有卓越三防实力且具备顶级读写性能的雷克沙ARMOR 700同样能帮助我们应对日常的各种意外，高效省时。