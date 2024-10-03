移动影像一个就“Go” 雷克沙Professional Go手机固态硬盘摄影套装

【天极网DIY硬件频道】近日随着iPhone 16系列发布，手机移动影像能力的再次升级成为行业焦点。智能手机等设备的影像能力有时受限于设备本身的存储容量与扩展能力，为了激发移动影像潜力、满足创作需求，雷克沙推出了Professional Go手机固态硬盘摄影套装，不仅能够搭配iPhone，更是为诸多配备了高规格Type-C接口的安卓影像旗舰提供创新性移动存储解决方案。

雷克沙Professional Go手机固态硬盘摄影套装包括手机固态硬盘与扩展坞。其中手机固态硬盘采用Mini小尺寸设计，却拥有1TB、2TB可选的惊人大容量。硬盘仅重13克，轻至无感，尺寸仅为43.5x25x8.25mm，仅为拇指大小，轻松放入口袋或包中，随身携带无负担。超强的便携性并未缩小其存储空间，提供高达2TB 的容量选择，使用iPhone拍摄ProRes 4K 60fps 视频，大约能拍摄140分钟，轻松摆脱容量焦虑。

专为iPhone设计的无线直插功能，轻松连接iPhone外录ProRes 4K 60fps视频，无感开拍。无需繁琐的线材连接，即可实现高速、稳定的视频录制，采用USB 3.2 Gen 2高速接口，读速1050MB/s，写速高达1000MB/s，高达千兆的速度实现录制过程中不掉帧，导出素材时更高效，为内容创作者节省宝贵时间。

套装中的4个Type-C接口扩展坞，可灵活搭配多种摄影配件，如麦克风、补光灯、云台、兔笼、稳定器等多种摄影配件，解锁更多专业摄影玩法。使用转接头将移动固态硬盘放置手机后侧，录制体验更友好，配置的冷靴数据线将冷靴接口融合进转接线中，可适配多种摄影器材。还附赠标签贴纸，打造专属设备。

雷克沙Professional Go手机固态硬盘达到IP65等级的防水防尘标准，让用户在复杂多变的自然环境中也能安心拍摄，无需担心设备受损。

目前雷克沙Professional Go手机固态硬盘摄影套装已在京东正式开售，单硬盘1TB/2TB版分别售价1199元/2099元，搭配扩展坞套装版本售价1499元/2299元。可以说，这款手机固态硬盘摄影套装专为内容创作者、网红博主、摄影师等专业用户设计，满足不同层次的专业摄影需求，无论是户外拍摄还是室内创作，都能轻松找到符合自身需求的解决方案，让创意无界。