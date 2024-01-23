2023年IT影响中国：Lexar雷克沙SL500移动固态硬盘荣获“年度特别创新奖”

【天极网DIY硬件频道】2023年IT影响中国年度评选的奖项已正式公布!作为科技行业的年度影响力评选，自2002年创办以来，IT影响中国始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，挖掘行业创新价值，倾听消费者心声，助力产业市场大环境良性发展。

IT影响中国各个奖项由天极网、比特网资深编辑团队内部评审结合大众票选等方式产生，并邀请科技行业专业人士作为特邀评委参评，评选表现优秀创新科技产品，见证千行百业数字化、智能化升级大潮中的中国力量。

在本届IT影响中国评选中，国际存储品牌Lexar雷克沙推出的SL500移动固态硬盘，作为领先的高性能存储解决方案，荣获“年度特别创新奖”。

此前，Lexar雷克沙正式宣布与Silicon Motion慧荣科技达成战略合作，并推出深度赋能的移动存储产品，其中就包括这款SL500高速移动固态硬盘。

Lexar雷克沙SL500移动固态硬盘提供最高4TB容量选择，采用USB3.2 Gen2x2传输标准，提供千兆秒传性能，读写速度分别高达2000MB/s和1800MB/s。SL500移动固态硬盘的一体式结构设计带来紧凑的外观尺寸，整体仅一张信用卡大小，且厚度低至4.8毫米。

Lexar雷克沙SL500移动固态硬盘具有相当广泛的兼容性，适用于手机，电脑，相机，Xbox，PlayStation等设备。得益于USB Type-C接口的广泛应用，它与iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max成为了绝妙搭档，支持外录4K 60FPS ProRes Apple Log视频，纤薄好用，边拍边存，省时省力。

此外，Lexar雷克沙移动固态硬盘均标配Lexar DataShield安全加密软件，提升数据安全性。大容量、高性能、纤薄便携的体型，以及对用户场景的深度融合，使得Lexar雷克沙SL500移动固态硬盘成为视频拍摄、数据备份的理想帮手。