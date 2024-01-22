Lexar雷克沙成为BLG战队指定存储品牌 卓越性能点燃竞技之魂

【天极网DIY硬件频道】已经过去的2023年堪称“体育竞技之年”，在多项国际体育盛会与全民参与的体育项目之外，电竞赛事作为正式项目首次“入亚”，昔日年轻人的“小众爱好”现已登堂入室，也使得普通人对电竞的态度发生了转变。

去年年底正式发布的《2023年度中国电子竞技产业报告》数据显示，2023年中国电子竞技产业实际收入为263.5亿元，其中直播收入占比最高，达到80.87%，赛事与俱乐部收入分别为8.59%与6.42%，同比也有增长。报告中还值得关注的是，2023年中国电子竞技用户(受众)规模达到4.88亿人。

电竞产业向来与PC硬件的发展密切相关，RTS、FPS、MOBA等高竞技性游戏对操作与画面的流畅度，也就是它所反映的硬件性能有着极端需求，更高性能的硬件将避免选手的“微操”技术发挥受限。

除了处理器、显卡等基础硬件外，决定了电竞选手使用体验的硬件还包括内存、硬盘两种存储产品，显示器、键鼠、耳机等外设，它们需要在电竞领域发挥专业级的高性能与稳定性。可以说电竞领域不仅是选手的赛场，也是硬件、外设品牌的必争之地。

近日，Lexar雷克沙官宣与BLG电子竞技俱乐部英雄联盟分部正式达成深度战略合作，并成为BLG唯一指定存储品牌。这意味着不同于一般的跨界、冠名品牌合作，作为专业存储品牌的Lexar雷克沙，将会投入旗下存储产品作为训练与参赛装备，正如跑鞋之于田径运动员、轮胎之于F1赛车。

2023年，Lexar雷克沙推出的全新一代Gen4 NVMe固态硬盘，最高连续读取速度可以达到7400MB/s，一经上市便在全球各大平台创下热销纪录，并被国际权威科技媒体评为“2023年度最佳固态硬盘SSD”。内存领域，Lexar雷克沙与全球存储颗粒品牌SK海力士达成深度合作，并在高频内存产品上获得SK海力士官方颗粒金标认证，为用户提供代表着高品质与可靠性的原厂保障。

成为BLG唯一指定存储品牌，不仅代表Lexar雷克沙推出的内存与固态硬盘产品达到了专业电竞所需的超高性能，还有对其稳定性的认可。

除了强大的国际品牌影响力和渠道优势，Lexar雷克沙拥有完整的产业链垂直整合能力与研发实力。从上游的原厂晶圆颗粒、主控设计、封装技术，到严格的出厂质量检测，以及完善的下游销售与售后服务体系，能够为消费者提供更高品质的产品与服务。

据了解，Lexar雷克沙也将联合BLG战队共同探索电竞产业与存储技术的未来发展方向，并为全球电竞玩家、PC用户、内容创作者带来更多精彩赛事与卓越产品。想要最大程度享受电子竞技带来的快乐，免受硬件性能受限、不稳定甚至死机等困扰，全品类的专业存储品牌Lexar雷克沙将是优质选择。