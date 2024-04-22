经典永续 金士顿DataTravelerSE9 G3大容量U盘评测

【天极网DIY硬件频道】金士顿DataTraveler系列U盘自诞生起就以实用性和便携性作为卖点，无论在CD存储时期还是现如今的网盘存储时代，金士顿DataTraveler系列始终为不同存储时代的用户提供丰富的近线存储解决方案。

金士顿DataTraveler系列的产品随着存储需求的变化引入更多的创新元素，例如加入彩色圆环设计的DTX、双接口设计的DTDUO3CG3以及千兆读取速度的DTMAX系列。

在金士顿U盘产品中普及率最高的无疑是金士顿DataTraveler SE9系列，全金属材质一体外壳，硕大的挂孔，将简约和实用融汇于一体。如今DataTraveler SE9系列已经来到第三代的G3，和前代产品相比最大的变化就在于最实用的存储容量和接口速度。

金士顿DataTraveler SE9 G3大容量U盘在同价位下具有出色的存储能力和读取速度。

标志性的一体式金属外壳可以覆盖大多数日常数据存储的场景，也提供防震抗衰的高耐用性和便携性。

金士顿DataTraveler SE9 G3采用USB 3.2 Gen1规范，官方宣称可实现220MB/s读取速度和100MB/s的写入速度，可以轻松的对应大容量的多媒体文件和文档数据的拷贝和播放。

金士顿DataTraveler SE9 G3提供从64G到512GB，一共4种容量的选择，大多默认FAT32格式，推荐开箱格式化为exFAT格式，也能更好兼容Windows和macOS操作系统实现即插即用，同时金士顿为其提供5年的质保服务。

金士顿DataTraveler SE9 G3闪存盘在格式化为exFAT文件系统后，显示出的实际容量为495GB，与标称容量相符。exFAT文件系统由Microsoft开发，旨在解决FAT32文件系统无法处理4GB以上大文件的问题，同时提供跨平台的兼容性，支持包括Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS、Android、ChromeOS、Fire OS和iPad OS在内的多种操作系统，极大地方便了用户在不同设备间进行数据传输。

为了全面评估金士顿DataTraveler SE9 G3闪存盘的数据传输性能，我们采用了多种业内认可的测试软件进行实测。

首先，我们使用了ATTO Disk Benchmark软件进行测试。该软件通过不同大小的数据包(从0.5KB到8192KB)来测试闪存盘的读写性能，并通过柱状图形式展示结果。测试结果显示，在处理512KB大小的数据包时，金士顿DataTraveler SE9 G3的最大顺序读取速度能够达到约216MB/s，最大顺序写入速度为82MB/s。

接下来，我们利用CrystalDiskMark软件进行了进一步的测试。这款软件允许用户选择不同的测试块大小，从512KB到8MB不等，以评估存储设备的读写性能。在CrystalDiskMark 8.0.4版本下，金士顿DataTraveler SE9G3的读取速度为221MB/s，写入速度为132MB/s，读取和写入速度均超过官方标称速率。

单个大容量文件读写测试

碎文件读写测试

最后，为了模拟实际使用场景，我们进行了实际数据传输测试。我们选取了一个7GB的单个大文件和一个1.7GB的包含多个小文件的文件夹，分别复制到金士顿DataTraveler SE9 G3闪存盘中，然后再从闪存盘复制回电脑桌面。测试结果显示，在处理单个大文件时，读取速度约为181MB/s，写入速度约为82MB/s;而在处理1.7GB的碎文件时，读取速度约为172MB/s，写入速度约为75MB/s。这些数据表明，无论文件大小如何，金士顿DataTraveler SE9G3都能提供一致且高效的读写性能。

在当下，尽管网盘服务因其便利性而广受欢迎，但U盘依然以其独特的特性在便携性、成本效益、即插即用能力和隐私保护等方面保持着明显的优势。U盘的独立存储特性意味着用户无需依赖网络连接，这大大降低了数据遭受黑客攻击的风险，并有效避免了第三方服务可能进行的数据挖掘行为，确保了用户数据的私密性和安全性。

发展到第三代，金士顿DataTraveler SE9G3依旧采用经典的一体式金属外观设计，这种设计已经成为了U盘行业的一个标志性特征，被广大用户所认可和信赖。随着个人数据量的不断增长以及数据存储需求的多样化，金士顿通过不断升级产品的存储容量和传输技术，提供了一个高效且经济的近线存储解决方案。正是这种对市场需求的敏锐洞察和及时响应，使得金士顿的U盘产品能够持续保持其在市场上的领先地位，并赢得了大量用户的青睐。