2023年IT影响中国：江波龙获得“年度半导体存储影响力企业”荣誉

【天极网DIY硬件频道】2023年IT影响中国年度评选的奖项已正式公布!作为科技行业的年度影响力评选，自2002年创办以来，IT影响中国始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，挖掘行业创新价值，倾听消费者心声，助力产业市场大环境良性发展。

IT影响中国各个奖项由天极网、比特网资深编辑团队内部评审结合大众票选等方式产生，并邀请科技行业专业人士作为特邀评委参评，评选表现优秀创新科技产品，见证千行百业数字化、智能化升级大潮中的中国力量。

在本届IT影响中国评选中，深圳市江波龙电子股份有限公司(简称江波龙)凭借在半导体存储领域的多元发展，获得“年度半导体存储影响力企业”荣誉。

江波龙作为国内主要存储玩家，专注于Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售，并不断积聚技术与品牌优势，成长为一家兼具技术、品牌及规模的半导体存储品牌企业，已成为中国半导体存储产业生态链的重要组成部分。

通过突破核心技术、构建技术壁垒，江波龙打造出了包括嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条在内的四大产品线，可提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案，产品广泛应用于智能手机、智能电视、平板电脑、计算机、通信设备、可穿戴设备、物联网、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域，形成差异化且多元的竞争优势。

在品牌建设上，江波龙拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar(雷克沙)两大品牌，是为数不多的在TO B市场和TO C市场中同时拥有自主品牌的存储器厂商，市场地位及市占率领先。

江波龙自成立以来，一直致力于存储领域的研发和创新，拥有多项核心专利技术，未来将继续加强技术研发和创新投入，不断推出更多具有创新性和领先性的产品及解决方案，为全球用户提供更加优质的服务。