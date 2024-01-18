IT影响中国：Kingston FURY Beast DDR4 RGB荣获“2023年度卓越质价比奖”

【天极网DIY硬件频道】2023年度第二十届IT影响中国年度评选获奖作品现已正式揭晓。作为科技行业的年度影响力评选，IT影响中国深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声、聚合业内最强资源，与行业泰斗、业界精英，评选表彰优秀、创新的科技产品、品牌和行业数字化转型最佳实践，旨在挖掘科技创新优势，见证千行百业的数字化和智能化升级大潮中的中国力量。

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在本届评选中，Kingston FURY野兽(Beast)DDR4 RGB内存荣获“2023年度卓越质价比奖”。

虽然当前DDR5内存来势汹汹，但是市场上依然有大量只支持DDR4内存的主板在售，并且DDR4内存的价格上也存在一定优势，对于那些依然在使用DDR4内存，却不满足容量、频率或者颜值的用户，Kingston FURY野兽(Beast)DDR4 RGB内存显然是当前的理想之选。

全新设计的散热片不仅颜值更高，在灯条的细节设计上也更符合用户的审美。以往的灯条为确保牢固性，采用散热片辅助固定灯条，所以灯条会被散热片遮挡一部分。现在灯条采用了全新的固定方式，无需散热片辅助固定，将毫无保留的为用户呈现100%的灯条灯效，装机体验更佳，充分释放性能之美。

对于颜值控用户，Kingston FURY野兽(Beast)DDR4 RGB内存富有冲击力的灯光效果足够迷人，并可以轻松获得心仪的灯光效果。比如使用 Kingston FURY CTRL可以从多种预设灯效中自由选择心仪RGB灯光效果，还可打造极具个性化的灯光效果，此外Kingston FURY Infrared Sync Technology专利红外同步技术可以帮助用户保持多条内存的RGB 灯效同步统一不凌乱。

Kingston FURY野兽(Beast)DDR4 RGB内存更换了全新的“战甲”，不仅依然拥有强大的性能，丰富的规格，更平添了几分颜值，尤其是灯效的全面提升成为更多颜控用户的选择，无论初装机用户或者升级用户都是理想之选。