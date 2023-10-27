威联通TS-464C2旗舰NAS评测：一款简约不简单的旗舰NAS产品

【天极网DIY硬件频道】在日常生活中，大家是否会遇到这些问题：软件照片都舍不得删，手机内存总觉得不够用;文件素材在ipad、笔记本、台式机上重复备份、传来传去，出门还得带硬盘，不仅繁琐还麻烦;受够了各种网盘的限速、会员涨价，如鲠在喉却无可奈何……而这些问题其实只需要一台NAS就可以完美解决。

NAS，即网络附属存储，字面意思就是连接在网络上，具备资料存储功能的装置，被形象地称为“网络存储器”。简单来说，NAS就是你的专属“私有云”。

不过面对众多NAS品牌，怎样选择确实让人头疼。笔者个人建议，为了确保产品的成熟度和稳定性，还是应该选择那些有多年经验的老牌NAS厂商。譬如威联通就是目前市面上主流的原厂NAS品牌，产品主打就是功能丰富、稳定、可玩性多。正好笔者最近刚入手了QNAP新推出的旗舰产品TS-464C2，下面就让我们一起来看看它的具体表现吧。

外观：精致小巧 简约不简单

笔者拿到威联通TS-464C2的第一感受就是小巧精致：表面采用黑色硬质工程塑料，表面采用哑光磨砂处理技术，在心理上带给用户可靠稳重的感觉。其16.2x17x22厘米的三维尺寸让它能适应各种摆放位置，无论是放在公司还是家里都能十分契合。TS-464C2的正面除了4个硬盘仓位之外，所有的指示灯、按键都集成在了左侧。

威联通TS-464C2的硬盘架为工程硬塑料材质，做工方面表面平滑，坚固耐用，非常精细。可同时支持3.5英寸和2.5英寸两种尺寸硬盘。安装3.5英寸硬盘时，可取下左右两侧的固定条，装好硬盘，扣紧固定条即可。而2.5英寸硬盘则需要根据说明书使用螺丝进行固定。

同时，威联通TS-464C2的硬盘笼上新增了锁孔设计，配合随机附赠的塑料钥匙，可以将硬盘笼锁止在盘位中无法拔出。威联通之前用在它的多盘位企业级NAS上，这次貌似是首次用在4盘位的家用旗舰NAS上。

从背面看，威联通TS-464C2的接口非常丰富，不仅有一个HDMI、两个USB接口(其中一个是USB 3.2)，还配备了2.5Gbps网络接口，不仅能够连接配备了2.5Gbps接口的路由器，还能直连台式机的2.5Gbps网络接口实现满速运行。

配置：硬核堆料 诚意满满

相较于简约精致的外观，威联通TS-464C2的硬件配置同样毫不逊色。

威联通TS-464C2配备了英特尔赛扬N5095处理器，该处理器具有四核心四线程，可以提供强大的多任务处理能力。同时，它还拥有双M.2 PCIe3.0固态插槽，可以轻松实现高速的数据传输和存储。

此外，威联通TS-464C2在前代的基础上不仅标配了来自创见(Transcend) 的DDR4 8GB内存，还支持额外的内存扩展。

NAS组建：操作简单不繁琐

为了进一步测试出威联通TS-464C2的性能表现，笔者专门为其准备2块希捷酷狼PRO 20TB HDD NAS硬盘。

这款希捷酷狼 Pro 20TB HDD NAS硬盘不仅少有的20TB超大容量，还有多项专为NAS打造的特性：譬如希捷酷狼Pro系列全系均采用CMR传统磁记录技术;采用IHM希捷酷狼健康管理软件，可以主动监测运行环境;内置旋转振动传感器，能够保持长时间稳定运行……

安装好硬盘、电源和网线后，笔者通过威联通官网下载Qfinder Pro软件。

Qfinder Pro是一个威联通NAS搜索安装设置工具，能够让 Windows、Mac 及 Ubuntu 使用者快速搜索、安装及连接局域网内的QNAP NAS。使用Windows 版本的「Storage Plug & Connect」功能，更可将 NAS 当作联机的网络驱动器或是虚拟磁盘，直接访问档案。

安装后搜索局域网内的NAS，会自动打开浏览器进行访问，即可在线下载并进行自动智能安装，从开机到下载好整个过程大概花费30分钟。

整套系统除了在注册界面需要手动输入个人信息之外，其余的操作步骤基本上都是等待安装，直到正式进入操作界面，整个过程非常简单易上手。

性能：装机实测 写入、读取皆亮眼

在测试过程中，笔者将两块希捷酷狼PRO 20TB HDD NAS硬盘安装到威联通TS-464C2中。开机后在威联通TS-464C2的网页操作后台，点击“裁判运行状况”，即可查看硬盘的相关状态。

在创建存储池向导中，RAID类型中为用户提供了JBOD、RAID0和RAID1三种可用模式，其中RAID0可以让两块硬盘的速度和性能翻倍，RAID1可以实现镜像容量备份。由于笔者在这台NAS设备中放入了两块希捷酷狼PRO 20TB HDD NAS硬盘，因此选择了RAID0。

笔者通过FastCopy测试软件实际性能测试，我们将上面的用于测试的压缩文件传输到NAS中。在实测数据中，写入单个7GB大文件达到135.95MB/s，而读取速率则为273.01MB/s。

此外在进行1.7GB零碎文件读取测试时表现同样不俗：其中写入速率为66.07MB/s，而读取速率则高达123.47MB/s。

按理来说这个成绩已经颇为亮眼了，不过对于笔者这种喜欢折腾的人来说，总觉得意犹未尽。于是笔者选择了“采用SSD缓存提升性能”的测试方案，将一根2TB的金士顿NV2 M.2 PCIe4X4固态硬盘装入威联通TS-464C2的固态插槽。

其搭载的Gen 4x4 NVMe主控，读写速度最高分别为3500MB/s、2800MB/s，同时它的功耗更低、发热更少、加载速度更快，非常适合笔记本电脑、小型 (SFF) 系统和 DIY装机，用它来作威联通TS-464C2的SSD缓存再合适不够了。

此外考虑到威联通TS-464C2支持内存拓展，于是笔者又在标配的8GB内存基础上又额外加装了一根金士顿DDR4 3200 8GB笔记本内存，从而在“满血状态”下再次对威联通TS-464C2进行了性能测试。

在这一次的实测数据中，在面对1.7GB零碎文件读取测试时表现大幅提升：其中写入速率为132.78MB/s，而读取速率则高达126.86MB/s。

软件：手机、PC都能用 NAS的功能倍增器

对于选择威联通NAS的用户来说，APP Center绝对是必不可少的一环。APP Center就像是威联通官方的应用市场，提供了丰富多样的应用和操作，基本上能满足大部分的使用需求。

其中威联通的Container Station容器工作站，不管是在上手程度还是扩展性上都可以说是目前所有NAS里面的佼佼者。简而言之，它就是通俗意义上的Docker，它和我们日常所说的『虚拟机』比较类似，只是Docker更加轻量级、更加方便使用，Docker上运行的每个应用类似于虚拟机上运行的每个系统。

简单来说，在Container Station里面我们可以在其上部署和运行各种应用：我们不仅可以在里面部署各类影音服务器如Plex、Jellyfin、emby，在NAS上实现三方影音管理;甚至可以在上面部署网盘等存储应用，通过这些下载工具把威联通TS-464C2变身一台存储工具。

Browser Station 浏览器工作站，顾名思义就是一个网络浏览器。大家可能会不以为然一个浏览器能做什么呢？但如果笔者告诉大家，这个浏览器可以直接访问内部网络设备呢!

通过Browser Station 浏览器工作站的界面设计延续了威联通一贯的简洁风格，信息清晰，功能易于使用，无需太多上手成本。

通过Browser Station 浏览器工作站的偏好设置，我们可以看到威联通使用了Chrome的115版本。大家还可以在偏好设置中调整浏览器的分辨率和下载路径。更重要的是，我们可以通过这个浏览器直接下载你想要的任何东西到威联通NAS中，这无疑为文件管理提供了极大的便利。

笔者认为以上这些功能基本上可以满足大部分NAS入门者的需求，如果大家希望进一步探索NAS的更多功能，威联通也有其它丰富的应用玩法供大家探索。

同时威联通TS-464C2还提供了手机端的应用APP，能够给予大家更多便捷的玩法。

譬如Qmanager是威联通手机端的管理软件，可以监控NAS的运行状态，查看硬盘的健康、远程软件更新、查看下载内容等等。可以在手机端远程操作重启，关机等操作，如果不经常使用电脑，这个软件使用效率还是挺高的。

Qfile Pro同样是威联通NAS的一个必装软件，作为手机端文件管理软件，它功能还是挺完善的。支持图片浏览/下载，视频播放，支持调取第三方播放器。还有一部Qsync Pro的功能，支持自动同步文件夹。

总体来说，威联通TS-464C2这台四盘位旗舰NAS，无论是在配置上还是软件应用上都没有什么短板，可以说是目前市场上一种十分成熟且功能丰富的NAS解决方案。更值得一提的是，威联通TS-464C2现在把很多用户关心的外网访问速度也解决了，确实非常推荐。无论你的目标是打造一个家庭共享的“私有云”，还是建立一个高效的数据管理系统，威联通TS-464C2都能提供可靠而稳定的支持。