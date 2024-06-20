畅享影像创作越级性能 Lexar雷克沙SILVER银卡存储卡评测

【天极网DIY硬件频道】入门影像创作的新玩家难免在设备上进行大量的前期投入，而在相机、镜头、存储卡这三种核心装备方面，每一分额外投入都可能带来不小的体验与效率提升。以存储卡为例，更高性能与容量的专业级影像卡不仅能够适配更好的相机，使用更高品质的拍摄与录制选项，还能在素材导出时减少等待时长、提升效率。

对于影像爱好者和刚入门的独立创作者而言，选择一张兼具性能、稳定性与性价比的SD卡可以说事半功倍。近期我们就体验了Lexar雷克沙新推出的“超能大银卡”：SILVER SDXC UHS-I存储卡，它不仅通过V30视频认证，拥有UHS-I规格中天花板级的读写性能，读取速度高达205MB/s，写入速度高达140MB/s，还借助自研主控与LDPC纠错算法获得了高速连拍、高品质录制与素材导出时的稳定表现。

接下来我们就从外观、性能、体验等多个方面，对这张Lexar雷克沙SILVER银卡256GB进行了解。

外观设计

Lexar雷克沙SILVER银卡的外包装设计延续了专业存储卡系列的传统风格，采用深色系底色与相机镜头背景，并使用醒目的亮银反光色带体现“SILVER”产品性能定位。它也将产品外观、容量、认证标识、主要性能特点等信息清晰标注与包装表面，搭配经典顶部货架挂孔，使人一目了然，便于选购。

取出内层包装，可见Lexar雷克沙SILVER银卡使用黑色塑料嵌套与内层单独的半透明白色塑料盒妥善保护，和之前的黑色外壳不同，这次Lexar雷克沙的新品SD银卡是白色外壳，并在表面贴有亮面银色与黑色分色的标签，同样印有清晰的品牌、系列、容量、性能、认证等产品信息。

通体呈现浅色系风格的Lexar雷克沙SILVER银卡在同类产品中显得颇具质感与独特性，在实现高颜值的同时，它也通过Lexar质量实验室的多重严苛测试，做到耐高低温、防震、防磁、防X射线、抗冲击、抗跌落，以及可进行高达10000次插拔的耐磨损特点。

同时我们也搭配使用Lexar雷克沙推出的RW310x多功能2合1 USB-A/C读卡器，用于银卡的读写测速需要。

RW310x读卡器采用USB 3.2 Gen1传输标准，传输速率可满足银卡读速上限，侧面卡槽支持SD与microSD双卡双读，USB Type-A与USB Type-C双接口设计使其充分兼容PC与手机等移动设备使用需求。同时读卡器表面遍布点状防滑纹路，侧面还带有挂绳孔，便于携带使用。

性能测试与体验

接下来进入性能实测环节，为了测试Lexar雷克沙SILVER银卡的实际读写性能，并进行实际的拍摄录制体验，除了使用RW310x读卡器与PC，我们还借助一台SONY A7M4相机搭配内存卡使用。

首先是基于PC端存储测速软件的理论测试，我们将Lexar雷克沙SILVER银卡插入读卡器，并插入主板后侧IO背板的USB 3.2 Gen2x2高速率接口，避免接口通道性能对读写性能产生瓶颈，并使用CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark与ATTO磁盘基准进行了测试，结果如下：

CrystalDiskMark进行的测试可见，SILVER银卡的连续读取速度可达209.61MB/s，连续写入速度也达到195.00MB/s，两项均超越标称水平，表现优异。

在AS SSD Benchmark中，实测SILVER银卡连续读写速度分别达到199.65MB/s与184.73MB/s，同样表现不错。

使用ATTO磁盘基准，它能够进行同容量但不同大小的文件写入读取测试，以此衡量存储产品应对不同大小文件时的对应性能。测试结果可见，作为主要应对影像内容拍摄需求的存储产品，SILVER银卡拥有相当大范围的“满血”性能覆盖，从64KB大小的文件开始，更大的文件就能够进行达到标称水平的满速读写，且表现十分稳定，至高可达200.39MB/s读取与187.20MB/s写入。

外包装与卡身上的标识，表明Lexar雷克沙SILVER银卡通过了V30性能等级与U3应用等级认证。高写入性能使其足以支持高速连拍与4K 60p高码率视频录制，接下来我们就使用A7M4进行实拍体验。

想要借助高速连拍抓住各种拍摄场景中的精彩瞬间吗？我们在测试中将连拍设置为HI+档位，使用JPEG X.FINE 12M图像质量，实测可以10张/秒的速度拍摄大小为7.5MB左右的照片，达到A7M4官方标称最快连拍速度，且几乎无机内缓冲时间，随时都可以按下快门，享受记录生活的乐趣。

而在视频记录方面，SILVER银卡可支持A7M4的最高录制质量：4K 60p 200Mbps YUV 4:2:2 10bit。

我们录制了一段时长为16秒、大小为416MB的视频，软件显示的视频信息可见码率保持在约200Mbps。为了更方便播放展示录制效果，我们将其转码为H.264编码、50Mbps码率的视频如下：

评测总结

Lexar雷克沙新推出的SILVER银卡带给我们许多惊喜，它不仅采用超高颜值的白色卡身与银色标签，还拥有UHS-I规格下第一梯队的连续读写性能，搭配Lexar雷克沙读卡器时可提供更进一步的高效导出体验。

此外，SILVER银卡也具备出众的防护性能，可在多种携带、使用环境下保护使用者的数据安全。选择它的消费者还可终身免费使用Lexar Recovery Tool数据恢复软件，意外删除的照片或视频文件都能够进行恢复。结合Lexar雷克沙提供的终身有限质保等售后服务，也十分适合有商拍需求的专业级用户。

可以说，SILVER银卡不仅能够满足摄影爱好者的日常拍摄和数据存储备份，也可用于专业用户高强度使用需求。当下正值618年中促销活动期间，我们评测的这张256GB版本在雷克沙(Lexar)存储京东自营旗舰店可享限时秒杀，到手价不高于329元，想要入手的用户可以抓紧时间抢购。