专业影像卡三连发 雷克沙SILVER系列带来超能体验

【天极网DIY硬件频道】前段时间Lexar雷克沙推出三款全新存储卡产品：SILVER PLUS SD、SILVER SD与SILVER PLUS microSD，作为高端专业级SILVER系列新成员，三款存储卡将满足摄影爱好者与专业用户的高品质需求，提供高速读写性能与稳定耐用的可靠性表现，更具备免费数据恢复软件与终身质保等优质服务。

SILVER PLUS SD & SILVER SD：银色高颜值 专业超体验

其中，两款SD卡拥有相似的性能表现，在UHS-I规格中同属第一梯队。银黑配色的SILVER PLUS SD读写速度分别达到205MB/s与150MB/s，提升高速连拍、高品质视频录制与素材导出时的体验。存储卡通过V30视频等级与U3标准，可流畅拍摄4K 60FPS超高清视频。依托自研主控，固件采用LDPC纠错算法，可降低坏块出现概率，进一步提升内容存取传输的稳定性。

SILVER SD采用更高颜值的白色卡身与银色标签，读写速度分别为205MB/s与140MB/s，其它功能参数与特性与SILVER PLUS SD保持一致。值得一提的是，两张SD卡都具备耐高低温、抗震、防摔、防磁、防X射线、耐插拔等出众的防护性能，可在多种携带、使用环境下保护使用者的数据安全，搭配数据恢复软件、终身质保等服务，更适合有商业拍摄需求的专业用户。

两款SILVER系列SD卡新品均推出了64GB至1TB的多样容量选择，不仅能够满足专业用户高强度使用需求，也可用于摄影爱好者的日常拍摄乃至数据存储备份。消费者可以根据自身需求与预算，选择适合自己的容量。

SILVER PLUS microSD：大玩家的高性能之选

“小银卡”SILVER PLUS microSD专为运动相机、无人机的高品质录制，掌机、平板等移动设备的高性能扩容而生。它同样具备高达205MB/s与150MB/s的超高读写性能，支持4K 60FPS视频拍摄，成为高端户外拍摄装备的硬核扩容之选;它也拥有A2应用程序等级性能，在手机、平板、游戏掌机等扩容场景中能够进一步提升应用与游戏加载速度，帮助你随时随地畅玩3A大作。

超高性能得益于其搭载的Lexar雷克沙自研技术，高频率主控与自研固件算法使其能够超越SD 3.0规格的常见读写性能，同样成为UHS-I规格中的行业最高水平。此外，它在microSD的小巧体格下拥有更为坚固的耐用品质，支持IPX7级防水、耐磨损、耐高低温、防X射线、防磁、抗震、防摔等特性，且同样支持终身质保服务，高端品质与服务加持，让用户用得放心。

SILVER PLUS microSD同样提供64GB至1TB的多样容量选择，经过Lexar雷克沙官方实验室测试，可广泛兼容多品牌无人机、运动相机、游戏掌机等设备，可以说是“生活大玩家”的优质选择。

Lexar Recovery Tool：救你一命的数据恢复工具

在三款存储卡新品介绍中提到的Lexar雷克沙数据恢复工具，将会是用户发生数据丢失风险时，能够力挽狂澜的帮手。它支持对用户的固态硬盘、机械硬盘、U盘、SD卡等存储产品，相机、摄像头、无人机和行车记录仪等设备进行数据恢复，可对其中多种常用文件格式的照片、文档、视频、音频进行恢复。

软件的使用方法也十分简单。当发生数据误删除之后，不要进行任何可能导致存储覆写的操作，使用软件选择要恢复的磁盘与恢复数据的保存路径，选择想要找回的文件类型，随后等待软件扫描磁盘，扫描完成后勾选需要的数据开始恢复，静待恢复工作完成即可。

Lexar雷克沙SILVER系列三款存储卡新品现已在雷克沙(Lexar)存储京东自营旗舰店上架销售。作为高端专业级产品，它们拥有超强性能与实用体验，且在Lexar雷克沙严格品质要求下，也具有更高的稳定性与兼容性表现，作为专业级存储产品的尊贵用户，还可享受Lexar雷克沙官方数据恢复工具与终身质保服务，三款拥有同级领先体验的存储卡不容错过。