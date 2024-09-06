Lexar雷克沙参展柏林IFA 2024 展示百年存储记忆与行业领先的创新产品

【天极网DIY硬件频道】2024年是IFA展会的100年，IFA也见证了百年来存储技术的更迭，从最初的无线电和唱片，到磁带录音机、光盘播放器，再到近年的固态存储设备……存储技术的不断革新改变了人们的创作与生活方式。

全球高端消费存储品牌Lexar雷克沙以“存储创造无限可能”为主题，联合江波龙在IFA展会现场布置了独特的“存储展览馆”，陈列近一个世纪以来里程碑式的存储技术与设备，并展望未来，带来多款创新存储产品与解决方案。

新品方面，Lexar雷克沙展示了包括固态硬盘、内存、移动固态硬盘、存储卡等在内的创新产品。

新品固态硬盘包括最新PCIe 5.0规格的Lexar NM 1090与其PRO版本，从展品旁介绍可以看出，NM1090 PRO最高读写速度可达14GB/s，可能在颗粒、主控固件等方面均有重要升级，接近PCIe 5.0满血的水平。

Lexar也展示了一款专为PS5主机打造的PLAY 2280 PCIe 4.0固态硬盘，性能方面为PCIe 4.0旗舰常规水平，亮点在于拥有最大8TB容量，以及配备适配游戏主机内部空间的全覆盖散热马甲，既能满足主机内狭小空间的散热需求，又能解决玩家的存储扩容难题。

内存方面，Lexar展示了拥有全新ID设计的第二代ARES RGB系列DDR5台式机内存，在马甲外观设计上更具特色，且顶部拥有RGB灯条。介绍中也提到，新的ARES内存依旧拥有SK海力士原厂颗粒的小金标认证，速率可达8000MT/s。

存储卡方面，Lexar展示了SD 8.0新标准的SDXC卡，316不锈钢材质外壳的ARMOR系列三防SDXC卡，以及为专业影像创作用户打造的Cfexpress 4.0存储卡系列。

Lexar推出的三防存储产品还包括我们前段时间体验过的ARMOR 700移动固态硬盘，同样亮相本次IFA展台，它采用USB 3.2 Gen2x2规格Type-C接口，最高读写速度均达到2000MB/s，拥有最高4TB容量可选，支持IP66防水防尘能力，可抵抗3米高度跌落损伤。

创新产品方面，Lexar重磅展示了Professional Workflow 系列解决方案，并提供户外便携版本，以不同存储介质的挂载与读取ALL IN ONE的形式，为专业用户创建一站式工作流，提高效率、创造力和生产力。

我们也看到Lexar推出了面向手机移动影像创作的新解决方案：Professional Go手机固态硬盘摄影套装。它的核心是一块1-2TB容量移动固态硬盘，结合手机扩展组件可增设灯光、麦克风与电源，提供无与伦比的自由度与便携性。性能方面，它使用的移动固态硬盘采用USB 3.2 Gen2x1的Type-C接口，提供最高1050MB/s读取速度和1000MB/s写入速度，因此支持iPhone 15 Pro/Max及更高版本上外录高品质的4K 60fps ProRes视频。

Lexar旗下新品牌“pexar”及其数字相框产品也在展会现场首度亮相，融合最新影像、内存与存储技术，致力于提供超高清视觉体验，帮助用户重温珍贵瞬间。



pexar数字相框采用2K超高清显示屏，拥有240万像素及100% sRGB色域，防眩光与高亮设计提供友谊关感表现。通过Wi-Fi连接，多达512位用户可轻松上传照片视频至相框内置的32GB存储空间，并支持扩展至1TB。智能手机APP与直观触控屏的简便操控，让分享浏览更加便捷。pexar数字相框不仅是重温美好时光的绝佳选择，也是现代家居的优雅点缀。

