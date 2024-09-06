江波龙亮相柏林消费电子展IFA 2024 存储展览馆致敬文化与技术创新之路

德国柏林消费电子展-柏林家电展(IFA)始办于1924年，是全球电子消费品及家电生产商和贸易商展示新产品和进行商贸及技术交流的盛会。IFA是欧洲批发商、采购商及家电零售业交流和采购的重要平台，是迄今世界上影响力最大的消费电子及博览会。

恰逢IFA展100周年，半导体存储品牌企业江波龙携旗下高端消费类存储品牌Lexar雷克沙亮相2024柏林IFA展，现场除了发布Lexar雷克沙多款新品外，更是设了“存储历史展区”，以近百年来存储技术的演变与革新，致敬创新者并启发我们对未来技术的畅想，为2024 IFA展注入了更丰富的存储元素。

接下来跟随我们的镜头开启一次穿越时光的旅程。

利用打孔可视化存储二进制数据的纸卡已有近百年历史。1928年，IBM推出新版打孔卡，并将公司推到了数据处理领域的最前沿，打孔卡在未来近四十年间成为存储、分类和报告数据的主要介质。

磁芯存储器是早期计算机存储器的主要形式之一，由华裔王安于1948年发明，见证了计算机从诞生到逐渐普及的历程。最初的磁芯存储器只有几百个字节的容量，后来被微型集成电路中半导体存储器替代。

PDP-8是首台成功商用的微型计算机，其中的内存模块由几块单独的PCB板组装而成，其上的二极管元件至此成为新时代的存储解决方案。

电脑分区存储中的“B盘”就代表5.25英寸软盘，也是个人电脑中最早使用的可移动存储介质。

这是一台索尼MVC-FD7软盘照相机，以及它使用的3.5英寸软盘，更小型化的存储介质带来更多领域应用的空间，但1997年索尼未能推动该产品进入市场，软盘也很快被淘汰。

影像存储卡的时代很快就到来了，2001年，Lexar推出的Compact Flash相机存储卡，不仅为摄影爱好者提供更大的存储空间、更便捷的影像创作能力，也标志着数字摄影时代的到来。

江波龙于2008年推出的一体化透明U盘，作为早期成熟的一体化半导体封装技术代表。U盘的登场代表便携式移动存储的进一步推进，在透明的外壳下是精密工艺与高速的数据传输能力。

中国存储文化源远流长，江波龙25年发展历程也是对传统文化的现代诠释，从最初的存储介质到磁存储、光存储，以及当今高端数据存储解决方案，江波龙不断突破技术壁垒，以创新驱动发展，以质量赢得市场，并在本次IFA展向世界展示了深厚的历史底蕴与国际化风采。

当前江波龙积极深耕全球市场，提供PTM(存储产品技术制造)合作模式，为各类市场提供从芯片设计、软硬件开发、封装测试到最终存储器生产制造的存储产品foundry综合性服务，从而在效率、成本、创新、质量上为客户创造领先优势。其中，Lexar雷克沙也将成为PTM模式的重要载体。

本次IFA展的亮相也是江波龙出海的重要体现。江波龙已经建立了较为完整的产业链体系，具备了研发、生产到销售端的一站式出海服务能力，并不断探索完善有自身特点的出海模式。通过全球化布局，江波龙打造苏州封测制造基地、巴西封测制造基地，不仅助力发展新质生产力，更为国际化客户合作提供有力支持。在全球化大背景下，江波龙不断吸收和融合国际先进管理理念与技术，推动企业向更高层次发展，在中外文化的碰撞交融中，江波龙不仅丰富了自身的文化内涵，更提升了企业的国际竞争力。