尖端的儿童手表需要哪些智能芯？通过小天才Z10来看ePOP4x存储解决方案

【天极网DIY硬件频道】暑假将至，伴随着升学考试结束与新一学年的开启，处于小中高不同阶段的学子也即将迎来一波生活学习用品与数码产品的换代潮流，而近几年来以智能手表为例的可穿戴设备发展迅速，专为少年儿童设计的智能手表更是相当火热。

其中最具影响力的品牌小天才，就于5月中旬推出了新一代旗舰产品小天才Z10。依托历代产品积累而来的用户口碑与“小天才社交生态”，结合新升级的丰富功能与“戴着手表看世界”主题宣传，再次引爆了家长与孩子群体的抢购热潮。

这块儿童智能手表有哪些功能上的闪光点，其中又依托哪些硬件作为基础？我们将结合功能展示与硬件拆解来进行解答。

可以说，儿童智能手表的本质是在儿童端代替智能手机，实现家长与孩子即时联系的通讯工具，这也是它最早的功能。但将它作为永远在线的“对讲机”也实属不必，在今天，家长们需要通过它实现无感的多维度实时监护，这就需要它拥有强大的定位、足迹、健康监测等功能。

在家长端的小天才APP中我们可见端倪，“全天守护”功能基于手表实时定位，帮助家长及时获知孩子的足迹信息、行动路径，并根据固定时段如上学放学等进行规划提醒，还包括各式危险区域的告警功能。此类功能需要在手表端后台常驻，并即时通过移动网络向服务器上报信息，对于手表SoC、运行内存、导航芯片、射频芯片等硬件都提出一定的性能要求。

这一系列硬件同时也为手表端的本地导航软件提供支持，需要下载软件、地图等数据，帮助孩子进行寻路导航。

另一方面，小天才Z10配备了CareModel 3.0儿童健康AI算法与更多运动健康监测功能，基于表壳底部紧贴手腕的多种传感器，能够向家长实时上报体温、血氧、心率监测数据，通过算法识别孩子的睡眠质量乃至情绪，并拥有将其汇总整理为日报、周报的功能。

显然，种种丰富功能使得孩子佩戴Z10的每一天都会产生海量数据，智能手表也需要借助兼具高性能、大容量、紧凑、低功耗等特性的存储芯片，实现更高效的存取处理。接下来我们可以将小天才Z10拆开，了解它的内部结构与配备的各式主要元件。

取下表带后可从底壳一侧对手表进行拆解分离，可见小天才Z10采用形似三明治的叠层设计，自上而下可按顺序分为屏幕-主板-电池-传感器副板部分，前摄后摄模组均布置在顶部一侧预留区域，各处元件通过排线连接，很大程度上适应了手表的紧凑形态。从屏幕一侧可见，手表两侧的表冠处也紧凑布置了充电接口、扬声器、按键微动等元件。

而将目光转向底壳一侧，可见覆盖了大面积屏蔽罩的主板，以及下层额定容量为740mAh的电池，由于电池与底壳贴合紧密，我们没有将其进一步取下。

小天才Z10配备的SoC为高通骁龙wear5100(骁龙W5 Gen1)，主板表面可见两颗主要元件，包括一颗由江波龙FORESEE推出的存储芯片以及一颗射频前端芯片。

这颗存储芯片的表面型号为FAP4B6416，芯片类型为ePOP4x。这是一种融合了LPDDR4X与eMMC5.1的高集成度存储芯片，在8*10.2*0.74mm的小封装尺寸下容量可达16Gb(2GB)+64GB，为儿童智能手表等可穿戴设备提供充足运行内存与数据存储空间的同时，还具备更小的主板空间占用与低功耗等特点。

这个存储芯片还不是常见的ePOP4x的尺寸，应该是和小天才手表做了特殊定制，在保持低功耗的同时把厚度做得更薄、容量做得更大不是一件易事，因为容量越大需要堆叠的NAND Flash层数越高，也意味着越难在尺寸上进行优化，可见江波龙在存储产品定制上的实力，不愧是在行业深耕25年的企业。



据了解，小天才是江波龙首创TCM经营模式的客户之一。TCM技术合约制造模式主要实现上游存储晶圆原厂与下游Tier1核心客户高效直接的供需信息拉通，江波龙整合其中复杂的中间环节，旨在一站式提供存储主控、固件定制开发、高端封测制造、售后服务、品牌及知识产权等能力，实现存储产业综合竞争力提升。

2024年6月26-28日，江波龙将首次参展2024上海世界移动通信大会（MWC），并带来一系列创新存储产品展示与新品宣讲，其中包括AI智能手机存储、智能穿戴存储、AI PC存储、AI服务器存储等前沿的产品组合与解决方案。

届时这款小天才Z10儿童手表与其中应用的FORESEE ePOP4x解决方案也将亮相，并由江波龙专业人士进行现场深度解读，现场观众还可参与互动环节，与专家共同探讨存储技术的未来发展趋势、挑战与机遇。