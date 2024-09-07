IFA 2024 Lexar雷克沙访谈：品牌发展立足专业、品质与服务

【天极网DIY硬件频道】当地时间9月6日至9月10日，IFA 2024在德国柏林正式举办，作为历史最悠久的科技展会之一，IFA 2024设立了音频、通信与连接、计算与游戏、数字运动健康、家庭娱乐、家用电器、IFA Next、智能出行、影像与内容创作、智能家居十大区域，涵盖人们的日常生活、工作和娱乐的方方面面，引领全球市场的最新趋势和创新技术发展。

本届展会上，江波龙与旗下国际化高端存储品牌雷克沙联合参展，以“存储创造无限可能”为主题，现场带来了独特的“百年存储历史展”，陈列近一个世纪以来里程碑式的存储技术与设备，同时也展望未来，带来多款创新存储产品与解决方案。

为了解品牌发展之路与未来目标，以及新品背后的研发故事，天极网现场采访了雷克沙产品副总裁Wilson以及雷克沙品牌负责人Lincoln为我们在多个问题上进行解答。

天极网：雷克沙本次带来许多创新产品，在推出这些创新产品的过程中，雷克沙面临了哪些挑战？

Wilson：作为高端存储领域的先锋，雷克沙致力于探索“无人区”，即开发真正创新的产品，而非简单复制现有技术。我们的核心理念是深度挖掘用户价值，通过深入分析用户的实际使用场景和工作流程，识别并解决那些尚未被满足的需求。例如，本次展出的重点新品Lexar Professional Go手机移动固态硬盘，就是针对iPhone用户在进行ProRes格式视频录制时面临的存储、音频和充电需求而设计的。

Lincoln：产品的诞生是一个从需求到理念，再到最终形态的雕琢过程。还是以Go手机移动固态硬盘为例，我们在设计上考虑了多种使用场景，如为不同形态的麦克风提供适配，确保用户无论正插反插，都能正常使用。此外，我们还在外表面增加了签名条，方便用户做不同设备间的标记和识别，这些细节体现了我们对用户体验的深思熟虑。

Wilson：我们相信，优秀的存储产品不仅要有出色的参数，更要有温度，能够让用户感受到我们的用心。Go手机移动固态硬盘的每一个设计细节，都是我们对这一理念的坚持和实践。

天极网：除了iPhone，雷克沙是否计划为国产及安卓手机提供更多适配的存储产品？

Wilson：外置存储设备以其高性价比和隐私保护优势受到用户青睐。随着安卓手机在影像性能上的不断追求，我们预见这些设备将越来越多支持外置存储器。实际上， Go手机移动固态硬盘产品已经支持大部分手机，满足了用户对高品质影像存储的需求。

天极网：在展出的新品中，我们注意到有一款存储卡使用了不锈钢材质，其灵感来源是什么？设计和制造过程中遇到了哪些挑战？

Wilson：在存储卡领域，传统塑料卡身存在易损坏和折断的问题，尤其是在频繁插拔获恶劣使用环境下。我们深入理解用户的需求后，决定突破材料的局限，来提升产品的可靠性和耐用性。

经过多轮材料测试，最终选择了316不锈钢。这种材质因其出色的韧性和强度而被广泛应用于手术刀制造。选择它不仅因为其耐用性，还因为它能提供良好的手感和高端的外观质感。

在制造过程中也面临了诸多挑战，例如如何保持精确度和控制重量。我们不断进行对比测试和试错，这是任何突破性产品开发不可或缺的一部分。我们愿意承担这些风险以确保我们的产品能够满足最苛刻用户的需求。

天极网：另一款新品CFexpress 4.0存储卡对用户有哪些实际影响？

Lincoln：雷克沙的存储产品策略基于对未来技术趋势的深入洞察。存储行业有明显的周期性，每个技术更新都会开启一个新周期。对于CFexpress 4.0，尽管目前相机厂商的跟进速度不一，但随着8K视频等高清内容的普及，市场对大容量、高速传输的存储卡需求日益增长。我们预见，CFexpress 4.0将是满足这些需求的未来趋势。在SD 4.0领域，雷克沙凭借前瞻性布局和创新产品，已在中国市场取得领先地位。

Wilson：高性能存储卡的开发必须超前于相机和主机设备。用户能够在市场上获取这些高性能卡，将推动主机厂商考虑支持这些规格的新一代设备。目前，使用高性能存储卡，尤其是搭配兼容的读卡器，可以显著减少数据传输时间，极大提升专业用户的工作效率。

天极网：提及未来技术趋势，雷克沙对于目前火热的AI领域有哪些规划？怎么看待AI发展对存储行业的影响？

Lincoln：AI的发展为雷克沙带来了前所未有的机遇。随着AI技术的兴起，个人创作者对高性能存储解决方案的需求日益增长。因此，雷克沙不断推出如DDR5内存、PCIe 5.0固态硬盘等先进存储产品，以支持专业创作者和未来高性能硬件的需求。雷克沙将持续专注于存储技术，以满足AI时代对数据存储的高标准要求。

天极网：雷克沙是否有计划将QLC技术应用于更多存储产品，并且这项技术有哪些优势？同时，如何缓解用户对性能和寿命的担忧？

Wilson：随着存储技术的发展，我们从SLC、MLC、TLC发展到今天的QLC，这一趋势反映了在性能、容量和成本之间寻求最佳平衡的努力。用户对更大存储容量的需求不断增长，而QLC技术使我们能够在保持成本效益的同时提供更高容量的解决方案。

为了确保QLC产品的性能和寿命，我们面临软硬件的双重挑战。雷克沙通过自主研发软硬件，并结合场景化优化和兼容性保障，不断迭代新技术。我们的系统性研发努力确保了Lexar产品在用户体验上保持全球领先水平，从而有效解决了用户的担忧。

天极网：雷克沙将迎30周年节点，您能分享未来的发展规划吗？

Lincoln：我们致力于将雷克沙打造成全球领先的高端存储品牌，聚焦三个核心价值：专业、品质、服务。

专业：雷克沙不仅参与制定行业标准，是SDA协会、CFA协会等知名行业协会的会员，还与行业领导者如大疆、索尼、富士、佳能等品牌建立合作关系，并通过AVL兼容性认证，确保产品在兼容性和性能上满足行业高标准。

品质：雷克沙对产品实行全程严格质量管控，确保从原材料到成品的每个链路都符合高标准。例如，雷克沙DDR5内存条系列采用海力士原厂颗粒，并荣获海力士全球独家原厂认证，在江波龙集团的严格封装标准下生产，并通过雷克沙质量实验室的千台设备进行广泛的兼容性测试。这些严格的质量管控流程是雷克沙产品获得众多大品牌AVL兼容性认证的关键。

服务：我们深知数据安全对用户至关重要。为此，雷克沙在今年推出了终身免费的数据恢复软件，并提供全球售后服务，确保用户数据的安全和完整。

雷克沙的30周年将继续以创新为驱动，扩大市场份额，并增强品牌影响力，以实现雷克沙作为国际化高端存储品牌的长期目标。

天极网：雷克沙推出免费数据恢复工具服务的驱动理念是什么？

Wilson：雷克沙的品牌理念“Live For The Memory”凸显了我们对数据价值的尊重，以及对用户珍贵记忆的守护。我们提供的免费数据恢复工具，体现了我们的信念：每一份数据都至关重要，都应得到妥善保护。在用户遭遇数据丢失的不幸时，雷克沙免费数据恢复工具能够协助恢复宝贵的照片、视频和文件，尽力减少损失。

该工具支持多种存储设备，如SD卡、CFe卡、TF卡、U盘和移动固态硬盘，能够恢复因误删、格式化错误或文件系统损坏导致的数据丢失。它兼容Windows和MacOS系统，支持8种语言，用户可以轻松从雷克沙官网下载并按照指南使用。

Lincoln：数据安全是存储产品的核心关注点。用户最关心的不仅是存储容量或速度，还有数据的安全性。因此，我们提供免费的终身数据恢复服务，作为对用户的基本保障。我们计划未来扩展服务范围，包括为专业摄影师和影像大使群体建立社群，提供增值服务和云服务，以满足用户的多样化需求。

总结

雷克沙1996年诞生于美国加州，二十多年来持续专注消费存储领域，拥有全品类存储产品布局，全链路垂直产业链整合能力与研发实力，全球化渠道遍布六大洲，服务亿万用户。多年来，雷克沙在影像行业建立了深厚的影响力，与品牌大使和来自全球各地的优秀摄影师共同构建了全球社区，并不断扩展存储解决方案以赋能创作者。

尽管2023年市场挑战重重，雷克沙仍实现了逆势增长。新品最快将于2024年第三季度全球推出，雷克沙也将持续创新钻研，为用户带来更多更优质的产品与服务。