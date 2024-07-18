1099元起，为掌机存储扩容 美光发布Crucial英睿达P310 2230 SSD

【天极网DIY硬件频道】7月18日消息，美光发布Crucial英睿达P310 2230 Gen4 NVMe固态硬盘，为掌机、超轻薄笔记本以及Mini PC提供存储扩展选择。P310 2230读取速度7100 MB/s、写入速度6000MB/s、随机读取可达100万IOPS，提供1TB和2TB两种规格，可向下兼容Gen3设备。

美光表示，P310 2230具备大容量、高性能、低功耗等优势。新品从设计之初就注重节能表现，得益于美光3D NAND和创新控制器技术可在相同功耗下提供更高性能。美光还与群联电子密切合作，对该功能进行调优，旨在以更低的功耗实现接近Gen4 接口理论带宽限制的性能。因此，对于轻薄本而言可助力延长续航。

P310采用M.2 2230外形规格，提供轻量化紧凑解决方案，可安装到ROG等掌机以及微软Surface等PC设备上。

目前P310 2230已经在部分平台上架，售价1099元起，提供5年有限质保。另外，面向PC的P310 2280 SSD将于今年秋季上市。