高频低延迟代表作 Kingston FURY Beast超级野兽DDR5高频内存评测

【天极网DIY硬件频道】目前大多数高带宽的DDR5内存都称其为高速内存，略懂内存技术原理的同学一定都知道，内存性能不能仅考虑内存的带宽，即数据传输速率，还需要关注内存的时序参数，尤其是CL值(CAS Latency，列地址选通脉冲延迟)。CL值是衡量内存响应速度的关键指标，它代表了从收到命令到执行命令的时间间隔。在内存的行和列寻址过程中，CL值的长短直接影响了内存对数据请求的响应速度。

内存的寻址过程遵循“先行寻址再列寻址”的原则。首先，tRAS(Active to Precharge Delay，行激活到预充电延迟)被激活，内存开始预充电。随后，RAS(Row Address Strobe，行地址选通脉冲)开始在物理地址中寻址，选定行之后，tRCD(Row to Column Delay，行到列延迟)初始化。最终，通过CAS找到精确的地址，完成数据访问。

内存的CL值越低，表示从CAS开始到CAS结束的整个过程越短，内存的响应速度越快。因此，在相同的数据传输速率下，低CL值的内存相比高CL值的内存，其性能表现会更加出色。这种性能优势在对实时性要求高的游戏或需要快速数据处理的生产力应用中尤为明显。

当前，DDR5内存主流传输速率已经达到5600-7200MT/s，在选择内存时，除了考虑容量和数据传输速率外，CL值也是一个不容忽视的重要参考因素。通过优化CL值，可以在保证内存带宽的基础上，进一步提升整机的性能表现，实现高速内存的全面优化。

Kingston FURY超级野兽高频内存条以其卓越的性能和独特的美学设计，成为了市场上的热点。此次推出的Kingston FURY Beast DDR5超级野兽高频版系列内存主打高频低延迟，提供6000MT/s、6400MT/s，以及6800MT/s三种不同数据速率的选项，以及RGB灯效版本，为追求个性化体验的用户带来更加丰富的选择。其中，6000MT/s速率的DDR5内存配置了CL30的时序，6400MT/s速率内存为CL32，而6800MT/s速率内存则为CL34，这些低延迟配置有助于提高内存的响应速度。

此次金士顿送测一套6400MT/s速率的Kingston FURY Beast超级野兽DDR5高频内存套装，套装总容量为64GB，列地址选通脉冲延迟(CAS)值为32，采用海力士A-die原厂颗粒，也是目前DDR5内存市场上公认超频能力最强的颗粒质疑。在金士顿深厚的调教下内存的时序和电压不需要做很大的调整，就能把内存的频率进一步拉高。

Kingston FURY Beast DDR5 RGB内存条采用了全新的散热器设计，提供了黑色或白色的选择，以适应不同用户的审美需求。内存条顶部的RGB照明效果绚丽夺目，可以通过Kingston FURY CTRL软件进行个性化定制，展现出独特的个性化风格。

这款内存条支持Plug N Play自动超频功能，能够轻松达到4800MT/s的速度，同时提供了Intel XMP 3.0和AMD EXPO认证，确保了超频的稳定性和可靠性。通过Kingston FURY CTRL™软件，用户可以轻松调整RGB灯效，实现个性化的光效设置。

在没有开启XMP和EXPO超频的时候内存默认频率为4800MHz，时序40-39-39-77。intel XMP超频频率都标定在6000MHz和6400MHz，时序同样都是32-29-39-80。

照例先打开CPU-Z，看看硬件的基础参数，从CPU-Z就能看到内存颗粒信息，是我们熟悉的海力士颗粒，搭配上高性能IC芯片，再有CL32-29-39-80的优异时序加持下，内存在高频状态下也可以保持稳定高效。

DDR5 4800MHz-40-39-39-77

不同主板对于内存性能的发挥还是有区别的，有些主板在同频率下内存可以跑出更高的性能，也可以让内存超频到更高的频率。在没有开启XMP的时候Kingston FURY Beast超级野兽DDR5高频内存工作在4800MHz，AIDA64的性能测试中读取速度为76939MB/s，写入速度73092MB/s，复制速度76150MB/s，内存延迟83.8ns。

DDR5 6000MHz(XMP)32-29-39-80

在开启XMP配置后Kingston FURY Beast超级野兽DDR5高频内存频率直接拉到了6000MHz，时序为32-39-39-80。频率相比默认的4800MHz提升了125%。随着频率的增加内存的各项性能也有了巨大的提升，此时内存的读取速度达到了95959 MB/s，写入速度为91913 MB/s，复制速度为95111MB/s，延迟降低到了64.4ns。

DDR5 6400MHz(XMP)32-29-39-80

在6400Hz频率下内存的时序为32-39-39-80，AIDA64测得的内存读取速度为101GB/s，写入速度为97869 MB/s，复制速度为100.54GB/s。

内存频率的提升不但可以提高内存的读写性能，对CPU的性能释放也有一定作用。在GeekBench Pro里实测，当内存还是4800MHz时，此时这颗i9-13900K的单核为3174，多核为20501;一旦频率提升到6000MHz甚至6400MHz，成绩还能进一步提升，仅仅是多核层面，提升幅度就有10.9%以上。

然后我们尝试进行手动超频，先让大家看下再XMP-6400MHz的数据，时序为32-39-39-80，AIDA64测得的内存读取速度为101GB/s，写入速度为97869 MB/s，复制速度为100.54GB/s。接着我们就尝试DDR5 6600MHz，很容易就点亮，各项数据稳步上升，

高速内存的性能不仅取决于其带宽，即数据传输速率，时序参数尤其是CL值同样对内存的高速性能有着显著的影响。在选择高速内存时，应综合考虑带宽和时序，以达到最佳的性能平衡。Kingston FURY Beast DDR5 RGB内存条以其高速性能、独特的RGB照明设计、强大的兼容性和稳定性，成为了DDR5内存市场中的佼佼者。无论是游戏玩家还是专业用户，这款内存条都能满足其对高性能内存的需求。我们推荐对内存性能有较高要求的用户选择这款产品。