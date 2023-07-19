突破瓶颈！华为两大AI存储新品推进AI赋能千行百业

【天极网DIY硬件频道】2023年，AI大模型的爆发成功引起连锁反应，头部厂商纷纷入局，推出自家的大模型。根据科技部新一代人工智能发展研究中心5月底发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》显示，我国10亿参数规模以上的大模型已发布79个，“百模齐放”近在眼前。

来到大模型时代，AI不仅加速赋能千行百业，更对IT基础设施提出了新诉求。比如算力升级，调研机构TrendForce将2023年AI服务器预计出货量增幅调升超过1倍。为了加强算力，有更适合AI的GPU、加速器持续更新，数据中心与算力网络构建也在快速推进。但值得关注的是，面对AI大模型中更复杂的数据归集、预处理、训练、推理等过程，存力也迫切需要优化升级，避免数据存储成为系统瓶颈和算力资源闲置、浪费等局面。

“大模型时代，数据决定AI智能的高度。作为数据的载体，数据存储成为AI大模型的关键基础设施。”在7月14日举办的大模型时代华为AI存储新品发布会上，华为数据存储产品线总裁周跃峰这样说道。

华为苏黎士研究所数据存储首席科学家张霁在分享中也提到，AI大模型与此前火热的深度学习相比，除模型自身的部分变化外，最大的特点就是数据量变得更大，也更加重要。高质量数据在很大程度上决定了AI模型的上限，算法和算力只是去无限逼近这个上限。

华为认为当前企业在开发及实施大模型应用过程中将面临四大挑战：

首先，数据准备时间长，数据来源分散，归集慢。周跃峰提到，百TB级的数据预处理需要10天左右时间，十分不利于整个系统高效运作。

其次，多模态大模型以海量文本、图片为训练集，数据量可能达到千亿、万亿参数级，对于系统小文件读写能力的需求相当严苛，但当前海量小文件的加载速度不足100MB/s，训练集加载效率低。

第三，大模型参数频繁调优，训练平台不稳定，平均约2天出现一次训练中断，需要Checkpoint机制恢复训练，故障恢复耗时超过一天。

第四，大模型实施门槛高，系统搭建繁杂，维护成本高，资源调度难，GPU资源利用率通常不到40%。

为了解决这些挑战，突破数据存力瓶颈，华为针对不同行业、场景大模型应用诉求推出了两款存储新品――OceanStor A310深度学习数据湖存储与FusionCube A3000训/推超融合一体机。

全球性能密度最高的存储：OceanStor A310

OceanStor A310提供5U 96盘位，带宽可以达到400G/s和1200万IOPS。OceanStor A310具备出色的可扩展性，最高支持4096个节点横向扩展，还有极高密度性能，每U带宽可以达到80G，是业界标准的1.6倍，并拥有240万IOPS。

周跃峰介绍到，OceanStor A310是“为智能数据而生”，可以实现从数据归集、预处理到模型训练、推理的整体存储支撑。重点来了，除了卓越的性能，这款深度学习数据湖存储还支持存内计算。

OceanStor A310内置全局文件系统GFS具备智能数据编制能力，可以接入AI大模型分散的原始数据、实现跨系统、跨地域、跨多云的全局统一数据视图和调度，简化数据的归集流程。同时，OceanStor A310基于近存计算还可以通过内嵌的算力实现数据的预处理，避免数据的无效搬移，也降低处理服务器等待时间，预处理效率可以提升至少30%以上。

降低AI大模型部署门槛――FusionCube A3000训/推超融合一体机

尽管已经“百模齐放”，但AI大模型落地到不同企业、场景中仍旧存在很高的门槛，无论是来自数据准备、数据断点续接等难题，还是系统构建部署，都成为更多企业进军大模型的拦路虎。

为了降低实施AI大模型门槛，解决这个复杂数据系统中来自工程、集成、运维等方方面面的难题，华为推出了FusionCube A3000训/推超融合一体机。周跃峰表示，华为希望通过训/推超融合一体机等解决方案助力AI普惠，不仅是头部企业、大厂能够使用的先进更具，更是具备普适性的工具。

FusionCube A3000集成OceanStor A300高性能AI存储节点(支持50GB/s带宽、180万IOPS)、训/推节点、交换设备、AI平台软件与管理运维软件。不仅能够支持百亿级参数规模的模型，针对通用大模型、行业模型、中小规模模型等多样性行业及场景需求，可以通过水平扩展来完成适配。FusionCube A3000在硬件层面具备算力、存力、运力，同时还有管理及虚拟化容器等软件支持，为大模型伙伴提供拎包入住式的部署体验，实现一站式交付。做到开箱即用，2小时内即可完成部署;支持5秒故障监测、5分钟故障恢复。

FusionCube A3000的亮点不仅在于高性能、高集成、可扩展性，还可以提升算力资源的利用效率。通过高性能容器软件，FusionCube A3000可以实现CPU、GPU资源池化共享。面对多场景训练、推理应用，或者模型调优、大小模型融合调度等业务需求，通过容器实现资源共享，将资源利用率从40%提升至70%以上。

除此之外，FusionCube A3000提供两种商业模式选择，更符合不同企业多样性需求，实现灵活部署，敏捷高效。一种是全国产化N腾一站式方案，集成自研存储、网络、N腾计算与管理运维软件。另一种模式为开放计算、网络、AI平台软件的第三方伙伴一站式方案。

写在最后

在复杂的AI大模型系统中，任何一个环节出现短板都可能成为瓶颈。周跃峰提到，在AI大模型整个生命周期中，从投入成本来看，存储的比重在增加，不仅是因为数据量变大导致数据存储、处理越发重要，更是因为AI大模型系统中对于数据处理更加复杂，在此过程中对于性能要求更高。

华为分布式存储领域副总裁韩振兴也表示，在AI大模型领域，堆叠算力并不一定能提升性能，甚至可能由于存力无法满足数据归集、预处理、训练/推理等高性能需求，而导致算力等待，资源限制。未来，在建设系统时一定会更加重视最佳的整体算存比。

华为发力AI存储可挖掘的市场以及突破的瓶颈不仅是大模型，大模型只是AI赋能千行百业的的冰山一角。有数据显示，2023年上班年AI领域月均融资打到48起，设计自然语言处理、计算机视觉、机器人、集成电路、自动驾驶等众多领域。不难预料，作为先进工具的AI大模型可以加快AI渗透到更多领域，这也必然会进一步要求底层IT基础设施，特别是算力、存储等关键基础设施的升级创新。

对于华为及其合作伙伴而言，这是巨大的机遇。目前来看，华为在AI存储领域的布局早已展开，本次亮相的产品也是华为筹备多年的成果。同时在洞察市场趋势及布局未来方面，华为存储也有所行动，包括助力企业更加高效的实施AI大模型，提升大模型训练效率以及更受关注的数据安全等领域。例如围绕数据安全流转挑战，张霁提到华为正在研究称为“数据方舱”的技术。他表示，在流转的过程中，数据及其访问权限、凭证信息都被封装在一起，而数据到达归集地后，将在“数据方舱”安全执行环境中被安全地使用，从而保证数据的安全访问。

未来华为存储也将持续创新，周跃峰表示：“面向AI大模型时代提供多样化的方案与产品，携手伙伴共同推进AI赋能千行百业。”