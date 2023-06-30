稳定可靠的NAS硬盘优选：东芝N300系列

【天极网DIY硬件频道】作为有着100多年历史的知名跨国企业，东芝品牌的产品和解决方案涉及我们生活的方方面面，诸如电脑、白色家电、移动通信技术、电子元器件等领域都可以看到东芝强大的产品力和研发力，自1967年至今东芝存储发展成全球领先的存储解决方案提供商之一。

对内容创作者、摄影师或是小型工作室而言，数据存储和管理无疑是刚需中的刚需。为了更方便且安全地存储大量数据，他们大多会选择搭建NAS系统，在NAS系统中，不止要选择一台好用、高效的NAS设备，硬盘的选择也不可小觑。由于普通机械硬盘的设计初衷是为了个人电脑使用，并不会对长时间、高负荷的运转做太多的优化。如果拿传统机械硬盘搭配NAS设备使用，作为核心的存储介质并不能满足7×24小时全天候可靠运转的需求，因此面对这个市场的空缺，众多硬盘制造商也陆续推出了专为NAS系统优化的NAS专用硬盘产品，东芝N300系列正是其中之一。

东芝N300这款NAS专用硬盘为常规的3.5英寸规格，采用兼容性出色的SATA 6.0Gbit/s接口，并提供4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB七种可选容量，能够满足用户各类不同存储空间的需求。

东芝N300采用了CMR记录方式，也就是我们常说的垂直磁记录盘，CMR这种非常成熟的磁记录方式会在磁道之间预留了一定的间隙，避免不同磁道间的数据干扰，写入数据的时候不会出现冗余操作，写入速度更快，寿命更长，而在擦除数据时也不会影响附近磁道的数据，在安全性上也有一定的优势。同时N300最大可达512MB的缓存也大大提高了硬盘对于突发读写的需求，使其性能发挥更理想。

除了性能维度，数据安全也是NAS系统很重要的考量指标。为了更好地保护硬盘中的重要数据，东芝N300提供了非常强大的数据保护技术，以提升数据安全和稳定性，其中包括斜坡加载技术，这项技术通过逐步提高磁盘转速来减少对记录磁头和介质的磨损，提高驱动器的可靠性;还有一项错误恢复控制技术，能通过优化数据错误恢复时间，有效地减少多RAID环境下的关键停机时间。

除了上述几项技术，由于NAS通常需要不间断运行，可靠性和环境适应性也是需要考虑的，东芝N300系列专为7 × 24小时365天全天候工作的NAS系统设计，可以实现180TB/年的工作负载， MTTF(平均无故障时间)更是高达100/120万小时(不同型号)，并且为了解决用户的后顾之忧，东芝官方提供三年质保。

接下来，我们对这块16TB的N300做一些性能测试。此次测试的NAS系统采用群晖DS918+与N300硬盘组合。在单盘运行模式下，CrystalDiskMark的读取速度为277.09MB/s，写入速度为272.87MB/s。而在ATTO Disk Benchmark，实测了不同大小的文件对硬盘读写性能的影响，实际结果写入速度基本在280MB/s左右，读取速度在285MB/s左右，从8k文件开始柱状图呈现稳定状态。这就得益于东芝的稳定盘片技术，它通过一个并列主轴电机来固定电机驱动轴，抑制系统振动，让内部盘片更稳定，从而提高读写性能。最后在HD Tune Pro的稳定性测试中50GB的文件传输也有着不错的表现。

对于内容创作者、摄影师来说，一般单次拍摄工作的图片在500-1000张左右，而且照片的格式基本为大容量的RAW格式，1000张的总容量接近50GB左右。这块16TB的N300能够存储大约33万张RAW格式的图片，大大缓解了笔记本甚至是台式机的压力,并能实现多端数字资产的集中化管理。如今8K30P和4K60P的影片所产生的庞大数据量对后期剪辑的电脑存储空间构成了不小的压力，通过群晖DS918+搭配N300 NAS硬盘，拍摄者可以将素材全部集中到NAS中，剪辑师则可以直接调用NAS上的素材进行剪辑操作，大大优化了视频内容制作的工作流，减少了不必要的重复下载和上传的等待时间.

另外，作为非常重要的数字资产，视频素材的重要性对于创作者们来说不言而喻。几十甚至上百GB的素材每次都要手动备份，耗时耗力也是一项大工程。好在群晖的连续备份，只要文件夹里有了新文件就会立即自动备份到NAS里，有了N300的大容量和可靠性，让内容创作者可以将更多的精力放在内容创作上，而不是存储问题上.

综上所述，东芝N300系列NAS专用硬盘不仅性能强劲，更能够为用户提供足够的可靠性，如果你正在计划搭建属于自己的NAS系统，不妨在选购NAS设备的同时，将N300也加入购物车吧。

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