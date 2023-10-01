发力高端存储多品类布局 Lexar雷克沙推出高性能microSD旗舰新品

【天极网DIY硬件频道】自1996年诞生，Lexar雷克沙27年来一直专注存储创新，尤其是高端影像卡领域，更是靠着多年技术的领先与突破，在CFexpress存储卡类全方位布局了DIAMOND、GOLD、SILVER三个系列，并与众多国际知名相机制造商在产品认证及兼容性测试方面建立了长期稳定合作关系。

9月初雷克沙参展柏林国际电子消费品展览会IFA 2023，展示了包括高端影像卡旗舰系列的存储行业领先新品。如今随着移动设备的高端化、多样化、普及化，高性能存储卡的品类和性能需求与日俱增，发力microSD卡就是Lexar雷克沙做出的前瞻性动作之一。

支持V60视频等级认证，读取速度高达280MB/s，写入速度高达180MB/s，支持录制4K视频，这一切高端特性均可浓缩在一张小尺寸的microSD卡里，这就是Lexar雷克沙的新品Lexar Professional GOLD microSDXC? UHS-II 存储卡，帮助用户轻松实现快速抓拍、高清录制、流畅播放，以及大文件的快速传输。

这款GOLD系列存储卡新品提供128GB和256GB两种容量选择，其中256GB容量可录制4K视频265分钟，足以满足常见需求。而耐用性能方面，Lexar Professional GOLD microSD UHS-II存储卡能够经受极端的工作环境考验，具备防水、耐高温/低温、防潮、耐磨、防震、防坠落、防X射线和防磁性能，是一款对极端环境应对自如的存储卡。

可以说无论是游戏机、运动摄像机、平板电脑、无人机乃至是智能手机等应用场景下，这款高性能MicroSD卡都能轻松应对无压力，是高端用户的不二选择。

编辑点评：Lexar雷克沙推出的这款Professional GOLD microSDXC? UHS-II 存储卡，无论是支持的标准还是实际性能都达到同类产品的领先水平，但在当前还没有正式发售。我们能在京东等自营渠道购买到性能最好的Lexar雷克沙microSD卡依然是1066x，通过V30视频等级认证，读写速度为160MB/s与120MB/s，同样能够较好应对无人机、运动相机等设备的高清录制需求，我们也期待新款GOLD系列能够早日上市，为高性能影像用户提供多一种选择。