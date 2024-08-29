金士顿积极布局直播带货新通路 深化渠道扶持政策

【天极网DIY硬件频道】近期有行业论坛传出消息称：“金士顿将在9月中旬召开北区渠道会，会上可能有新的直播扶持政策公布，金士顿已经开始提前布局明年的业务增长点，并将加大对直播带货领域和新通路的支持力度，预测金士顿可能会借此邀请更多经销商参与销售转型。”

鉴于金士顿目前在内存、SSD和U盘等多个领域中保持着领先的市场地位，作为市场领袖的每个动作，行业都会非常关注。因此，我们第一时间向金士顿进行了求证，确定北区渠道会消息属实，参会者除了北区传统销售渠道的客户，也邀请了全国直播客户及核心分销平台。会议内容将涉及渠道布局、行业专项支持、直播带货和营销渠道新通路的拓展，预示着金士顿未来将进一步加大对线下核心客户、线上直播带货及新通路销售转型的支持力度。

此外，我们获悉早在今年春季，金士顿在西安举办了“新通路创新大会”，邀请全国新通路经销商齐聚一堂，以业界首创的方式进行现场直播。在金士顿有针对性的市场策略指引下，通过不断优化直播内容、增强用户互动体验、与知名主播合作，以及利用大数据精准投流，让金士顿的经销商们在竞争激烈的直播平台中迅速占据一席之地，并取得了可观的销售业绩。

为在中国市场能够拥有更强的品牌影响力，今年金士顿先后与《英雄联盟》、《流浪地球》等多个热门IP开展合作，推出一系列极具创意的联名产品，在年轻用户群体中引起了广泛关注，有效提升了品牌的亲和力和认同感，拉近了与中国消费者的距离，继而也带动了销售量的大幅增长。此外，金士顿也不断推出更多高性能的内存、SSD、移动固态硬盘、存储卡及U盘新品，为广大用户和品牌粉丝们带来更多高品质存储产品。

除了零售市场，金士顿也持续不断投入资源，积极拓展行业及企业客户，并取得了不错的成果。金士顿今年先后参加了“2024深圳国际大数据与存储峰会暨展览会”与“第83届中国教育装备展示会”，并计划于9月底参加“第24届中国国际工业博览会”。通过广泛参加行业展会来向客户和同行展示金士顿的行业及工业级存储产品和解决方案，与各行业客户深度交流，努力创造双赢的合作关系。

综合来看，随着北区渠道会议的临近，金士顿已提前布局2025年的业务发展方向和新的增长点，除了继续深耕传统线下渠道和电商销售平台，也将进一步明确直播带货领域和新通路渠道销售在未来市场中的战略意义，加大渠道支持力度。新的销售扶持政策也即将公布，届时可能会有更多传统渠道的经销商参与到金士顿努力推动的销售转型中，齐心协力开拓新的赛道，在不断变化的市场机遇中共同应对挑战。