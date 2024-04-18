数字存储引领未来 金士顿亮相第83届中国教育装备展

第83届中国教育装备展示会将于2024年04月19-21日在重庆国际博览中心举办。本届教育装备展将全面展示学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和高等教育所需教育装备产品和服务，举办新产品、新技术、新成果发布会等各类论坛及研讨会交流活动，代表中国教育当前发展方向以及未来发展趋势，是所有教育行业参与者互相学习的一场盛会。

金士顿作为全球存储领袖，多年以来持续助力中国教育行业数字化校园建设，积极探索数字时代教育的多元化发展，包括电化教育设备、信息中心建设、机器人、虚拟现实技术、校园安全联网监控系统等等。此次教育装备展，金士顿还将为教育行业用户集中展示其专业的高性能、高品质存储产品及解决方案，通过与教育行业用户面对面的交流，共同解决当前面对的问题，促进双方真诚合作，为中国教育数字化建设添砖加瓦。

教育兴则国家兴，教育强则国家强!教育行业一直是金士顿关注的重点领域，并植根教育行业多年，不仅金士顿的存储产品已经全面覆盖教育行业，还积累了众多的成功案例，包括在线教育和远程教育、教学仪器设备、互动教学设备、数字化校园及智慧校园建设、学前教育装备、后勤设施装备等等，可以帮助教育行业用户快速部署，加速教育行业的新基建，为实现教、学、研、管、测的数字化转型助力。

此次教育装备展示会上，金士顿将重点展示存储产品、解决方案和专业服务。存储产品包括金士顿旗下行业用内存、SSD、服务器内存、企业级固态硬盘、FURY 内存、移动固态硬盘、USB闪存盘、存储卡等，其中不乏新近发布的高性能6800MT/s速度规格Kingston FURY Renegade Pro DDR5超频服务器内存，以及480GB-7.68TB容量的高稳定性DC600M企业级固态硬盘等等。以及，基于金士顿高品质、高性能的存储产品打造的诸多成熟解决方案。金士顿还将借此次教育装备展向更多教育行业用户重点介绍金士顿的SOEM业务团队，SOEM团队可为教育行业用户提供包括从送测到试产、批量生产、持续稳定供货、故障分析及返修一整套完整而专业的解决方案。

如果想更深入了解金士顿存储产品规格、售后及其他疑问，欢迎大家亲临重庆国际博览中心S3058号金士顿展位进行观摩、咨询与交流。