金喜焕新 金士顿618年中大促全礼以赴

一年仅一次的京东618大促即将拉开帷幕，金士顿作为全球存储领袖即将开启一场宠粉盛宴，5月31日20:00至6月3日23:59开门红活动期间，下单即可抽好礼，奖品包括周大福金条等;参与互动活动，无需消费就有机会0元抽户外大礼包。奖品数量有限，先到先得，赠完为止，还不抓紧时间来领取您的奖品。

下单抽金条 专属福利送不停

金价的节节攀升更突显了金士顿开门红活动的大手笔!下单不仅可以抽周大福金条，还有618元红包、京东PLUS会员年卡、50元京东E卡和京豆等各种福利大礼!宠粉，金士顿当然会全“礼”以赴!

金士顿的粉丝专属福利还有0元抽户外大礼包，奖品包括小鹰骇客26L双肩包+黑钻登山杖+OAKLEY太阳镜、运动背包、斜挎运动水壶、运动手套、KIWY帆布袋、京豆及店铺积分等。除此之外，在618活动期间，每天10:00可以参与抢限量红包活动;坚持每天签到就有机会获得金士顿《英雄联盟》联名棒球帽、京豆等礼品;关注商品领京豆;按要求晒单还可以赢100元京东E卡。

如果您还不是金士顿的会员，那就赶紧参与0元入会活动，可以解锁专属特权：会员开卡送积分;会员首购送京豆;会员升级送积分;会员复购送京豆;积分兑腾讯视频VIP年卡;邀请入会还可以抽各种好礼(百度网盘月卡、饿了么月卡等);会员下单更可以抽100元京东E卡、京豆、金士顿《流浪地球》联名DTKN礼盒;联合开卡还有Kingston FURY定制运动背包，会员福利多多，宠粉真心实意!

流浪地球联名存储限定发售

5月31日活动当天，金士顿与刘慈欣科幻漫画系列：流浪地球深度合作推出的系列联名存储产品也将正式发售，包括流浪地球DTKN联名闪存盘、流浪地球DTKN联名闪存盘套装、流浪地球XS1000联名固态硬盘套装。

金士顿DTKN闪存盘配备时尚的无盖式金属外壳，既没有丢盖的烦恼，金属的硬度和韧性也可以保护接口不易受损。闪存盘支持USB 3.2 Gen1接口标准，读取速度最高可达200MB/s，容量达到了128GB，可从容应对日常应用。

流浪地球DTKN联名闪存盘套装除了金士顿DTKN闪存盘外，还包括做工精致、Q弹可爱的联名闪存盘套和联名主题定制织带挂绳。闪存盘套头部巧妙的设计了闪存盘收纳空间，当闪存盘插入头部空间后，整体具备了一定的抗震、防摔功能，有效预防因意外跌落导致的数据安全隐患。

流浪地球XS1000联名移动固态硬盘套装的设计灵感来源于流浪地球中的自卸卡车形象，内含自卸卡车造型的联名主题PSSD保护套和金士顿XS1000移动固态硬盘。金士顿XS1000移动固态硬盘本身是一款便携式大容量存储产品，拥有1TB的超大容量，支持USB 3.2 Gen 2标准，读写速度最高可达1050MB/s和1000MB/s。用户可以将金士顿XS1000移动固态硬盘放入车斗中，变成自卸卡车造型的移动固态硬盘，不仅能对硬盘起到一定的防护作用，半开放结构还能保证散热并方便取放，实用与创意两者兼得。

年中巨惠从天降 人气爆款限时卖

除了众多的宠粉福利，金士顿还有更多的高品质存储产品限时特卖，一年仅一次的年中巨惠喜从天降，千万要把握住这次入手好时机，因为机不可失、失不再来。

金士顿热门爆款当属内存，无论是Kingston FURY野兽DDR4内存，还是最新推出的低时序版本的Kingston FURY超级野兽DDR5内存，都是目前的人气爆款。金士顿的内存产品均精选用料和严苛生产检测，不仅有可靠的品质保障，还享有贴心的保固服务和免费的技术支持服务。

固态硬盘既有为老款机型升级使用的金士顿A400 SATA固态硬盘，也有高性价比的金士顿NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD。前者针对没有M.2规格的电脑升级使用，可以提供240GB、480GB和960GB三种容量规格，以及最高500MB/s和450MB/s的读写速度(其中240GB版本的读写速度为500MB/s和350MB/s);后者则是以高性价比著称的PCIe 4.0 NVMe固态硬盘，提供了250GB-4TB多种容量规格，无论是新装机或者扩容升级都是高性价比的选择。

金士顿的新款闪存盘DTSE9G3凭借金色金属外壳和高达220MB/s的速度以及256GB的大容量和出色的性价比，成为广大用户的理想之选。金匙外壳拥有足够的硬度和韧性，即便没有保护帽也可以确保接口的安全、不易受损，还从根本上避免了丢帽的风险。金士顿DTKN闪存盘则拥有更高质感的银色金属外壳，128GB的主流容量拥有更高的性价比，即便学生用户也可以轻松入手。

金士顿SDCG3存储卡128GB版本，为满足高性能存储需求而设计，支持拍摄4K高清视频，传输速度高达170MB/s，同时还支持A2应用性能等级，让安卓设备具有更快的应用程序性能，此外其还符合U3和V30速度标准，并且防水、耐温、防震抗冲击。金士顿SDCS2存储卡128GB版本，达到Class 10、UHS-1、U1、V10、A1速度标准，读取速度可达100MB/s，支持拍摄全高清视频，并针对安卓设备优化，适合数码相机、智能手机、平板电脑等设备使用。

金士顿移动固态硬盘凭借小巧便携的设计赢得了更多用户的青睐，其中金士顿XS1000移动固态硬盘拥有1TB和2TB两种超大容量，读速高达1050MB/s，仅重28.7克，金士顿为其提供了5年质保。金士顿XS2000移动固态硬盘则拥有500GB至4TB多种容量规格供选择，采用通用性更高的Type-C接口，读写速度最高可达2000MB/s。

金士顿年中大促活动多多、福利多多，毕竟一年仅一次的宠粉盛宴，金士顿当然火力全开，全“礼”以赴，近期有需求的用户一定要把握大促时机，否则错过等明年，就得不偿失了!

金士顿618开门红京东商城活动链接：

https://pro.jd.com/mall/active/An7x4bnVuTVAV2EuoeHqUYze3wK/index.html



