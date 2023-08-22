还在用传统U盘？开学季移动硬盘推荐指南

【天极网DIY硬件频道】不知道大家现在拷贝数据最常用的方式是什么呢？我最常用的还是移动硬盘，在我们的学习工作生活中，身边常备一个移动硬盘会方便不少，当然现在网络存储功能也十分方便，这也对移动存储产生了一些影响。本篇文章我们天极网就来和大家聊聊目前这些移动存储设备的选购建议，并且给大家推荐一些不错的产品。

相比于U盘和移动机械硬盘，我是一个移动固态硬盘的重度用户，首先结合实际体验来给大家分析一下。

U盘目前唯一的优点就是体积小巧，在少数情况下可以作为电脑系统安装的媒介，常规的U盘在传输速度以及容量方面相比于移动硬盘都不占优，适合临时存储小文件，而随着现在智能手机容量的增大以及网络文件传输便利性的提高，U盘越来越不适合作为主力的移动存储设备。

移动机械硬盘拥有便宜大容量的特点，但由于目前固态硬盘的降价，机械硬盘的价格优势在减小，并且因为内部物理结构十分脆弱，所以机械硬盘先天在抗震性，应对突发状况的防护能力上有很大的劣势，因此建议谨慎购买，如果是为了在低预算下获得大容量存储，那购买一个移动硬盘盒加一个国产固态硬盘也不失为一种选择。

移动固态是我目前最推荐的移动硬盘，如果你预算有限那可以考虑自购硬盘盒加上标准SSD的组合，如果是为了安全和稳定，那大品牌的成品移动硬盘在服务，三防和质量上是最优的存在。

首先是成品移动固态的推荐，这是适合大多数人的选择

联想ThinkPlusUS203：179元，256G起，体积十分小巧和U盘大小接近，品牌售后有保障，虽然是SATA3的协议最高读写速度分别只有500Mb/s和400Mb/s,但不到180元的价格也能让人接受，适合推荐给入门用户，是传统U盘的良好替代品。

三星T7:459元，经典的移动固态硬盘，外观漂亮，体积轻薄小巧，采用了NVME协议，在USB3.2Gen2的接口之上可以跑到10Gbps的速度，三星的质量也比较有保障，是一个稳妥的选择。

三星T7shieled：479元，外壳从金属改为硅胶，抗跌落能力大幅增强，具有iP65的防护等级，如果经常出行出差，那选择shieled版本更佳。

闪迪E61与西部数据my passport：价格分别是549元与579元，两者的内在是相同的，都采用了NVME的协议，性能读写方面的表现比三星T7两兄弟更好，定位也类似。闪迪E61采用了硅胶外壳，防护等级是iP55比T7shieled差一些，但多了一个物理挂扣，实用性更佳。

西部数据my passport是我一直用来存放素材的移动硬盘，相当于是闪迪E61的金属外壳精致外观版，整体的厚度非常薄非常轻，性能与颜值并存。

硬盘盒加硬盘是性价比最高的方案。但是需要考虑散热和兼容性，通常也没有三防功能。

绿联硬盘盒：36元，兼容2.5英寸的机械硬盘和者固态硬盘，价格很便宜，可以把旧的sata3固态或者笔记本机械硬盘利用起来，缺点是这款硬盘盒数据线没有采用分离设计，加钱可以买到支持分离的版本，但是售价相比支持Nvme协议的M.2硬盘盒没有优势.

ITGZ 9210:65元，采用了RTL9210主控，发热控制较好，支持Nvme协议，配上一块国产固态，不到两百元就能得到一块500G容量10Gbps速率的移动固态，性价比很高.缺点是稳定性没有保证，没有任何三防能力。

ROG幻影STRIX ARION：399元，堆料和散热十分扎实的Nvme硬盘盒，做工很精良，而且支持三防，外观颜值好看，并且得益于内部豪华的配置，基本不存在挑硬盘的情况，无论是发热较大的SSD还是大容量SSD都能兼容，物有所值。

最后聊聊20Gbps速率的移动硬盘与雷电协议的移动硬盘，这两者的确能带来更好的性能表现，但是在兼容性方面表现不佳，比如20Gbps速率的移动固态，跑满需要USB3.2 Gen2x2双通道版本的接口，一般只有部分台式机的主板上有这种接口，因为传输使用的是双通道，所以即使是标称40Gbps的雷电4和USB4接口也只能让这类硬盘跑出10Gbps的速率，通用性不高。雷电移动硬盘也就意味需要雷电接口，如果是单主控的雷电硬盘盒那只有连接雷电或USB4接口才能使用，搭载了双主控的雷电硬盘盒才能分别在雷电接口或USB3.2接口下使用，通用性问题也不小。这两者都是给有专业需求，预算充足的用户准备的。

普通用户选择10Gbps速率的移动硬盘即可，我之前进行视频剪辑也是在10Gbps速率的硬盘上完成的，足够满足大部分使用场景。

当然，不管用什么样的存储设备，时常备份都是必要的，数据无价，机械硬盘可以因为一次振动而报废，固态硬盘也可能会慢慢到达使用寿命，无论选择了怎样的存储方式，都要保护好自己重要的数据。也不能过度依赖网络存储，在不少场合，移动存储仍然是效率最高，最简单高效的数据存储方式。以上就是天极网这次为大家带来的几款移动硬盘推荐，希望能帮助到大家。