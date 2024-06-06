芝奇动态展示 DDR5-10600超频内存

2024年6月6日 C 世界知名超频内存及高端电竞设备领导品牌，芝奇国际于 「2024台北国际电脑展 (Computex 2024)」 期间，现场展示各式不同 DDR5 内存的极致超频速度，除了常见的台式机电脑内存 U-DIMM，也包含了超频 R-DIMM 及最新的 CAMM2 DDR5 内存模组，展现芝奇将各种不同内存的效能推进到极致的超频技术。

DDR5-10600 32GB (2x16GB) C 空冷双通道的极速巅峰

芝奇致力于追求各世代硬件配备的极限超频潜力，本次成功搭配 AMD Ryzen 8500G 处理器与 ASUS ROG Crosshair X670E GENE 主板，展示惊人的 DDR5-10600 32GB (2x16GB) 极致超频速度，以往这种只能在液态氮极限超频才能达成的超高速度，芝奇已能在一般空冷电脑下以双通道型态展出，再次展现芝奇过人的内存超频技术。

DDR5-9000 CL38 48GB (24GBx2) C 高频率与低延迟的最佳组合

除了追求频率的巅峰，芝奇今年也展示了高频率与低延迟的绝佳组合，搭配 Intel® Core™ i9-14900K 处理器与 ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore 主板，成功将DDR5 2x24GB 双通道模组运行于 DDR5-9000 CL38-52-52-143 的极致速度。

超频CAMM2模组 C DDR5-7800 CL36 48GB

CAMM2为新一代的内存模组型态，芝奇也已成功将超频技术导入此新型态模组，一口气将频率提升至DDR5-7800 CL36 48GB的超高速度，搭配 Intel® Core™ i9-14900KF 处理器与 ASUS ROG Z790 Lengshuikeng Concept 概念主板，充分展现芝奇 CAMM2 模组的超频潜力。

高速大容量超频R-DIMM套装 - DDR5-8000 CL38 24GBx4

随着AI运算及机器学习的运用需求日益普及，芝奇也已进军高频率大容量的R-DIMM内存产品，提供高速运算HPC及workstation系统高效能的内存方案，今年于电脑展搭载 AMD Ryzen™ Threadripper™ 7960X 处理器及 ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI 主板，成功将旗下 Zeta R5 Neo R-DIMM 推向 DDR5-8000 CL38 24GBx4 的超高速度。

超频内存对 AI 应用的性能提升

今年芝奇展台除了一系列的高速内存展机以外，也特别展示了超频内存在多项 AI Benchmark 评分软件下所带来的分数提升，其中分别包含了高频率 DDR5-8200 对比 DDR5-5200 的 Intel Z790 UDIMM 平台，以及 DDR5-6600 对比 DDR5-4800 的AMD Ryzen Threadripper RDIMM 平台，两组平台共执行3种不同的AI Benchmark测试，包含AI Benchmark Alpha，AI Computer Vision Benchmark by UL Procyon以及Llama.cpp Benchmark，三项评分软件都显示在其它配备条件都相同的情况下，以CPU去执行AI benchmark跑分时，高速内存都呈现显著的分数提升，非常具有参考价值。



