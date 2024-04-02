WD Red与追梦人｜小微的天团：用极客态度向世界发声

【天极网DIY硬件频道】科技的发展和变迁之所以引人注目，是因为它吹响了时代高速前进的号角，悄无声息地改变了每个人的生活和工作。有这样一小部分人，他们热衷于率先体验和拥抱最新潮的科技，执着于用理性探索技术背后的细节和故事。他们对每一步微小的技术升级都保持敏感与好奇，甚至像孩子般如数家珍地向周围人科普新鲜的技术和产品，他们称自己为“极客”。在人人都能用社交媒体展现自我的时代，“极客”们也因志同道合走到一起，趁着视频创作的热潮，用独特的方式向世界展示他们的态度和洞察。

点击查看西部数据用户分享系列 C WD Red Plus & Pro NAS搭建指南@小微的天团

“小微的天团”就是这样一个由极客组建的团队。自2021年建立以来，他们已经在Bilibili.com上陆续发布了近百支精心制作的科技产品评测和技术科普视频。在眼下这个流量博主扎堆、热点批量炮制、标题夺人眼球的信息爆炸时代，始终坚持走理性技术路线的“小微的天团”难免显得有些“另类”。但他们对自己的定位相当清晰――不求做最瞩目的博主，只为真正热爱技术的观众分享科技干货，让每支视频都经得起专业的推敲和时间的考验。因此，他们的每一支视频都经过反复的打磨，凝聚了整个团队的心血。有时仅仅是短短一行的数据，背后却承载了加班加点数十次的技术测试。每个趣味生动的镜头，也可能是视频团队不断NG尝试后的成果。不积跬步，无以至千里，正是这日复一日的坚持，为他们赢得了一批忠实观众。

对于“小微的天团”这样高产的工作室来说，同步多平台数据、输入输出上百条视频素材可谓家常便饭，存储空间也因此时常面临告急的情况。同时，由于追求更高效的内容产出，每位成员分工明确、各司其职，线上协作已成常态。为了避免信息不对称或版本错误导致的返工，从前期的选题调研、产品实测、脚本构思到实景拍摄和后期剪辑，每个环节都要求信息准确、步调一致。团队很快意识到，他们既要能够备份海量素材的超大容量，又要7*24小时稳定安全的存储环境，还要能满足协同办公、提高传输速率的卓越性能，因此，他们迫切需要建立更完善的数据存储方案。

目前，采用移动存储设备是应对大部分存储需求时会优先考虑的解决方案。这类设备虽然即插即用，但共享不便;云盘易于共享、上手简单，却极易受到网络环境的影响，拖慢效率;专业的数据服务器面面俱到，但成本高且维护难，这些选择对于“小微的天团”这种尚年轻的初创团队来说并不合适。不过这样一支爱“折腾”技术的团队还是带着极客的思维找到了合适的解决方案――搭建适合中小型团队的网络附加存储NAS(Network Attached Storage)。NAS是目前中小企业及专业用户的比较常用的存储解决方案，允许多用户同时访问、共享或编辑网络存储设备上的文件和数据。哪怕是多用户并发写入数据至NAS RAID系统，即便是大文件，也仍能更接近随机写入特性。“小微的天团”借助NAS存储便于数据共享和协同工作的优势，为工作中的数据存储难题扫清障碍，提升了团队整体的工作流畅度和幸福感。

在为NAS系统挑选存储产品时，小微的天团选择了西部数据旗下三款专为NAS使用场景打造的产品――WD Red™ Pro HDD、WD Red™ Plus HDD和WD Red™ SN700 NVMe™ SSD。基于各类使用场景的需求，他们甚至通过组建不同的RAID阵列，探索出三种适合团队的存储模式，既保障了数据传输的高效、稳定和安全，又满足了对大容量和协同作业的需求。

WD Red Pro和WD Red Plus是西部数据旗下专为NAS使用场景打造的HDD产品系列，以应对NAS场景下7*24的工作负载环境，方便在任何时间、任何地点都能顺利访问。产品不仅采用了CMR传统磁记录，还搭载了西部数据独家的NASware™ 3.0技术，可优化NAS系统的性能，提高HDD的兼容性、集成度、可升级能力和可靠性，改进系统的存储性能。除此之外产品还具备了RAID错误恢复控制功能，减少配置为RAID模式时可能会出现的错误和掉线问题。WD Red Pro HDD目前已出货高达24TB的容量，而WD Red Plus目前提供高达14TB1的容量，超大的存储空间可以帮助在视频制作过程中尽可能多地保存高清素材，并对旧素材进行分类归档。值得一提的是，WD Red Pro HDD系列中20TB、22TB和24TB1容量版本还搭载了西部数据独家的OptiNAND™技术，整体读写性能和稳定性更为优秀，帮助团队在大容量文件的传输过程中减少时间浪费。

为了减轻团队多终端并行访问时的数据读写压力，同时扩展在线视频后期和Docker等使用场景，小微的天团还为NAS平台额外配置了具备3,400 MB/s和3,100MB/s的顺序读写速度(4TB版本)的WD Red SN700 NVMe SSD作为优化的缓存解决方案，更进一步提升工作效率。同时WD Red SN700 NVMe SSD提供了高达5,100 TBW(4TB版本)和5年有限保修，为数据安全长久使用保驾护航。

数字化时代发展浪潮之下，数据的重要性在不断提升，妥善处理和保存数据与每个人的生活都息息相关，对于中小型企业和家庭用户来说，构建NAS私有云不仅能显著提升工作效率，也能为个人数据备份和丰富娱乐场景带来更强的幸福感。西部数据多年以来积极聆听广大用户的需求和反馈，不断探索并打造出专为NAS使用场景而生的高品质存储解决方案。凭借WD Red Pro HDD、WD Red Plus HDD和WD Red SN700 NVMe SSD等创新产品，西部数据为消费者提供了一站式的选择，也为更多像“小微的天团”这样的团队提供了坚实的数据存储基础，助力他们以执着和理性的“极客态度”向世界发声。