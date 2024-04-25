五一出行记录精彩 金士顿大容量SD卡推荐

世界那么大，是不是都想走出去看看？正所谓“青春没有售价，旅途就在脚下”。马上就要迎来五一长假，连放5天，现在终于有机会出省，甚至出国去看看外面的世界。大部分人旅游的重点总结起来只有两点，拍美照和被拍美!风景、酒店、美食等都是为拍照而存在的配角。虽然智能手机的拍照功能已经可以满足一部分人的拍照需求，但很多人对画质、色彩、光线有着更高的追求，他们想要在各种复杂环境条件下拍摄出“高品质”的照片，并记录更多旅途中值得捕捉的精彩瞬间。所以，数码相机、单反相机每逢长假前都呈现井喷式销售，专业的相机通常拥有更大的感光元件，并且更大尺寸的镜头往往拥有更大的通光量，即便昏暗的环境中依然可以拍摄出更高水准的照片。

当然，还有一点千万不要忽视，那就是要为数码相机、单反或微单相机匹配一款高品质、高性能、大容量的SD存储卡，千万不要小看这一枚小小的存储卡，品质不过硬将可能导致旅游拍摄的数据丢失或损坏，而容量不足将会导致旅行途中的美好瞬间无处安放，旅游的好心情也会荡然无存!

金士顿”蓝卡” 高性价比之选

对于大多数数码相机或者单反、微单相机，高品质、高性能、大容量的SD存储卡可以满足长时间和高负载的拍摄。金士顿Canvas Go!Plus SD存储卡不仅适合这些高性能的相机进行静态拍摄，而且可以胜任 4K 视频拍摄，并且还有出色的性价比，被广大用户亲切的称呼为“蓝卡”。

金士顿Canvas Go!Plus SD存储卡支持UHS-I、Class10、U3、V30标准，存储容量从64GB-1TB，大容量的存储卡更适合长途旅行，毕竟可以一次性存储更多图像及视频，不用为容量不足而烦恼。而且这款金士顿“蓝卡”的性能也很强，读写速度可以达到170MB/s和90MB/s(其中64GB的读写速度为170MB/s和70MB/s)。并且，这款存储卡不仅可以支持数码相机、单反相机，也可以兼容其他设备，甚至通过笔记本电脑自带的SD读卡器为没有扩展空间的笔记本电脑进行扩容。

性能进阶之选 金士顿V60存储卡

对于有更高要求的用户，例如专业单反、微单相机，连拍可以达到每秒15张甚至更多，这就需要存储卡有更高的写入速度，否则前1秒拍摄的数据还没有写入存储卡，后1秒拍摄的数据又要开始写入，一旦相机内置缓存空间被填满，相机就会停止拍摄新的照片。因此，为了发挥相机的全部性能，速度更高的存储卡就显得非常重要。

金士顿Canvas React Plus V60 SD存储卡就是针对有更高拍摄需求的用户量身打造，支持Class10、U3以及更高的V60、UHS-II标准，存储容量从128GB-1TB，读写速度可以达到280MB/s和150MB/s(其中128GB的读写速度为280MB/s和100MB/s)。更高的性能可以从容应对高端单反相机的连拍，以及更高标准的视频拍摄，放心记录旅行沿途的风景。

五一出行，准备了高端的拍摄相机，推荐大家尽量准备高质量的存储卡，尤其是大容量的存储卡。以前存储卡的容量一般局限在256GB以内，随着高端设备的出现，拍摄的照片、视频的容量也越来越大，512GB或者1TB的大容量存储卡就成了用户的优先选择。趁五一黄金周来临之前，有出行计划可以抓紧购买大容量、高性能的金士顿存储卡带去旅行吧，金士顿为用户提供了终身保固，用户可以放心使用!

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