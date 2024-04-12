适合的才是最好的 金士顿性价比U盘推荐

日常工作、学习中传输的文件在不知不觉中越来越大，以前一张照片只有区区几MB，一首MP3格式的歌曲也只有几MB，影视文件略大也很少超过1GB，无论是8GB或者16GB的USB闪存盘都可以很快完成数据的传输工作;而现在一张高质量的照片能达到30MB，一首无损音乐更是突破100MB，2K影视剧随便都能达到2GB以上，4K影视剧超过10GB更是家常便饭。





再看看手中的8GB或者16GB容量的USB 2.0接口闪存盘，不仅容量受限，数据的传输速度更是让人无法忍受，每秒写入速度只有可怜的个位数，一部GB级的影视剧需要5-6分钟，所以，为了更高效的完成数据传输，节省宝贵的时间，马上升级手里的USB闪存盘吧!

贵气黄袍加身 新款金属盘小巧便携，无帽金属接口，尾部圆形钥匙环设计，尺寸只有39x12.2x4.6mm，重量只有区区5g，与以往版本最大的不同就是贵气的金色外观。

在性能方面，金士顿DTSE9G3闪存盘已经支持到了USB 3.2 Gen 1标准，读取速度最高可以达到220MB/s，写入速度更是达到了100MB/s，与之前的USB2.0闪存盘相比，速度的提升立竿见影。在容量方面，提供了64GB、128GB、256GB和512GB四种规格，可以让用户轻松存储海量数据。

适用多平台 双接口让数据存储更方便

金士顿DTDUO3CG3闪存盘创新的双接口设计为更多用户带了极大的便利，将Type-C和Type-A两种不同规格的接口融于一身，并且尺寸只有区区29.94x16.60x8.44mm，甚至在如此娇小的尺寸内还为Type-C接口设计了多彩转盖帽，确保接口的安全性。双接口的好处在于可以将不同平台的数据进行整合存储，例如Type-C接口的智能手机、平板电脑、笔记本电脑，以及Type-A接口的台式电脑、笔记本、游戏机、电视机顶盒、智能电视等设备。

在规格方面，金士顿DTDUO3CG3闪存盘支持USB 3.2 Gen 1标准，可以提供200MB/s的读取速度，在容量方面提供了64GB、128GB和256GB三种容量。对多平台有数据存储需求的用户，首选这款双接口的金士顿DTDUO3CG3闪存盘。

精致超小型 高级金属USB闪存盘

在金士顿的USB闪存盘中，体积最小巧的当属DTMC3G2闪存盘，其体积比DTDUO3CG3闪存盘更小巧，只有24.95x12.20x4.5mm，如此娇小的体积不仅适合日常使用，还适合车载，甚至用于存储空间不足的笔记本电脑扩容，当插入USB接口后，仅露出极短的一部分，不影响日常使用。并且，这极短的一部分还被设计为钥匙环，镂空的钥匙环采用非对称设计，上短下长，方便日常插拔使用。

虽然体积小巧，但是规格毫不含糊。同样支持USB 3.2 Gen 1标准，可以提供200MB/s的读取速度，在容量方面提供了64GB、128GB和256GB三种容量。如果希望自己的金士顿USB闪存盘可以极致小巧，那么这款就是唯一的选择。

这三款高性能的金士顿USB闪存盘均采用金属机身，坚固耐用，并且容量规格丰富，轻松满足当下用户对数据存储容量的需求。此外，金士顿还为这三款产品还提供了5年保固、免费技术支持，让用户可以放心购买，安心使用。

金士顿DTSE9G3闪存盘京东商城购买链接：

https://item.jd.com/100085584933.html

金士顿DTDUO3CG3闪存盘京东商城购买链接：

https://item.jd.com/100039496890.html

金士顿DTMC3G2闪存盘京东商城购买链接：

https://item.jd.com/100022908227.html

关于金士顿科技公司

从大数据到笔记本电脑和个人PC，到基于IoT物联网的智能设备和可穿戴设备，再到嵌入式设计与合同制造，金士顿涉及人们的生活、工作和娱乐等方方面面。全球最大的PC制造商和云托管公司在生产制造中都离不开金士顿的产品和解决方案，而金士顿创新的热情也不断推动着全球科技的发展与革新。金士顿努力超越自我，不断拓展业务领域，通过提供高效的解决方案来满足更多客户的需求，并期望看到更美好的前景。