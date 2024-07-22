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芝奇推D5-8000旗舰Trident Z5 Royal Neo皇家戟EXPO系列内存

2024-07-22 15:41:55 天极网硬件频道

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  2024年7月19日 C 世界知名超频内存及高端电竞设备领导品牌，芝奇国际推出专为最新AMD AM5平台所打造的旗舰Trident Z5 Royal Neo皇家戟EXPO系列DDR5内存，首发规格最高达DDR5-8000 CL38-48-48-127并提供48GB (2x24GB) 及 32GB(2x16GB) 两种容量选择。承袭Trident Z5家族系列如超跑般的独特流线造型散热片设计，经过精工细腻的电镀处理，拥有如镜面清澈透亮的高质感光泽，搭配如水钻般晶亮璀璨的导光设计，打造出硬件美学的崭新层次。皇家戟EXPO全系列采用高质量严选颗粒打造，提供金银双色可选择，是极限超频好手以及高端电竞玩家不可错过的梦幻首选。

芝奇推D5-8000旗舰Trident Z5 Royal Neo皇家戟EXPO系列内存

芝奇推D5-8000旗舰Trident Z5 Royal Neo皇家戟EXPO系列内存

  DDR5皇家戟EXPO 系列

  皇家戟系列是芝奇以极高标准的时尚奢华工艺带入硬件产品设计的旗舰力作，全系列采用高质量 DDR5 IC 颗粒并采用严苛的测试标准与验证流程，此次推出的EXPO版本，是AMD玩家兼并高速性能与时尚美学于一身的崭新DDR5 内存方案。

  DDR5-8000超高频率EXPO内存规格

  随着最新AMD 9000系列处理器的推出，芝奇将旗下EXPO超频内存规格提升至 DDR5-8000 CL38-48-48-127 超高频率，并提供48GB (2x24GB) 及 32GB(2x16GB) 两种容量选择，只要搭配可支持的主板及配备，在Uclk与Mclk为1:2的设定下，AMD玩家们即可轻松享受DDR5-8000的高频率超频体验。

芝奇推D5-8000旗舰Trident Z5 Royal Neo皇家戟EXPO系列内存


  支持 AMD EXPO & 上市信息

  本次皇家戟EXPO系列的超频规格皆已导入 AMD EXPO 超频技术，使用者只需于主板 BIOS 中开启 EXPO 功能，并搭载可匹配的主板及 CPU，即可让内存运行于官方标示的超频速度。套装于8月开始陆续贩卖，消费者可洽询芝奇各地的合作经销商及通路伙伴。

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