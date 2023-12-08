闪迪高性能存储好物推荐，年终好价节满足你个性化存储需求

【天极网DIY硬件频道】在数据无处不在的当下，选购适合不同场景使用的存储设备，势必能为自己的工作、学习、娱乐带来极大的帮助。以自驾游场景为例，车辆行驶中的行车记录仪、娱乐影音设备均离不开性能稳定的存储设备的加持，抵达景点之后的拍摄同样也需要相关存储设备的支持，比如相机的SD卡，再比如当下流行的闪存盘等。其实，除了自驾游场景外，用到存储设备的场景还有学习、工作、视频制作等场景......

一年一度的年终好物节将于12月9日20:00开启，为了满足用户在不同场景下的存储需求，闪迪携旗下存储卡、PSSD、闪存盘等存储设备加入促销阵营，触底的价格、出众的性能，有需要的网友可以提前关注。具体促销请于12月9日20:00关注天猫商城SanDisk闪迪官方旗舰店。接下来，笔者也将推荐几款值得入手的闪迪存储设备，期待为您的购买带来帮助。

存储卡

无论是相机、摄像头，还是无人机，都需要用到存储卡，也正因为如此，存储卡也成为了大多数人在生活中遇到的最常见的存储设备。在实际使用过程中，存储卡凭借小巧的体积、出众的性能深受用户的喜欢。

1、闪迪至尊超极速SDHC和 SDXC UHS-I 存储卡

在存储卡品类中，笔者首先推荐的是闪迪至尊超极速系列SD存储卡，其采用闪迪讯闪技术，节省内容卸载时间，满足U3、V30视频等级，防水、防震、耐热耐冷，可选容量为32GB、64GB、128GB、256GB、512GB、1TB等，其中，64GB以上容量的读取速度高达200MB/s，256GB以上容量的写入速度高达140MB/s。

整体来看，闪迪V30能够提供相对卓越的性能，满足超高清视频的拍摄需求，有需要的朋友，可以点击这里了解产品详情。

2、闪迪至尊超极速移动 microSD UHS-I 存储卡

闪迪至尊超极速移动MicroSD存储卡，支持V30、U3、A2传输标准，兼容microSDHC、SDXC、UHS-I等设备，读取速度最高可达190MB/s，写入速度最高可达130MB/s，提供32GB-1TB等多个容量。防水、防震、抗冲击，附赠数据恢复软件。

其中，256GB-1TB的读取速度最高可达190MB/s，写入速度最高可达130MB/s;128GB的读取速度最高可达190MB/s，写入速度最高可达90MB/s;64GB的读取速度最高可达170MB/s，写入速度最高可达80MB/s。这款存储卡也成为运动相机和无人机的理想之选，有需要的朋友可以点击这里关注。

3、闪迪专业级高耐用microSD 存储卡

闪迪专业级高耐用microSD存储卡，适用于行车记录仪及家庭监控摄像头，高度耐用，可拍摄长达20,000小时的全高清视频，经过恶劣环境测试，可防水、耐冷耐热、抗冲击抗X光、大容量，可捕捉及存储更多超高清视频及全高清视频，高达100MB/s读取速度，快速传输或备份视频到电脑。有需要的朋友可以点击这里关注。

移动固态硬盘

我们知道，在普通文字办公场景下，文档类文件一般占内存较小，普通机械硬盘、移动硬盘足够使用。然而，在在进行多媒体编辑、视频处理工作的时候，动辄数个GB甚至数十个GB的素材，使用PSSD要比机械硬盘省时、省力。今天，笔者也将带来几款PSSD产品。

1、闪迪至尊极速移动固态硬盘卓越版(E61)

闪迪E61采用NVMe高速技术，读取速率达1050MB/S，写入速率达1000MB/S。支持AES 256位硬件加密，有效保护数据内容。兼容各种USB Type-C接口智能手机，实现快速方便备份。硅胶外壳，设计坚固，防冲击、震动，能承受3米坠落，具有IP65等级防水防尘性能。

除了原有的云墨黑外，闪迪E61新增海天蓝、松柏青配色，容量有1TB、2TB、4TB可选，有需要的朋友可以点击这里关注。

2、闪迪至尊超极速移动固态硬盘 Pro版(E81)

闪迪E81采用NVMe高速技术，读取速率达2000MB/S，写入速率达2000MB/S。支持AES 256位硬件加密，有效保护数据内容。兼容Type-C接口智能手机，实现方便备份。设计坚固，防冲击、震动，能承受2m坠落，具有IP55等级防水防尘性。

目前，闪迪E81有1TB、2TB、4TB等容量规格可选，有需要的朋友可以点击这里关注。

3、闪迪移动固态硬盘(E30)

闪迪E30拥有高速固态性能，读取速率高达800MB/S。能连接各种PC及Mac电脑，广泛兼容，可经受高达2米的坠落。产品整体尺寸为长96.9mm×宽46.9mm×高9.91mm，设计小巧方便携带。

闪迪E30有480GB、1TB、2TB等规格可选，其中，1TB-2TB读取速度高达800MB/s;480GB读取速度高达520MB/s。有需要的朋友可以点击这里关注。

闪存盘

移动互联网时代，除了电脑等设备可使用的闪存盘之外，越来越多的用户开始使用手机拍摄视频、照片，然而这也为有限的手机存储空间带来压力，手机闪存盘的出现，可以有效地对手机进行扩容，减轻了存储负担。今天笔者也将为大家带来几款适合电脑、平板、手机等设备的闪存盘产品。

1、闪迪至尊高速酷奂USB 3.1 闪存盘(CZ74)

此款产品升级读速高达400 MB/s，30秒传完一部电影，日常大文件轻松秒传。采用高性能USB3.2标准，高效传输文件，轻松无压力。小巧便携的时尚外观，金属外壳材质，保护数据更安全。

闪迪CZ74有32GB、64GB、128GB、256GB、512GB等容量规格可选，其中32GB、64GB的读取速度为150MB/s，128GB、256GB、512GB读取速度高达400MB/s，有需要的朋友可以点击这里关注。

2、闪迪至尊高速酷豆闪存盘(CZ430)

闪迪至尊高速酷豆是迷你型闪存盘，与无线鼠标接收器一样大小，挂环的设计方便携带不易丢，插在电脑上不占地方，同时也非常适合车载使用。高速缓存，标称读取速度130MB/s，写入速度40MB/s。

这款闪存盘支持USB 3.1(Gen.1)容量有16GB、32GB、64GB、128GB、256GB、512GB多种可选。有需要的朋友可以点击这里关注。

3、闪迪至尊超极速 USB 3.2 固态闪存盘(CZ880)

闪迪 CZ880支持USB 3.2接口，读写速度分别可达420MB/s。铝制金属外壳提供耐用性，附带的数据恢复软件还可以实现文件恢复。产品尺寸11.0x21.0x71.0mm，重量约17g。

目前，CZ880有128GB、256GB、512GB、1TB，有需要的朋友可以点击这里关注。

4、闪迪至尊高速酷锃 (Type C) 闪存盘(DDC4)

新推出的闪迪至尊高速酷锃(Type C) 闪存盘具备USB 3.2 Gen 1高性能，提供高达400MB/s的读取速度，拥有Type-A、Type-C 两种接口，时尚金属外壳，旋转设计可保护接口安全。

该产品提供64GB、128GB、256GB容量，颜色有繁星金、深空灰可选，有需要的朋友可以点击这里关注。

5、闪迪至尊高速酷柔OTG USB 3.1 (Type-C) 闪存盘(DDC3)

闪迪至尊高速酷柔OTG USB3.1(Type C)闪存盘，具备USB 3.1 Gen 1高性能，拥有高达150MB/s的读取速度，可以在USB Type-C智能手机、平板、苹果电脑及USB Type-A电脑之间传输各种文件，5年质保。

目前，闪迪DDC3 新增竹松绿、青花蓝、丁香紫，满足您在时尚方面的需求，有需要的朋友可以点击这里关注。

写在最后

原有设备存储空间不足、传输速度慢？甚至没有好的数据备份方式？不要急，您可以使用笔者推荐的几款存储设备，闪迪品牌也值得信赖。另外，在一年一度的年终好价节，闪迪也将带来促销，具体促销请于12月9日20:00关注天猫商城SanDisk闪迪官方旗舰店。