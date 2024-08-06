高速存储畅玩3A大作 8月游戏电脑配置参考

这个暑假最值得期待的是什么？当然就是国产3A大作《黑神话：悟空》，想要酣畅淋漓的游戏，你的游戏主机是否能流畅运行呢？如果还是若干年前的老爷机，趁暑假赶紧升级吧，期间还可以痛痛快快玩几天其它游戏，如果不知道怎么选择配件，下面三套不同价位的游戏主机供参考，抓住机会打造暑假“战机”。

4000元预算 3A大作1K天花板

预算有限，哪怕只有4000余元也没关系，1K游戏的天花板配置依然手拿把掐。其他3A游戏或者网游更是不在话下，闲话少说，看配置!

如果问当前热门的处理器是哪款？十有八九会想到英特尔酷睿i5-12600KF，即便不超频，跑满默认频率依然是一款性能出色的处理器。物理6+4核16线程，大核默认频率3.7-4.9GHz，小核默认频率2.8-3.6GHz，三级缓存20MB。匹配的主板选择了有口皆碑的微星BAO破弹系列B760主板，而且是DDR5内存的版本，虽然功能较少，但是用料扎实，做工优秀，充分满足用户的基本需求，并提供了一定的升级空间。例如两条内存插槽可支持DDR5-6400(OC)，2组M.2插槽用于扩展固态硬盘等等。

主板虽然只有2条内存插槽，但是现阶段可以先选择单条16GB内存，未来如果再有需求和预算还可以再添加一条组成2x16GB的双通道组合。所以，当前内存的选择不仅需要足够的性能，还有品质。综合考虑Kingston FURY 超级野兽DDR5 6000 16GB内存是一个理想的选择，首先这款内存的速度比较理想6000MT/s，远超DDR4内存的速度，这也解释了为什么主板选择DDR5内存版本而不是DDR4内存版本;其次，这款内存是低延迟版本，CL值只有30，速度显然会更快一些;最后，Kingston FURY的品牌是品质和性能的保障，即便过1-2年再升级内存，市场上依然可以找到这款内存售卖，用户可以轻松配对。当然，也可以现在一步到位，选择2条16GB组成一劳永逸的双通道32GB组合。

固态硬盘的选择就是金士顿NV2 PCIe 4.0 NVMe固态硬盘，当前点名率较高的一款固态硬盘，毕竟拥有金士顿的金字招牌，而且不足400元的价格就可以获得1TB的大容量，并且速度达到3500MB/s和2100MB/s的读写速度，还有三年的有限保固，让玩家放心使用、售后无忧。主板还有一组M.2接口，未来还可以再升级更大容量或者更高性能的固态硬盘。

显卡怎么选？很多用户和玩家都会很纠结，其实只要核心一样，性能都不会有太大的差距，而造成的价格差多产生于散热系统和品牌溢价。那么，1K画质的天花板级显卡是哪款？RTX4060，而其中性价比较高的就是影驰 RTX 4060 金属大师OC，GDDR6 8GB显存，核心加速频率可以达到2565MHz，金属镂空背板配2个92mm大静霜风扇，满载温度60-70℃，待机温度只有40-45℃。对于很多用户和玩家而言，RTX4060毫无疑问是绝大多数用户的游戏显卡天花板。

8000元战机2K高刷游戏大作

预算充足的玩家，8000元就可以高刷2K游戏大作，并且预留充足的可升级性，延长整机的使用周期，从长远角度出发性价比更为出色。

无需超频，英特尔中国版的小黑盒酷睿i7-14790F给予玩家充足的性能，物流8+8核24线程，大核频率2.1-5.4GHz，小核频率1.5-4.2GHz，二级缓存24MB，三级缓存36MB，在英特尔处理器中，综合性能稳居前十。匹配的主板则是Z790芯片组的DDR5版本主板，华硕的品质、功能均属上乘，可以提供用户更长久的稳定性，并且这款主板提供了14+1供电模组，4条内存插槽支持DDR5-7200(OC)以及3组M.2接口。

内存一步到位选择低延迟版本的Kingston FURY 超级野兽DDR5 6400 16GBx2套条CL值只有32。2条16GB组成的32GB已经可以充分应对当前和未来的游戏需求，甚至可以说是一劳永逸的选择，当然，未来依然有空间再添置两条内存，组成更大容量。

固态硬盘选择性能更为强劲的金士顿 KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2固态硬盘1TB，读写速度达到了惊人的7000MB/s和6000MB/s。而且，采用了半高式石墨烯铝制散热器拥有出色的散热表现，确保硬盘在高性能运行时依然可以保持凉爽。更重要的是，目前这款固态硬盘的性价比十分出色，价格甚至不足600元，还有金士顿提供的长达5年的有限保固。

显卡方面，相比RTX4060性能更高的就是RTX4060Ti，但是在这中间还有一款极具性价比的显卡，那就是来自AMD的RX 6750 GRE，而且是12GB的版本，性能比较RTX 4060Ti，但是价格却便宜了大几百元，可以省出一块固态硬盘。讯景 RADEON RX 6750 GRE海外版12GB的售价只有2300余元，相比10GB的版本，无论核心频率、流处理器、显存容量、显存位宽都有较大提升，所以才有能力挑战RTX4060Ti，目前游戏显卡中的性价比担当!

8000元AMD平台高刷游戏主机

同样是8000元，AMD平台显然性价比会更高，甚至每一个配件都处于领先地位，从处理器到显卡、内存、硬盘，如果只考虑性能和性价比，而不考虑其他主观因素，AMD平台可以闭眼入!

AMD的锐龙9 7900X处理器在价格上和英特尔酷睿i7-14790F大体相同，只有百元差距，但是在综合性能方面依然是AMD平台领先。AMD锐龙9 7900X处理器拥有12核24线程，核心频率4.7GHz，加速评率5.6GHz，二级缓存12MB，三级缓存64MB，鲁大师成绩108.8万左右，而英特尔酷睿i7-14790F只有100.6万。与之匹配的主板就是华硕的B650芯片组主板 TUF GAMING B650M-E，这款主板不仅有4条内存插槽，更重要的是其M.2接口支持PCIe 5.0x4可提供128Gbps的卓越性能表现，并向下兼容PCIe 4.0x4。

主板提供了4条内存插槽，但实际2条16GB的内存组成双通道32GB已经足够应用，Kingston FURY 超级野兽DDR5 6800 16GBx2套条拥有6800MT/s的速度以及更低的CL34延迟，无论游戏或者日常学习工作都绰绰有余。如果未来感觉内存不足还可以通过另外两条内存插槽再添置内存升级就可以了。

未来PCIe 5.0x4固态硬盘将进入寻常百姓家，而现阶段可以充分发挥PCIe 4.0x4的固态硬盘就已经够用了，Kingston FURY叛逆者PCIe 4.0 NVMe M.2固态硬盘速度可以轻松超过7000MB/s，其中1TB版本的读写速度达到了7300MB/s和6000MB/s，更高的性能对于游戏的安装、启动和地图加载等都有很大的提升。

显卡的选择无法绕开价格，英伟达RTX40系的价格普遍偏高，AMD的高端新显卡价格也不菲，退一步而言，上一代的AMD RX6800的性价比现在就显得十分出色，公版价格基本不超2500元，相比同价位的RTX4060，鲁大师的参考分数差距十分巨大。AMD RX6800公版的分数达到了64.8万，排行榜位列第21位，而RTX4060的分数只有38.9万，排行榜位列58位。AMD上一代高端显卡实力碾压英伟达RTX40系入门级显卡。

无论是4000元价位还是8000元价位，玩家游戏体验不同，但是游戏的乐趣大抵相同，高性能的游戏主机不仅要关注处理器、显卡，还要关注内存和硬盘，尤其是高性能的固态硬盘，肉眼可见的提升性能，无论是开机速度、游戏加载速度都会有极大改善。低时序的内存也是未来一段时间玩家关注的焦点，毕竟同速度的内存低时序版可以提升大型游戏和软件等综合体验，尤其是在价格相近的前提下，低时序的内存是玩家们的理想之选。现在，欢迎各位玩家对号入座，组装自己的爱机投入到暑假大作战当中吧!

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