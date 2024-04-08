金士顿全系列存储产品参展2024大数据存储峰会

【天极网DIY硬件频道】2024年4月9-11日，全球存储品牌金士顿将携一系列高可靠性存储产品及解决方案亮相在深圳福田会展中心举行的深圳国际大数据与存储峰会暨展览会。金士顿在峰会期间不仅会系统的向客户和同行展示金士顿的高性能存储产品及解决方案，还将通过与各行业客户的深度交流，了解客户需求，努力创造双赢的合作关系。

深耕主业，做精专业，是金士顿自创立以来一直坚持的方向，所以才可以在存储专业领域拥有超过30年的深厚积淀，同时通过产品专家和工程师们的不懈努力，持续不断地为客户提供一流的产品可靠性、服务与支持。也正因如此，金士顿凭借广大用户对产品和服务的肯定，可以常年在存储领域的各项排名中名列前茅。

根据分析公司集邦咨询的数据显示，截止2022年，在全行业DRAM模组销量同比下降的大环境下，金士顿以78.12%的市场占有率和135亿美元的营收，依然保持着连续20年全球领先的地位;金士顿带备受用户肯定的存储产品及解决方案也将集中亮相本次大数据与存储峰会。

在峰会期间，金士顿将为行业及企业客户展示全面、专业的OEM存储解决方案，其产品涉及医疗、教育、通讯、游戏、银行、监控、工控和车载等诸多行业领域。产品覆盖OEM内存、OEM SSD、服务器内存、企业级固态硬盘、高可靠性存储产品等行业产品。金士顿OEM团队还将全面提供从测试到采购，故障分析到返修等一整套完整而专业的服务，让客户放心选择，安心使用。

金士顿此次参展的重点产品包括可超频服务器内存、高稳定性的企业级SSD产品、高兼容性内存产品、服务器内存、存储卡-SD、microSD，USB闪存盘等等。

金士顿Kingston FURY持续不断推出更高规格的可超频服务器内存系列，充分满足下一代工作站和高端台式机的运行需求。Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM 内存系列拥有更高的带宽和可靠性，同时不会牺牲服务器级内存所具备的数据完整性和高质量等级，可以充分满足创作者、工程师和数据科学专家等专业人士的最新应用和工作需求。该内存系列支持Plug N Play，且通过了XMP 3.0认证及EXPO认证，拥有预优化时序、速度和电压，能够实现强大的超频性能，通过认证的主板配合四通道或八通道套条，只需选择一个配置文件，可实现最大256GB容量、最高6800MT/s的传输速度。

金士顿服务器内存-数据中心DRAM锁BOM且100%采用动态服务器内存Burn-In测试，生产过程有35个关键质量控制点检测，保障出厂产品具有超高的稳定性及一致性;符合CE、RoHS等多项专业认证。

金士顿企业级SSD是快速、可靠的企业级存储产品，金士顿DC系列企业级SSD支持端到端数据路径保护、多命名空间管理、遥测监控，具有高性能、高可靠性、高稳定性;结合了断电保护(PLP支持热插拔)、严格的Qos设计(具备低延时特性)和加密技术。产品重量轻、功耗低，可使系统更加高效节能;可广泛支持各种对性能和可靠性要求较高的高性能Tier0计算、服务器和存储系统的企业环境和应用需求。

金士顿高可靠性存储产品还包括SD、microSD存储卡，USB闪存盘，适用于安卓系统的手机以及无人机、单反相机和安防摄像头等各类产品;可为照片、音乐、视频等提供移动文件存储。

如果想更深入了解金士顿企业级产品或OEM解决方案，欢迎大家届时亲临深圳福田会展中心1展厅1B011金士顿展台进行观摩、咨询与交流。



