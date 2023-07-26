英睿达发布新款移动固态硬盘 专为需求高性能用户设计

【天极网DIY硬件频道】7月26日，Crucial英睿达宣布推出X9 Pro和X10 Pro两款高性能移动固态硬盘，提供1TB、2TB、4TB容量，主要面向摄影师、设计师等内容创作者或需要高性能用户。

相比此前推出的X6/x8系列，新品外观设计更加方正、硬朗且小巧。据介绍，两款产品均采用美光TLC NAND，以及单ASIC移动存储架构，实现了超紧凑、轻量化外形，使之成为业内每平方毫米容量最大的产品。其中，英睿达X10 Pro是品牌目前速度最快的外接固态硬盘，顺序读写速度分别达到2100MB/s和2000MB/s ，能够快速完成海量素材备份、传输，也可以流畅对盘内素材编辑、修改、渲染。英睿达X10 Pro重量约42g，支持IP55级防尘防水，可以兼容Windows、macOS、Android以及游戏主机等多个平台。

英睿达X9 Pro的性能同样不俗，顺序读写速度可达1050MB/s，足够满足创作者、玩家等用户需求。产品尺寸65x50毫米，重量仅38g，携带方便，随时可用，并且也支持IP55级防尘放水，可靠性有所保障。对于喜爱拍摄、在本地存储影像、数据的用户而言十分实用。英睿达X9 Pro同样支持Windows、macOS、Android等平台，具备广泛适用性。

目前Crucial英睿达X10 Pro、X9 Pro两款高性能移动固态硬盘在海外售价分别为119.99美元起和79.99美元起，据悉产品即将登陆中国市场。