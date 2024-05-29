　　无处不在的铠侠存储

高性能存储最远可以出现在什么地方？对于铠侠而言，从遥远的太空，到身边的手机、家电，几乎所有智能化设备与存储息息相关，特别随着各行各业对存储需求不断增多，存储容量和性能变得更为重要。

例如，在过去很长一段时间中，人类在太空收集的数据需要带回地球、录入计算机后才能处理。没有了大气层的保护，太空对人类和机器都非常不友好，需要随时对抗宇宙辐射，对抗带电的亚原子粒子对电子设备造成的干扰，对抗突如其来的各种设备不稳定状态。经过不懈努力，铠侠与HPE合作，已经在国际空间站实现了高性能的边缘计算，HPE Spaceborne Computer-2配备了铠侠Value SAS、企业级SAS和NVMe SSD的，可支持进行超过130TB数据存储容量的科学实验。

让存储奔向太空只是铠侠的业务之一，无论空间站、数据中心、手机、家电，都有着铠侠存储技术活跃的影子。作为NAND闪存技术发明者，铠侠致力于将稳定、可靠的高性能存储方案推向各个领域，并让存储无处不在。

从奔向太空，到落地家电

随着NG-20任务火箭发射奔向国际空间站的产品包括铠侠RM系列Value SAS、PM系列企业级SAS和XG系列NVMe™ SSD。在太空中，铠侠高性能固态硬盘所组成的130TB存储容量已经被很好的证明了在太空中运行的稳定、可靠与高性能表现，这让空间站在太空中收集到的海量数据无需全部回传给地球超算，依靠空间站中铠侠SSD所支持的边缘计算服务器性能，就能即刻对数据进行处理，从而在更短的时间内获得科学考察的结论。

有意思的是，铠侠存储产品的可靠、稳定表现并不限于遥远的太空，在我们身边，铠侠的存储产品已经无处不在。智能家居、IoT物联网都是很好的例子，如今的智能电视已经具备了类似于手机或者PC的使用体验，不仅可以流畅运行复杂的操作系统，播放高清视频，存储视频、图片，所有的工作都需要依赖于可靠的嵌入式存储。

铠侠提供了完整的eMMC和UFS存储方案，甚至还提供了寿命更长的SLC产品，可以有效的应对智能电视、智能摄像头等长时间运作的需求，给居家物联网存储提供稳定的使用体验。

值得一提，铠侠UFS 4.0产品也已经进行了数次升级，新推出的铠侠UFS 4.0产品已经能够获得超过18%的顺序写入性能和30%随机写入性能的提升，因此也获得了更广泛的使用舞台，许多旗舰级智能手机中，都能看到铠侠UFS 4.0产品。

在汽车领域，铠侠UFS已经给车载信息娱乐系统提供了优秀的智能驾驶体验，无论酷炫的数字仪表盘、丰富的车载应用，都需要高性能的铠侠UFS支持。与此同时，铠侠车载UFS还符合-40℃至+105℃工作温度，以及AEC-Q100 Grade 2和IATF16949严苛规范，在不同的恶劣环境下，都能提供稳定、可靠的数据存储。

从云端到本地，为AI加速

人工智能AI是当下我们已经无法绕开的话题，大模型计算首先带动的是云端服务器与数据中的需求，这也意味着服务器对算力、存储有更高的需求。其中LLM大语言模型会成为首先推向应用层面的首要选择，原因很简单，相对于图像、视频而言，抽象的文字已经是最好整理的。

在当下，更多厂商已经将目光投向了图像生成和视频生成，近段时间火热的文字生成视频应用Sora，以及文生图Midjourney都是很好的例子。如果将训练模型换成图像、视频，对内容存储和读写性能需求也注定指数级攀升。

随着生成式AI深入到不同领域，能够提供高速存储性能的SSD变得至关重要。比如铠侠CD8P就配备了前瞻性的EDSFF E3.S版本，支持PCIe® 5.0和NVMe™ 2.0，可提供高达30.72TB的存储容量，拥有可达12,000MB/s顺序读取性能，并具备2000K IOPS的4K随机读取能力，在能耗与应用性能表现之间做到很好的平衡，为数据中心和企业级用户提供合理的扩容选择。

铠侠CM7系列作为高性能企业级双端口固态硬盘同样值得参考，事实上CM7系列是较早提供PCIe® 5.0和NVMe™ 2.0支持，并已经充足释放PCIe® 5.0性能的产品，最大容量同样也达到了30.72TB。拥有高吞吐量和高密度存储的性能表现，非常适合大模型计算，大数据，深度学习加速、AIGC等人工智能应用场景。

不仅如此，能够本地离线运行大模型的AI PC逐渐成为主流。在CPU、GPU和NPU多方加持下，一台轻薄型笔记本可以轻松运行200亿个参数大模型，这让笔记本上的智能助手可以更智能的帮助用户整理资料，甚至是撰写文档。

铠侠已经准备好了铠侠BG6系列消费级产品，在M.2 2230规格下最高提供2TB存储空间，支持PCIe® 4.0 x4，即可以提供64GT/s传输速率。同时还支持NVMe™ 1.4c规范。这意味着不仅轻薄笔记本，平板电脑、游戏掌机也都能获得大容量扩展支持。

存储无处不在

从太空中的国际空间站，到客厅中的电视机，存储技术已经遍布许多我们所能想象到的地方。从NAND闪存颗粒到SLC NAND产品，从eMMC和UFS到SSD，铠侠提供了丰富的存储解决方案，不仅应对了不同的应用场景，更是让存储无处不在。为终端用户和企业客户，打造了完善的存储体系，也更好的应对即将到来的AI、云计算时代。