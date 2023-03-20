Kingston FURY推出可超频DDR5服务器内存系列

【天极网DIY硬件频道】2023年3月20日北京讯，全球存储领袖金士顿旗下高端游戏品牌Kingston FURY今天宣布推出Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM内存系列，这是一个全新的可超频服务器内存系列，旨在满足下一代工作站和高端台式机的运行需求。

对于使用DDR5 Registered DIMM内存平台的用户，Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM内存系列拥有更高的带宽和可靠性，同时不会牺牲服务器级内存所具备的数据完整性和高质量等级，可以充分满足创作者、工程师和数据科学专家等专业人士的最新应用和工作需求。DDR5 Renegade DIMM内存系列采用片上ECC(ODECC)设计，这种模组级别的ECC能够检测和纠正多位(multi-bit)的数据错误。

Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM内存系列支持Plug N Play，速度可达4800MT/s1，用户无需进行各项复杂的设置即可实现自动超频。该系列内存通过了英特尔XMP 3.0认证，拥有先进的预优化时序、速度和电压，能够实现强大的超频性能，通过认证的主板配合4通道及8通道套条，只需选择一个配置文件，即可实现最高6000MT/s的传输速度。

金士顿服务器行业客户经理王龙辉先生表示：“很高兴能将Kingston FURY DDR5超频服务器内存拓展到对高性能内存有需求的工作站和高端台式机领域。Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM内存系列延续了金士顿三十多年在服务器级内存领域的领导地位，凭借出色的可靠性，能够充分满足高端计算存储需求，适用于游戏开发、3D渲染、人工智能、机器学习、工程开发、大数据分析、云计算等多种应用场景。”

Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM内存系列单条容量最高可达32GB，并拥有4条128GB套装和8条256GB套装等版本，100%经过出厂速度测试，享受有限保固服务，并与其它金士顿产品一样具备优异的可靠性,产品列表如下：

Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM内存系列功能与规格：

・ ECC与超频：在提升DDR5内存性能的同时，可以保持数据的完整性。

・ 效率更高：采用双倍数据速率和突发长度，以更高的效率和更低的延迟满足最新程序和应用的运行需求。

・ 通过英特尔XMP 3.0认证：拥有先进的预优化时序、速度和电压，选择其中一个内置配置文件便可实现强大的超频性能。

・ Plug N Play：无需在BIOS中进行设置即可启用出厂预设的内存速度和延迟。

・ 容量：

单条――16GB、32GB

四条套装――64GB、128GB

八条套装――128GB、256GB

・ 速度1：4800MT/s、5600MT/s、6000MT/s

・ 延迟：CL32、CL36

・ 电压：1.1V、1.25V、1.35V

・ 工作温度：0°C～95°C

・ 尺寸：133.35mm×31.25mm×3.80mm

1. 有关兆每秒传速度的更多信息：MT/s表示兆每秒(百万次传输)，是表示计算机行业中DDR(双倍数据速率)SDRAM内存的有效数据传输速率(速度)。DDR SDRAM内存会在每个时钟周期(1Hz)的上升沿和下降沿进行数据传输。例如：DDR4-3200(PC4-3200)时钟频率：1600MHz传输速率：3200MT/s带宽：25,600MB/s(25.6GB/s)