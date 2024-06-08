一图读懂数码设备如何配卡 金士顿高速存储卡

选购存储卡时，除了存储卡上的品牌和容量标识，是不是很难看懂其他各类规格标准，今天详细为您将各类标准解释清楚，让未来选择存储卡做到心知肚明。

首先，我们要先了解当前主流的存储卡分类，一般分为SD存储卡(俗称大卡)和microSD存储卡(也被称为TF存储卡，俗称小卡)，其中SD存储卡又可以细分成SD、SDHC、SDXC、SDUC四小类。SD存储卡是较早版本，最大容量2GB，分区格式FAT或FAT16;之后推出的SDHC存储卡相对技术成熟，容量4GB-32GB，默认分区格式为FAT32;SDXC存储卡是当前的主流版本，容量64GB-2TB，默认分区格式为exFAT;SDUC存储卡是新推出的版本，容量2TB-128TB，默认分区格式也是exFAT。四类SD存储卡在外观上几乎没有什么区别，消费者在选择的时候也无需太过在意。

其次，目前存储卡已经迭代了三代，UHS-I、UHS-II、UHS-III，而当前市场以一代卡和二代卡为主，两者最大的区别在于背面的触点，一代卡为一排，二代卡为两排。在选择存储卡时需要提前看清设备说明，是否支持二代卡，以及SD卡的版本，避免因不兼容而造成无法充分发挥存储卡应有的性能。

最后，除了以上基础信息外，存储卡上标注最多的是关于性能的标准。V Class主要是衡量存储卡最低持续速度的标准，V6标准为6MB/s，V90标准为90MB/s，数字越大性能越高;Class分级则代表了存储卡的最低速度，2级为2MB/s，10级为10MB/s;UHS Class一般分两级，1级代表10MB/s最低速度，3级代表30MB/s最低速度。那么以1TB金士顿Canvas React Plus V60 SD(SDR2V6)存储卡为例，既符合V60的60MB/s最低持续速度标准，又符合Class 10级的10MB/s最低速度和UHS Class 3的30MB/s最低速度，那么他的性能指标究竟是哪一个呢？以最高标准性能为基准，所以这款存储卡的最低持续速度达到了60MB/s以上，最高速度为存储卡上标注的280MB/s。

正确匹配存储卡 自由拍摄不卡顿

通常，数码记录设备产生的文件量越大，所对应的存储卡规格也越高，价格自然也会略高一些。如果预算充足，推荐V90等级的高端存储卡，但是想购买高性价比的存储卡，也还要和自己的需求匹配，否则一时图便宜，拍摄时却一直在等待存储卡存储拍摄数据，或者拍摄过程中被强行中断拍摄，以及拍摄的图像内容不全、视频丢帧，所以现在按需求选购存储卡可以参考下面的建议：

C10/U1/V10等级：高清(720P)至全高清(1080P)视频录制

U3/V30等级：全高清(1080P)至4K视频录制

V60等级： 4K至8K视频录制

V90等级： 8K视频录制

具体到存储卡，那么哪一款才是适合用户的呢？金士顿的存储卡有口皆碑，并为用户提供了多种规格可选，既有高性能的产品，也有高性价比的产品，容量最大可以达到1TB，满足长途旅行的需要，无需携带多张存储卡。

金士顿SDS2存储卡是一款性价比很高的存储卡，容量从64GB-512GB多种规格可选，支持Class 10，UHS-I，U3/V30(其中64GB版本支持U1/V10 )，读取速度最高可达100MB/s。这款存储卡用于一般的拍摄已经可以满足绝大多数用户的需求，轻松拍摄全高清1080P甚至4K视频。

金士顿SDG3存储卡的性能更出众，容量从64GB-1TB可选，全系支持Class 10、UHS-I、U3、V30标准，读取速度最高可达170MB/s。难能可贵的是，这款高性价比的存储卡可选1TB大容量，对于即将到来的端午小长假，大容量存储卡让拍摄更加随心所欲!

金士顿SDR2V6存储卡是目前TB级存储卡中的性能担当，首先这是一款UHS-II代卡，容量从128GB-1TB多种规格可选，全系支持Class 10、U3、V60标准，读取速度最高可达280MB/s，可以轻松胜任4K/8K视频拍摄，以及高端单反相机连拍并存储为RAW格式，是当前高端拍摄设备的不二之选。

手机相机记录仪 小卡应用更宽广

除了SD存储卡，用户应用更多的还有microSD存储卡，不仅适用于智能手机扩容、运动相机拍摄，甚至行车记录仪拍摄的画质也可以剪辑成为短视频的素材。

金士顿SDCS2存储卡是一款高性价比的microSD存储卡，容量从64GB-512GB可选，支持UHS-I、Class10、U3、V30标准(64-128GB版本支持U1、V10标准)，最高读速可以达到100MB/s，这款microSD存储卡适合为智能手机扩容、运动相机拍摄等，如果对容量和速度还有更高的需求，那么就要选择另一款金士顿SDCG3存储卡。

金士顿SDCG3存储卡拥有优异的性能和海量的存储空间，容量从64GB-1TB多种选择，全系支持UHS-I、Class10、U3、V30标准，最高读速可以达到170MB/s。轻松应对运动相机或者无人机的4K拍摄，以及游戏机的存储卡或者为智能手机扩容等。

看完了各种规格的详细说明，是不是对存储卡的认识更加全面了，知道自己的需求和预算，对号入座选择自己匹配的存储卡就好了。端午小长假外出旅游的朋友最好选择大容量的存储卡，可以一次性拍摄更多的精彩瞬间呦!

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