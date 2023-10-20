极空间创始人袁斌：产品为核心，用户体验为导向

【天极网DIY硬件频道】电脑里标红的硬盘、手机上发条消息都会提示存储空间不足的微信…持续膨胀的数据，让存储成为越来越多用户不得不面对的挑战。近两年身边的朋友升级焕新终端一个重要原因就是256GB的空间被海量照片视频、“小而美”微信的占用后所剩无几，甚至到了影响日常使用的地步。

于是，在厂商加速让大容量存储产品成为“标配”的同时，消费者也通过云盘、加装硬盘或移动硬盘、NAS等方案来满足迫切的存储需求。

相比其他产品，在消费、商用和企业市场都有广泛适用性的NAS门槛稍高，让部分用户望而却步。从2019开始布局，在NAS赛道中，极空间凭借易用、好用等优势闯出属于自己的一席之地。

10月19日，极空间召开2023新品发布会，推出挑战巅峰性能的Z423、首款便携NAS随身数据魔盒T2、全芯升级更高质价比的Z4Pro等多款产品。与此同时，极空间宣布完成由安克创新领投，上一轮投资人挑战者创投继续跟投的过亿元B轮融资。

从2020年推出的Z4，到刚刚亮相的Z423，3年间极空间已经建立了更丰富的产品线以及功能更完善的软件体系，继续向着极空间创始人袁斌提到的“每个人都能用的私有云”的目标前进。



极空间创始人袁斌

发布会后，极空间创始人袁斌、极空间产品负责人陶建良接受了媒体采访，进一步介绍了新品及融资等相关内容。

产品为核心，覆盖更多场景

本次极空间推出的几款产品中，随身数据魔盒T2让人印象十分深刻。不同于常规NAS的方盒子设计，T2看上去更像是一个大号的充电宝，可以很轻松的装载包里，甚至带在身上。但这款“随身数据库”可以将海量数据随身携带，配合有线、无线两种传输形式，无论是影音娱乐，还是会议办公都能应对，并且和电脑不同，没有配置环节。比如通过HDMI将T2连接屏幕，配合遥控器就可以分享PDF、PPT，或者在酒店中观看自己喜欢的内容。

推出便携NAS，极空间迈出了大胆的一步。袁斌表示，T2是一款场景化、垂直分类的产品，能够针对性满足细分市场的用户需求。而且极空间推出这款产品也经历了一年多的准备，从去年年初便启动了规划。

在消费市场中，NAS还属于“小众产品”，由于存在体验门槛，用户并不清楚NAS能够带来何种价值。因此，极空间也一直在向更多用户宣传NAS、普及NAS的作用，以及能够解决的痛点问题。从这点来考虑，针对场景打造产品是很有必要的，相比给用户介绍“参数”，效果更有吸引力。

一同发布的Z423与Z4Pro也是如此。袁斌表示，Z423面向对于性能有极高要求的专业用户，以及高端用户。

Z423旗舰版相比极空间以往产品性能大幅提升，搭载8核16线程的AMD Ryzen7 5825U处理器，提供4个SATA+4个M.2组成的8盘位，方便灵活组合多存储池方案，并配备万兆高速网口、eSATA、HDMI、M.2、内存插槽USB3.2、type-c，保证扩展性以及数据传输效率。可靠性及安全性方面，Z423配置了两套32GB eMMC独立运若主系统，如若出现异常自动切换至预备系统，全方位保障数据安全。另外，旗舰版还搭配了专属UPS电源，避免突然停电造成损坏。

可以说，随着产品线持续丰富，极空间能够覆盖更广泛的用户需求，布局更大的市场。袁斌也谈到，通过极空间等品牌持续发力NAS产品，有机会扩大市场空间，包括企业级市场。

根据Enterprise Storage Forum此前公布的数据显示，2022年NAS市场价值为250.8亿美元，预计2022年至2028年期间将保持20.3%的复合年增长率，到2028年底市场价值将达到912.3亿美元。值得关注的是，尽管目前北美是全球最大的NAS市场，但亚太区域是NAS市场中增长速度最快的区域。

发布会上另一个重要消息就是极空间宣布完成过亿B轮融资，袁斌表示本轮融资资金将用于扩大研发团队，特别是AI研发规模;同时还将扩展产品市场，以及海外市场。他还提到，极空间和安克创新合作能够借助其在供应链、海外市场等方面的优势，提升极空间的产品品质并降低成本。

出色的技术和研发实力是极空间的优势，随着融资完成，也将给极空间注入更多能量。据袁斌介绍，尽管极空间目前规模不到100人，但是80%以上为研发人员。

从发布会上也可以看出，不仅是硬件性能与设计升级，在软件、体验特别是AI方面，极空间也带来了创新。

用户体验为导向，持续融合AI

极空间十分重视用户反馈，并以“用户体验为导向”。在产品研发方面，袁斌与陶建良表示，极空间的员工本就是NAS的重度用户，所以会在功能方面持续打磨，满足使用需求，并且会持续完善。

有一个小细节，Z423采用了全新设计，将桌面占用空间进一步减小。这一点，也有用户反馈的影响。陶建良提到，极空间对于公司内部开发资源的分配有清晰的认知，并长期坚持制定的主线策略。

至于AI方面，本次极空间还携手合作伙伴推出了“泰洛”大语言模型。“泰洛” 采用开源基座模型，使用超过500G 内部专有训练数据、数亿级别开源数据集。“泰洛”不仅具备数码、存储等垂直领域的专有知识，研发团队还从信息抽取、逻辑推理总结、对话等多个能力的维度对“泰洛”进行训练，确保其基础的语言能力不断加强，目前提供了智能客服助手、数码知识助手、极空间使用助手等功能。其中，客服助手已经在内部启用，其他功能后续将逐步提供给用户。极空间认为，随着芯片、算法技术的进步，私有云平台是未来AI算力本地化的重要发展方向，私有云将不仅是存储中心，还是控制中心和算力中心。极空间则顺应时代发展，将正式启动全面智能化战略，用“私有云智能化”，拥抱人工智能带来的第四次工业革命，实现“NAS x AI”产品布局，让NAS不止为“能”存储的智能硬件。

写在最后

尽管目前性能、网络仍旧是互联时代用户、企业最先关注的焦点，但是随着数据量持续增加，“存力”需求也在快速增长，同时数据作为资产的重要性也在稳步提升，为了带来更高效的数据传输、协同，NAS具备的价值也将获得更多认可。

极空间并没有“好高骛远”，依托自家技术实力，核心功能的持续优化，加上针对用户需求细分功能的创新，可以提供更广泛适用性。而且随着极空间等厂商向消费者普及NAS的优越性，也将持续开拓市场空间。

总而言之，透过本次发布会可以看到极空间在产品、技术方面的“硬核肌肉”，以及对市场发展的“长期眼光”，这家公司朝着“每个人都能用私有云”的目标更进一步。如果AI特性能够高效融入NAS中，极空间提供能体验不仅是让用户更高效的完成数据分类、管理，还将带来更多值得期待的创新特性，就让我们拭目以待吧。