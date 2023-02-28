存储空间告急就选WD My Book系列桌面硬盘！

【天极网DIY硬件频道】最近，改编自顽皮狗工作室于2013年发售的PS游戏《最后生还者》的同名美剧成为了科幻爱好者们讨论的焦点。如今开播至第六集，豆瓣9.1的高分可以说是末世题材中的佼佼者。电视剧对于游戏的还原非常到位，让没玩过游戏的我跃跃欲试。但是，我自己的电脑中已经存储了许多生活中拍摄的照片，视频以及精心收藏的动人音乐，这些都承载着我与家人朋友的美好回忆，而如果再通过游戏平台下载新游戏的话，会给本地储存带来了极大的考验。

随着消费者对于影音娱乐等内容的存储容量需求呈现爆炸式增长，如何才能在不出现珍贵资源“二选一”的尴尬情况下打造属于自己的影音娱乐中心？WD带来全新容量升级的My Book系列桌面存储设备，高达22/44TB的存储容量可以帮助大家应对存储挑战。3.8大促即将到来，好价享不停，抓紧机会升级下自己的存储装备吧!

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WD My Book™桌面硬盘

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不仅在日常生活中会面临存储容量不足的挑战，工作上的数据存储也会濒临“红盘”。考虑到我的工作性质并不需要太多外出，所以移动硬盘也没有必要，因此我还是选择了桌面硬盘，使用上更加方便。而且更重要的是，桌面硬盘比移动硬盘的性价比更高更实用。

正巧最近WD将My Book系列桌面硬盘的最大容量升级到了22TB，也是WD迄今为止容量最大的消费级桌面硬盘。这款WD My Book桌面硬盘非常适合成为“工作备份库”。

电子设备的外观永远都是以经典的黑白色为主，WD My Book采用3.5寸规格，外观设计将光面和纹理两种处理结合在一起，形成一种全新的视觉冲突。硬盘的尺寸为170.6*139.3*49mm，因为本身就是桌面硬盘，又不是随身带着，所以这尺寸还是可以的。

身为一台高科技的桌面硬盘，怎能没有一些存储以外吸引人的功能呢？WD My Book桌面硬盘支持256位AES硬件加密功能，还搭载了加密软件，更好的保护内容的私密性和安全。使用也很简单，激活密码保护功能，设置自己的密码即可。

这款桌面硬盘预先采用exFAT格式，所以兼容与Windows系统和Mac OS系统，Windows用户可以选择使用WD内置的备份软件进行数据备份、Mac OS则可以直接使用Apple Time Machine进行备份，也可以搭配随产品附赠的软件保护你的数据安全。

在拥有如此丰富的无线存储应用的同时，WD My Book的大数据接入则同样需要依靠高速USB3.0接口进行传输，以节省更多的时间让用户享受更多的分享快乐。优点的话，还是比较多的，比如容量可选，从4TB到22TB，这么细分的存储容量，可以满足不同人群的需求。加密功能和备份，按照时间来备份文档也很贴心，方便找保存好的文件，这主要也是推荐的地方。

WD My Book桌面硬盘全新升级的大容量的确让人眼前一亮，最高22TB容量、接口采用当下主流的USB 3.2 Gen 1接口，兼容Time Machine的同时也能为照片数据带来更多的存储空间，成为Mac OS和Windows系统之间的数据共享盘使用，丰富的场景应用也是西部数据现在致力于想为用户实现的。

WD My Book™ Duo桌面硬盘

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WD My Book™ Duo桌面硬盘具备容量更庞大、操作更便捷、体验更高效等诸多优势，生活工作中想要保存的内容都可以统统放入其中。同时出色的防护功能可以保证个人信息安全，避免泄露情况的发生，这些都能够有效缓解大家的存储“焦虑”。

传承了WD经典款的设计风格，整体外观硬朗大气，满满的科技感。机身上半部分采用黑色镜面工艺打造，光亮质感十足，并有西数Logo标识，彰显高端定位。下半部分的外壳材质则更加“平易近人”，触感舒适且不易留指纹，方便用户调整摆放位置，正面百叶窗式的设计元素也为整台设备带来更别致更具层次感的视觉效果。

WD My Book™ Duo桌面硬盘，最高支持44TB容量，存放海量照片与音乐自然不在话下，因此大家日常生活中用相机拍到的生活点滴与闲情逸趣、各种值得收藏的超高清影视资源都可以妥妥地存入其中。与此同时，大家还可以根据实际需求对内置硬盘进行更换。

接口配置方面，WD My Book™ Duo桌面硬盘搭载有两枚USB 3.2 Gen 1接口，以及一枚USB Type-C端口，配件中也包含一条USB-C到USB-C线缆和一条USB-C到USB-A线缆，大家可以非常方便地将其与PC电脑与Mac电脑进行连接，或者搭配其他配件使用，兼容性相当不错。

相信许多朋友在往移动硬盘传输文件时都遇到过传输意外终止的情况，这主要是因为机箱USB接口供电不足的缘故。作为大文件存储专家，WD My Book™ Duo桌面硬盘配置有专门的电源与散热系统，能够保证传输高效稳定地进行。

与传统移动硬盘相比，WD My Book™ Duo桌面硬盘能够真正成为PC与Mac存储系统的一部分，电脑开机的同时可以同步启动设备，享受更高品质的存储体验。

值得一提的是，WD My Book™ Duo桌面硬盘配套的是西部数据企业级硬盘，专门为RAID打造的存储产品，出于最大化最高效地利用硬盘空间的考虑，西数还为WD My Book™ Duo桌面硬盘内置了多种磁盘阵列模式，可通过随附软件灵活调整为RAID 0, RAID 1或者是JBOD模式。

除此之外，WD My Book™ Duo桌面硬盘的配套软件也相当强大，用户能对电脑中指定区域设定定时自动备份，因此能够让备份文件夹随时保持最新状态。

同时我们可以对硬盘施加密码保护，当用户涉及到删除这样的敏感操作时就需要输入密码来进行下一步，因此能够有效降低误操作的发生几率。对于这样一款有颜值有实力有担当的储存备份利器，相信大家都有了心动的感觉了吧。容量大，速度快、使用简单、安全性高，想把这些都做到并不容易，而这款WD My Book™ Duo桌面硬盘却把这些优势全部都整套集齐了，由此可见西部数据强大可靠的技术实力，感兴趣的朋友可以在3.8大促期间保持关注。